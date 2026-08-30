Las empresas de telepeaje que operan en México y cómo funcionan

¿Cómo funciona?

Este sistema permite realizar el pago de la tarifa de peaje sin necesidad de una transacción física. Se basa en tecnología de comunicación remota, la cual permite realizar la transferencia de manera automática y sin que el vehículo tenga que detenerse por completo, asegurando una velocidad constante del flujo vehicular.

El telepeaje funciona electrónicamente entre un pórtico (estructura metálica de tres piezas) que se encuentra en la autopista, el cual en su parte superior posee un dispositivo de lectura electrónica (Antena), y un TAG (transponder) el cual va adherido en el parabrisas del vehículo. Este dispositivo recibe y envía información al pasar por debajo del pórtico.

La barrera o flecha, permite el paso del vehículo una vez realizada la validación del TAG y el registro del tránsito detectado por la gestión de la antena.

¿Cómo elegir?

Existen cinco operadores de TAG en el país: IAVE, PASE, TeleVía, ViaPass y EasyTrip, su características principales es que son interoperables, es decir, cualquiera funciona en casi todas las casetas del país derivado de acuerdos entre operadores.

Algunos tienen funciones extra como estacionamientos integrados o el pago de segundos pisos como los que existen en la CDMX.

IAVE es el medio electrónico de pago con la más amplia cobertura de las carreteras del país y que son operadas por Capufe. Tiene un costo de 94 pesos.

La compra del TAG de IAVE comienza en línea, en el siguiente enlace: https://iave.capufe.gob.mx/TiendaIAVE/#

A las personas que deseen adquirirlo, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

- Por el momento, solo se aceptan pagos con tarjetas bancarias Visa, Mastercard y American Express.

- Únicamente hay entrega de dispositivos en Unidades Regionales, Plazas de Cobro y Oficinas Centrales, las cuales están indicadas en la sección de Puntos de Entrega.

- El tiempo de disponibilidad de los dispositivos en el punto de entrega es de 2 días hábiles a partir de realizar su compra, esto en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes.

- Presentar la orden de compra impresa al recoger sus dispositivos.