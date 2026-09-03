Becas del Bienestar acumulan irregularidades por 609 mdp: alumnos “fantasma” y tarjetas sin beneficiarios

La presidenta Sheinbaum prometió entregar becas a todos los estudiantes de educación básica a través de la Beca Rita Cetina, aunque de manera escalonada.
En lo que va de 2026, 15 millones de niños, niñas y adolescentes fueron beneficiados con este programa. Sin embargo, el ciclo escolar 2026-2027 , que inició el 31 de agosto, recibió a 23.3 millones de alumnos de educación básica. Esto significa que 8.3 millones de menores todavía no tienen acceso a esta beca.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la meta es que en este ciclo escolar se logre la cobertura universal de la Beca Rita Cetina.
Este programa tiene como objetivo fomentar que las niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas prioritarias o de familias de bajos ingresos permanezcan y concluyan la educación básica mediante el otorgamiento de una beca.
Los beneficiarios reciben 1,900 pesos bimestrales y, adicionalmente, un monto de 700 pesos bimestrales por cada estudiante extra del mismo hogar. Así como un apoyo único anual de 2,500 pesos por cada alumno registrado en el programa.
"Durante el ciclo escolar 2025-2026, como resultado de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, se ejercieron 87,393 millones de pesos, en beneficio de 15 millones de niñas, niños y adolescentes inscritos en educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, pertenecientes a 11.1 millones de familias", expone el informe.