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México

Becas del Bienestar acumulan irregularidades por 609 mdp: alumnos “fantasma” y tarjetas sin beneficiarios

El Banco del Bienestar registró estas anomalías en 2024, las cuales fueron reportadas por la Secretaría Anticorrupción en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
jue 03 septiembre 2026 08:46 AM
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Un alumno de educación básica sostiene el sobre de la tarjeta del Banco del Bienestar donde el gobierno federal le depositará el monto del programa social de becas.
En 2026, 15 millones de alumnos de educación básica fueron beneficiarios del programa de Beca Rita Cetina. (Foto: Facebook Julio León)

El programa de becas para estudiantes registró irregularidades en 2024. Algunos de estos apoyos económicos se entregaron a alumnos inexistentes, inscritos en escuelas privadas o se dispersaron a tarjetas bancarias que no llegaron a ningún beneficiario.

Estas anomalías sumaron un monto de 609.4 millones de pesos y fueron identificadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que las reportó en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como un logro de la fiscalización de los recursos públicos.

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"Los mecanismos de fiscalización se fortalecen con un enfoque preventivo para identificar riesgos y corregir fallas a tiempo", explicó la dependencia en el documento, entregado este martes a la Cámara de Diputados.

Becas a estudiantes "fantasma"

En 2024, el Banco del Bienestar dispersó 592.3 millones de pesos por concepto de Becas para el Bienestar a 67,142 beneficiarios inscritos en escuelas de nivel superior sin registro en el Registro Nacional de Población e Identidad. Es decir, a beneficiarios sin CURP, por lo que no hay constancia de su identidad.

Para saber más

La presidenta Claudia Sheinbaum emite un discurso con motivo de su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, hoy, 1 de septiembre de 2026.
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"Convertir el amor en política pública": Las frases de Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno


La secretaría identificó, además, que 1,376 beneficiarios inscritos en escuelas privadas de educación básica recibieron pagos por 8.5 millones de pesos, a pesar de que las reglas del programa establecen que las becas deben destinarse exclusivamente a alumnos de planteles públicos.

El Banco del Bienestar registró otras fallas. Ese mismo año dejó sin entregar 95,960 tarjetas bancarias, a través de las cuales se depositan las becas. Sin embargo, el 98% de esas tarjetas (94,251) se reportaron como activas y se identificó que en 1,078 de ellas se dispersó un total de 8.6 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, estas irregularidades se detectaron como parte de los trabajos para "vigilar que los recursos públicos se utilicen de manera correcta y que las instituciones cumplan con sus responsabilidades".

Irregularidades en la entrega de Becas del Bienestar

Concepto / Hallazgo Beneficiarios / Tarjetas Monto Dispersado
Becas de Nivel Superior sin CURP
Alumnos inscritos sin registro en el Registro Nacional de Población e Identidad (sin constancia de identidad formal). 		67,142 alumnos $592.3 MDP
Becas en Escuelas Privadas
Alumnos de educación básica en planteles privados que recibieron apoyos a pesar de que las reglas exigen planteles públicos. 		1,376 alumnos $8.5 MDP
Tarjetas Activas No Entregadas
95,960 plásticos sin entregar; se reportó el 98% de ellos como activos y se dispersaron fondos en una muestra de ellos. 		94,251 activas (98%)
1,078 con retiros/movimientos 		$8.6 MDP

Fuente: Segundo Informe de Gobierno 2025-2026.

Y 8 millones de niños siguen sin beca

Aunque las becas son uno de los programas más importantes de los gobiernos de Morena, todavía no han alcanzado una cobertura universal.

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La presidenta Sheinbaum prometió entregar becas a todos los estudiantes de educación básica a través de la Beca Rita Cetina, aunque de manera escalonada.

En lo que va de 2026, 15 millones de niños, niñas y adolescentes fueron beneficiados con este programa. Sin embargo, el ciclo escolar 2026-2027 , que inició el 31 de agosto, recibió a 23.3 millones de alumnos de educación básica. Esto significa que 8.3 millones de menores todavía no tienen acceso a esta beca.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la meta es que en este ciclo escolar se logre la cobertura universal de la Beca Rita Cetina.

Este programa tiene como objetivo fomentar que las niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas prioritarias o de familias de bajos ingresos permanezcan y concluyan la educación básica mediante el otorgamiento de una beca.

Los beneficiarios reciben 1,900 pesos bimestrales y, adicionalmente, un monto de 700 pesos bimestrales por cada estudiante extra del mismo hogar. Así como un apoyo único anual de 2,500 pesos por cada alumno registrado en el programa.

"Durante el ciclo escolar 2025-2026, como resultado de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, se ejercieron 87,393 millones de pesos, en beneficio de 15 millones de niñas, niños y adolescentes inscritos en educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, pertenecientes a 11.1 millones de familias", expone el informe.

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Becas para el Bienestar Benito Juárez

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