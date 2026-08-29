9 de cada 10 menores víctimas de trata fueron contactados en redes, mensajería o videojuegos

Instagram, WhatsApp, Facebook, aplicaciones de citas y videojuegos se colocan entre los principales medios utilizados por los agresores para contactar a menores para esta modalidad de trata.

Entre los videojuegos usados para encontrar víctimas están Free Fire, Roblox y Discord, donde por agresores buscan acercarse y establecer comunicación con menores.

“Este aumento evidencia que la explotación sexual infantil se ha desplazado progresivamente hacia plataformas digitales, donde los agresores aprovechan el anonimato, la conectividad permanente, la facilidad para contactar a víctimas y la posibilidad de difundir contenido ilícito de manera masiva”, señala el Consejo Ciudadano.

Redes sociales, plataformas de mensajería y videojuegos son los medios más usados para contactar a menores de edad para la trata de personas en la modalidad de obtención de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). (Gráfica: Elaboración propia con Infogram)

Casi cuatro de cada 10 víctimas de trata para la producción de Material de Abuso Sexual Infantil son niños y adolescentes hombres, mientras que cerca de seis de cada 10 son niñas y adolescentes mujeres.

El 79.7% tiene entre 12 y 17 años, aunque el Consejo Ciudadano documentó casos en los que las víctimas tenían incluso menos de seis años de edad al momento de ser vulneradas.