Consulta en el Consejo Técnico Escolar

Los maestros emiten su punto de vista en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, que se lleva a cabo esta semana, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 el próximo 31 de agosto.

La desaparición de la Usicamm , el organismo creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 para la promoción docente, es una demanda antigua del magisterio y una promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tanto integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han exigido este cambio a las autoridades educativas, pues consideran que la Usicamm opera de manera burocrática y poco transparente.

La CNTE, incluso, realizó diferentes protestas en los últimos años y dos huelgas nacionales que duraron varias semanas, la última en el marco del Mundial de Futbol 2026, para demandar un nuevo modelo de carrera magisterial.

Fue a raíz de estas manifestaciones que Sheinbaum anunció la consulta pública a los docentes, en un intento por no reducir las negociaciones al diálogo con los líderes sindicales, sino incluir a todos los maestros.

Se espera que, a partir de este ejercicio, los profesores definan las nuevas reglas de ingreso, promoción y ascenso.

La SEP informó que aplicará un cuestionario diagnóstico en línea "para determinar quiénes deberán participar en el nuevo método de valoración y evaluación, qué aspectos deberán tomarse en cuenta y qué peso deberán tener criterios como la preparación profesional, los conocimientos, la antigüedad en el servicio y la experiencia pedagógica".