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México

UNAM publica resultados del Examen de Control Presencial

La UNAM informó que las actividades para el nuevo alumnado comenzarán el próximo lunes 31 de agosto.
vie 28 agosto 2026 08:14 PM
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En la imagen, la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El examen de control de la UNAM provocó polémica en las últimas semanas en México. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó este viernes 28 de agosto los resultados del Examen de Control Presencial 2026, correspondiente al proceso de ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1.

Los aspirantes ya pueden consultar si fueron seleccionados a través del portal de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) . Para hacerlo deberán ingresar a la página oficial de la UNAM, dirigirse al apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura” y posteriormente seleccionar “Resultados Examen de Control 2026”.

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La consulta se realiza con el número de folio de cada aspirante. Quienes obtuvieron un lugar podrán ingresar a “Tu Sitio” , donde encontrarán diversos documentos necesarios para continuar con su incorporación a la Universidad, entre ellos la carta de asignación y toma de protesta universitaria, el acuse de credencial como alumno, información relacionada con su alta al IMSS y el comprobante de inscripción.

¿Cuántos estudiantes entrarán a la UNAM?

Para este ciclo escolar, la máxima casa de estudios recibirá a 49,074 estudiantes de primer ingreso a licenciatura.

De ese total, 28,151 alumnos llegarán a través del Pase Reglamentado, mientras que 20,923 obtuvieron su ingreso mediante el concurso de selección.

Aspirantes realizan el examen de control presencial en el Palacio de los Deportes, como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Dos hombres son detenidos por suplantar a aspirantes en examen de la UNAM

La Universidad informó que las actividades para el nuevo alumnado comenzarán el próximo lunes 31 de agosto, por lo que las personas seleccionadas deberán revisar los sitios oficiales de las facultades y escuelas en las que fueron asignadas.

Ahí podrán consultar información sobre los siguientes pasos del proceso, así como las actividades de recepción y bienvenida previstas para quienes comenzarán su formación universitaria.

El examen de control se realizó después de que autoridades de la UNAM detectaran irregularidades y trampas durante la prueba de ingreso en línea.

¿Dónde consultar los resultados de la UNAM?

Los resultados están disponibles en el portal de la Dirección General de Administración Escolar. Los aspirantes deberán tener a la mano su número de folio para acceder a su información y conocer el resultado de su proceso de ingreso.

La publicación de resultados marca la última etapa para miles de jóvenes que participaron en el proceso de admisión y que ahora deberán completar los trámites correspondientes para incorporarse formalmente a la UNAM.

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UNAM Educación Escuelas Universidades

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