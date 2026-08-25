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México

La SEP inicia consulta a docentes sobre carrera magisterial y uso de celulares en escuelas

La Secretaría de Educación Pública recoge la opinión de 1.2 millones de maestros esta semana para eliminar la Unidad del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros (Usicamm).
mar 25 agosto 2026 03:59 PM
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Mario Delgado, secretario de Educación Pública, en las instalaciones de la SEP.
Mario Delgado, titular de la SEP, aseguró que 17 entidades federativas del país ya cuentan con algún tipo de regulación y 114 países han establecido medidas sobre plataformas, redes sociales y celulares en las escuelas. (Foto: SEP)

La consulta pública a los docentes de educación básica sobre la asignación de plazas y la posible prohibición de celulares en las escuelas arrancó esta semana. La Secretaría de Educación Pública (SEP) preguntará la opinión sobre estos temas a 1.2 millones de profesores.

Con los resultados de la consulta, las autoridades diseñarán un nuevo modelo de promoción docente, lineamientos para el uso de dispositivos móviles durante la jornada escolar y eliminarán la Unidad del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros (Usicamm).

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Consulta en el Consejo Técnico Escolar

Los maestros emiten su punto de vista en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, que se lleva a cabo esta semana, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 el próximo 31 de agosto.

La desaparición de la Usicamm , el organismo creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2019 para la promoción docente, es una demanda antigua del magisterio y una promesa de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tanto integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) han exigido este cambio a las autoridades educativas, pues consideran que la Usicamm opera de manera burocrática y poco transparente.

La CNTE, incluso, realizó diferentes protestas en los últimos años y dos huelgas nacionales que duraron varias semanas, la última en el marco del Mundial de Futbol 2026, para demandar un nuevo modelo de carrera magisterial.

Para saber más

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Gobierno de Sheinbaum y CNTE acuerdan nuevas plazas para maestros y 6,300 mdp en becas para Oaxaca

Fue a raíz de estas manifestaciones que Sheinbaum anunció la consulta pública a los docentes, en un intento por no reducir las negociaciones al diálogo con los líderes sindicales, sino incluir a todos los maestros.

Se espera que, a partir de este ejercicio, los profesores definan las nuevas reglas de ingreso, promoción y ascenso.

La SEP informó que aplicará un cuestionario diagnóstico en línea "para determinar quiénes deberán participar en el nuevo método de valoración y evaluación, qué aspectos deberán tomarse en cuenta y qué peso deberán tener criterios como la preparación profesional, los conocimientos, la antigüedad en el servicio y la experiencia pedagógica".

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Consulta sobre celulares

A la par, los maestros también serán preguntados, escuela por escuela, para diseñar las reglas sobre el uso de dispositivos móviles en las clases.

La presidenta Sheinbaum espera que los nuevos lineamientos estén listos en los siguientes meses y puedan ser aplicados en el ciclo escolar que está por comenzar.

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Regulación sobre uso de celulares en escuelas estará lista para el próximo ciclo escolar, prevé Sheinbaum La presidenta explicó que, antes de finalizar este mes, se prevé tener ya una decisión sobre el uso de celulares en escuelas, pero continuará el debate sobre la regulación de las redes sociales.

Además de la consulta a los docentes, las autoridades educativas también realizan foros regionales sobre el tema. La semana pasada se inauguró uno en Nuevo León y en septiembre se llevarán a cabo otros en Chiapas y Guerrero.

Con los resultados de esos foros, donde también participan especialistas y academia, el gobierno diseñará una iniciativa de reforma de ley que contemple no solo la regulación de los celulares, sino también de las redes sociales en menores de 16 años. Se estima que el proyecto se presente en septiembre al Congreso de la Unión.

México alista esta regulación para seguir los pasos de otros países que ya han limitado el acceso a las plataformas digitales.

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Las medidas surgen ante la evidencia recabada sobre afectaciones a la salud mental y al desarrollo cognitivo en niños y adolescentes por el uso excesivo de redes sociales.

Mario Delgado, titular de la SEP, aseguró que 17 entidades federativas del país ya cuentan con algún tipo de regulación y 114 países han establecido medidas sobre plataformas, redes sociales y celulares en las escuelas.

Recordó que el uso excesivo puede alterar los patrones de sueño y exponer a los menores a peligros como el acoso sexual, el ciberbullying, la pornografía y los contenidos violentos, por lo que se realiza un debate nacional sobre la pertinencia de permitir o no el uso de dispositivos móviles dentro de las aulas.

"Una parte importante de esta decisión recaerá en las y los docentes", aseguró la SEP.

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