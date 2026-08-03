¿Cuándo comienzan las clases en agosto? Fecha de inicio del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP

En un corte de caja de la SEP el 30 de abril se destacó que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN), trabaja este año en la mejora de más de 137,200 planteles, en beneficio de 13.7 millones de estudiantes de educación básica, con el objetivo de cumplir con la meta de contar con escuelas dignas.
En el marco del Día del Niño, Mario Delgado aseguró que, con el propósito de forjar una generación más saludable, la estrategia “Vive saludable, vive feliz” ha permitido valorar a más de 10.4 millones de niñas y niños de 80,700 centros escolares, mediante la atención de personal médico y de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en salud dental, visual y orientación nutricional.
Además, 4.7 millones de estudiantes han sido atendidos en clínicas, se han otorgado de manera gratuita 89,000 lentes, y 1 millones más, disponibles para su entrega a nivel nacional.
La SEP compartió un comunicado el fin del ciclo escolar 2025-2026 en el que se recordó que fue el tercer ciclo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), modelo que fortalece el vínculo entre la escuela y la comunidad, impulsa el pensamiento crítico y promueve la formación en valores, por lo que el país concluye un año lectivo con importantes avances.
“Gracias a todas y todos por este ciclo escolar 2025-2026. Hagamos de cada escuela el corazón público de su territorio, donde dialoguen saberes, se tejen vínculos, identidades y futuros que procuren siempre lo mejor para su comunidad”, destacó la SEP en un comunicado.
El funcionario federal subrayó que uno de los principales logros del año escolar fue la consolidación de la Beca Universal Rita Cetina, que ya beneficia a 5.3 millones de estudiantes de secundarias públicas.