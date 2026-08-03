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México

Cuándo es el regreso a clases 2026: la fecha en que inicia el ciclo escolar 2026-2027

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tienen más de 40 días de vacaciones antes de que inicie el ciclo escolar 2026-2027. La SEP establece el calendario oficial.
lun 03 agosto 2026 03:01 PM
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¿Cuándo comienzan las clases en agosto? Fecha de inicio del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP
Los alumnos de educación pública del país se rigen bajo un calendario oficial que establece la Secretaría de Educación Pública en el que se detalla el inicio y fin de clases. (Foto: Carolina Jiménez Mariscal / Cuartoscuro)

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que forman parte de la educación pública del país se rigen bajo el calendario oficial que publica cada inicio de clases la Secretaría de Educación Pública (SEP) en donde además de considerarse el inicio de clases, también se puntualizan las vacaciones, y viernes de Consejo Técnico Escolar, entre otras fechas relevantes.

A pesar de que durante todo el mes de agosto los estudiantes están de vacaciones, ya existen dudas acerca de cuándo regresan a clases; sobre todo porque sirve de guía para planear vacaciones, cursos de verano u otras actividades familiares.

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¿Cuándo inician las clases del ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la fecha oficial del regreso a clases es el lunes 31 de agosto de 2026. Una semana antes, es decir, del lunes 24 al viernes 28 de agosto, los alumnos y demás personal escolar tendrán un Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva.

El documento establece que las escuelas públicas y privadas del país cumplirán con el mínimo de días efectivos de clase requerido, con un total de 185 jornadas escolares. El documento oficial establece que el ciclo escolar 2026-2027 concluiría el viernes 9 de julio de 2027.

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Calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 y que se publicó en el DOF. (Foto: Captura de pantalla del DOF)

¿Cuántos días de vacaciones?

La SEP detalló que hay nueve días de suspensión de clases, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

  • Miércoles 16 de septiembre de 2026
  • Lunes 2 de noviembre de 2026
  • Lunes 16 de noviembre de 2026
  • Viernes 25 de diciembre de 2026
  • Viernes 1 de enero de 2027
  • Miércoles 6 de enero de 2027
  • Lunes 1 de febrero de 2027
  • Lunes 15 de marzo de 2027
  • Miércoles 5 de mayo de 2027

En tanto, los periodos de vacaciones son las correspondientes a fin de año, que abarcan desde el lunes 21 de diciembre de 2026 al miércoles 6 de enero de 2027, por lo que los estudiantes regresarán a clases el jueves 7 de enero de ese año.

Después, vienen las vacaciones de primavera que abarcan desde el lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027.

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En un corte de caja de la SEP el 30 de abril se destacó que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), trabaja este año en la mejora de más de 137,200 planteles, en beneficio de 13.7 millones de estudiantes de educación básica, con el objetivo de cumplir con la meta de contar con escuelas dignas.

En el marco del Día del Niño, Mario Delgado aseguró que, con el propósito de forjar una generación más saludable, la estrategia “Vive saludable, vive feliz” ha permitido valorar a más de 10.4 millones de niñas y niños de 80,700 centros escolares, mediante la atención de personal médico y de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en salud dental, visual y orientación nutricional.

Además, 4.7 millones de estudiantes han sido atendidos en clínicas, se han otorgado de manera gratuita 89,000 lentes, y 1 millones más, disponibles para su entrega a nivel nacional.

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La SEP compartió un comunicado el fin del ciclo escolar 2025-2026 en el que se recordó que fue el tercer ciclo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelo que fortalece el vínculo entre la escuela y la comunidad, impulsa el pensamiento crítico y promueve la formación en valores, por lo que el país concluye un año lectivo con importantes avances.

“Gracias a todas y todos por este ciclo escolar 2025-2026. Hagamos de cada escuela el corazón público de su territorio, donde dialoguen saberes, se tejen vínculos, identidades y futuros que procuren siempre lo mejor para su comunidad”, destacó la SEP en un comunicado.

El funcionario federal subrayó que uno de los principales logros del año escolar fue la consolidación de la Beca Universal Rita Cetina, que ya beneficia a 5.3 millones de estudiantes de secundarias públicas.

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Asimismo, destacó que, por primera vez y por indicaciones de la presidenta de México, 10 millones de alumnas y alumnos de primaria pública en todo el país, recibirán en agosto un apoyo único para uniformes y útiles escolares.

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