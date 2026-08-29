9 de cada 10 menores víctimas de trata fueron contactados en redes, mensajería o videojuegos

Nueve de cada 10 niñas, niños y adolescentes víctimas de trata fueron contactados a través de redes sociales, servicios de mensajería o videojuegos, una señal del creciente papel que juega el entorno digital en la captación y explotación de menores con fines sexuales.
El dato forma parte del Reporte de Trata de Personas 2025-2026 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que identifica los espacios digitales como una de las principales vías utilizadas para acercarse y manipular a menores.
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Instagram, WhatsApp, Facebook, aplicaciones de citas y videojuegos se colocan entre los principales medios utilizados por los agresores para contactar a menores para esta modalidad de trata.
Entre los videojuegos usados para encontrar víctimas están Free Fire, Roblox y Discord, donde por agresores buscan acercarse y establecer comunicación con menores.
“Este aumento evidencia que la explotación sexual infantil se ha desplazado progresivamente hacia plataformas digitales, donde los agresores aprovechan el anonimato, la conectividad permanente, la facilidad para contactar a víctimas y la posibilidad de difundir contenido ilícito de manera masiva”, señala el Consejo Ciudadano.
Casi cuatro de cada 10 víctimas de trata para la producción de Material de Abuso Sexual Infantil son niños y adolescentes hombres, mientras que cerca de seis de cada 10 son niñas y adolescentes mujeres.
El 79.7% tiene entre 12 y 17 años, aunque el Consejo Ciudadano documentó casos en los que las víctimas tenían incluso menos de seis años de edad al momento de ser vulneradas.
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Niñas, niños y adolescentes víctimas realizan 73% de los reportes, principalmente para solicitar orientación sobre qué hacer ante la difusión de contenido íntimo.
Padres y madres se comunican en el 10.2% de los casos y el resto de los reportes son realizados por otros familiares, amigos y personas que conocen la situación.
El 76% del Material de Abuso Sexual Infantil identificado es autogenerado, es decir, contenido producido por las propias víctimas menores de edad.
“Ello no implica responsabilidad ni consentimiento por parte de las víctimas, pero sí nos habla de que son manipuladas, engañadas o coaccionadas para enviarlo, reduciendo los riesgos y costos para las y los tratantes”, subraya el Consejo Ciudadano.
En 67% de los casos, las niñas, niños y adolescentes también son víctimas de "sextorsión" después de haber sido contactados para la obtención de material íntimo.
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Los agresores pasar a la extorsión al exigir más contenido sexual, encuentros virtuales o presenciales e incluso dinero, bajo la amenaza de difundir el material con familiares, amistades, compañeros de escuela o trabajo de la víctima y otras personas.
El 11% de las víctimas menores de edad entregó dinero, bienes o ambos para evitar la difusión de imágenes o videos íntimos.
En 60% de los casos relacionados con Material de Abuso Sexual Infantil se desconoce la identidad del agresor, aunque este sí logra construir una relación de confianza con la víctima. En 42% de los casos, quien comete la explotación es identificado por la víctima como un “amigo o amiga virtual”.
Esta la principal forma de trata de personas reportada en la Línea Nacional contra la Trata, representando el 73% de los casos recibidos. Las denuncias y solicitudes de ayuda se pueden realizar las 24 horas del día, los 365 días del año, al número 800 5533 000 por llamada o vía Whatsapp.
En México es un delito obligar o inducir a una persona menor de edad a participar en la producción de Material de Abuso Sexual Infantil, así como producir, reproducir, almacenar, difundir, vender o comprar este tipo de material.
El Código Penal Federal establece para estas conductas penas de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2,000 días de multa. Con el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente en 2026, la multa equivale a entre 93,848 y 234,620 pesos.
Las penas pueden aumentar hasta el doble cuando existe una relación con la víctima, por ejemplo, cuando la agresión es cometida por un familiar, docente, médico, pareja, amigo o alguien que tenga una relación de confianza o subordinación.