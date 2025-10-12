La caída de nacimientos en México, un fenómeno con impactos sociales y económicos

La caída generalizada en los nacimientos genera preocupaciones. Said Plascencia, director Médico de Salud Femenina en MSD México, expone que, de mantenerse y profundizarse, sumada al aumento en la esperanza de vida, habrá más población envejecida que niños y jóvenes, lo que supondría una carga adicional para los sistemas de pensiones y los centros laborales.

Además, incrementaría la demanda de servicios de cuidados, trabajo que hoy realizan las mujeres de manera desproporcionada ante la falta de un sistema nacional.

Estas labores suelen ser el motivo principal por el que muchas mujeres quedan excluidas de los trabajos, por la falta de flexibilidad para la crianza o el cuidado.

Carla Pederzini, profesora investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, ve urgente hacer cambios en las políticas públicas y laborales para que la crianza no sea un peso que recaiga solo en las mujeres, con consecuencias negativas para su desarrollo profesional y económico.

“Las mujeres no quieren estar solas criando a sus hijos. Entonces lo que deciden es tener menos hijos”. Carla Pederzini, Universidad Iberoamericana.

La caída de los nacimientos

Carla Pederzini, doctora en estudios de población, explica que la caída en los nacimientos viene desde los años 70, cuando la tasa de fecundidad era de 6.8 hijos por mujer. La diferencia es que en esa época existió una intervención del gobierno para reducir los nacimientos y aumentar la planificación familiar.

Ahora, las mujeres tienen un promedio de 1.6 hijos, pero no se implementa una medida de control de la natalidad, a excepción de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, donde hay un aspecto positivo: se logró reducir 30% entre 2018 y 2023.

“Eso es muy positivo porque no debe haber niñas y jóvenes menores de 20 años que estén criando hijos”, Carla Pederzini, profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana.

Hace unas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso, reconoció la disminución de la población infantil al ser cuestionada en su conferencia matutina por la deserción escolar de unos 300,000 alumnos de primaria y secundaria.

"No hay deserción escolar, se trata de un fenómeno poblacional. Como nacen menos niños, se ha detenido la tasa de crecimiento. Si hay menos niños, eso impacta en la matrícula, pero no significa que estén abandonando la escuela”, declaró el 12 de septiembre.