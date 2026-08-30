El Maratón de la Ciudad de México 2026 reunió este domingo a cerca de 30,000 corredores que tomaron las calles de la capital para recorrer los 42.195 kilómetros desde Ciudad Universitaria hasta el Zócalo, en una edición en la que el peruano Cristhian Pacheco y la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn se impusieron en las ramas varonil y femenil, respectivamente.
Cristhian Pacheco y Alemtsehay Asefa conquistan el Maratón CDMX 2026
Comenzó antes del amanecer con la salida de los competidores en silla de ruedas y débiles visuales, seguida por las categorías femenil y varonil. Los corredores avanzaron por Insurgentes, Paseo de la Reforma y otras de las principales vialidades de la capital, donde familiares y espectadores acompañaron a los participantes durante el recorrido.
Los primeros en salir, a las 5:45 horas, fueron los competidores en silla de ruedas y personas con discapacidad visual y motriz. Cinco minutos después arrancó la rama femenil y a las 6:00 horas hizo lo propio la varonil.
En la competencia masculina, Pacheco se llevó el triunfo con un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 3 segundos. El peruano permaneció durante buena parte del recorrido junto al keniano Moses Kibet, el etíope Balew Yihunie Derseh y el boliviano Héctor Garibay, poseedor del récord del maratón capitalino con 2:08:23 (2023).
Pacheco cambió el ritmo alrededor del kilómetro 28 y logró separarse del grupo para encaminarse hacia la victoria. El etíope Anbesa Lencho Tefaye terminó segundo, con 2:11:25, mientras que su compatriota Balew Yihunie Derseh completó el podio con un tiempo de 2:11:58.
En la rama femenil, la etíope Alemtsehay Asefa Kasegn se impuso con un tiempo de 2 horas, 29 minutos y 30 segundos. Sus compatriotas Kidsan Alema Gebremedhin, con 2:32:23, y Kolole Mekashu Tefera, con 2:34:04, lograron el segundo y tercer lugar.
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Así quedó el Top 3 de la rama femenil:
🥇 Kasegn Alemtsehay Asefa 🇪🇹 — 2:29:30
🥈 Gebremedhin Kidsan Alema 🇪🇹 — 2:32:23
🥉 Tefera Kolole Mekashu 🇪🇹 — 2:34:04
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También hubo revancha mexicana. Gonzalo Valdovinos ganó la categoría de silla de ruedas con un registro extraoficial de 1:39:11, después de que en 2025 un accidente provocado por un bache le impidiera pelear por el triunfo. Pedro Gandarilla terminó segundo y el colombiano Luis Sanclement ocupó el tercer sitio.
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Así quedó el Top 3 de la rama varonil:
🥇 Cristhian Simeon Pacheco Mendoza 🇵🇪 — 2:10:03
🥈 Anbesa Lencho Tefaye 🇪🇹 — 2:11:25
🥉 Balew Yihunie Derseh 🇪🇹 — 2:11:58#MaratónDeLaCiudadDeMéxicoTelcel2026 pic.twitter.com/9dzDyHN97k