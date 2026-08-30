Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa conquistan el Maratón CDMX 2026

Comenzó antes del amanecer con la salida de los competidores en silla de ruedas y débiles visuales, seguida por las categorías femenil y varonil. Los corredores avanzaron por Insurgentes, Paseo de la Reforma y otras de las principales vialidades de la capital, donde familiares y espectadores acompañaron a los participantes durante el recorrido.

Los primeros en salir, a las 5:45 horas, fueron los competidores en silla de ruedas y personas con discapacidad visual y motriz. Cinco minutos después arrancó la rama femenil y a las 6:00 horas hizo lo propio la varonil.

En la competencia masculina, Pacheco se llevó el triunfo con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos. El peruano permaneció durante buena parte del recorrido junto al keniano Moses Kibet, el etíope Balew Yihunie Derseh y el boliviano Héctor Garibay, poseedor del récord del maratón capitalino con 2:08:23 (2023).

Pacheco cambió el ritmo alrededor del kilómetro 28 y logró separarse del grupo para encaminarse hacia la victoria. El etíope Anbesa Lencho Tefaye terminó segundo, con 2:11:25, mientras que su compatriota Balew Yihunie Derseh completó el podio con un tiempo de 2:11:58.

En la rama femenil, la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn se impuso con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 30 segundos. Sus compatriotas Kidsan Alema Gebremedhin, con 2:32:23, y Kolole Mekashu Tefera, con 2:34:04, lograron el segundo y tercer lugar.