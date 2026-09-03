Becas del Bienestar acumulan irregularidades por 609 mdp: alumnos “fantasma” y tarjetas sin beneficiarios

"Los mecanismos de fiscalización se fortalecen con un enfoque preventivo para identificar riesgos y corregir fallas a tiempo", explicó la dependencia en el documento, entregado este martes a la Cámara de Diputados.

Becas a estudiantes "fantasma"

En 2024, el Banco del Bienestar dispersó 592.3 millones de pesos por concepto de Becas para el Bienestar a 67,142 beneficiarios inscritos en escuelas de nivel superior sin registro en el Registro Nacional de Población e Identidad. Es decir, a beneficiarios sin CURP, por lo que no hay constancia de su identidad.



La secretaría identificó, además, que 1,376 beneficiarios inscritos en escuelas privadas de educación básica recibieron pagos por 8.5 millones de pesos, a pesar de que las reglas del programa establecen que las becas deben destinarse exclusivamente a alumnos de planteles públicos.

El Banco del Bienestar registró otras fallas. Ese mismo año dejó sin entregar 95,960 tarjetas bancarias, a través de las cuales se depositan las becas. Sin embargo, el 98% de esas tarjetas (94,251) se reportaron como activas y se identificó que en 1,078 de ellas se dispersó un total de 8.6 millones de pesos.

De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, estas irregularidades se detectaron como parte de los trabajos para "vigilar que los recursos públicos se utilicen de manera correcta y que las instituciones cumplan con sus responsabilidades".

Irregularidades en la entrega de Becas del Bienestar Concepto / Hallazgo Beneficiarios / Tarjetas Monto Dispersado Becas de Nivel Superior sin CURP

Alumnos inscritos sin registro en el Registro Nacional de Población e Identidad (sin constancia de identidad formal). 67,142 alumnos $592.3 MDP Becas en Escuelas Privadas

Alumnos de educación básica en planteles privados que recibieron apoyos a pesar de que las reglas exigen planteles públicos. 1,376 alumnos $8.5 MDP Tarjetas Activas No Entregadas

95,960 plásticos sin entregar; se reportó el 98% de ellos como activos y se dispersaron fondos en una muestra de ellos. 94,251 activas (98%)

1,078 con retiros/movimientos $8.6 MDP

Y 8 millones de niños siguen sin beca

Aunque las becas son uno de los programas más importantes de los gobiernos de Morena, todavía no han alcanzado una cobertura universal.