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México

Graciela Domínguez asume como gobernadora interina de Sinaloa y promete que la paz será su prioridad

La nueva gobernadora interina de Sinaloa ofrece diálogo, coordinación con el gobierno federal y continuidad a programas y obras durante su gestión.
mar 25 agosto 2026 10:55 AM
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Graciela Domínguez Nava durante un evento en Sinaloa. Antes de asumir como gobernadora interina de Sinaloa.
La exsecretaria de Educación Pública y Cultura del gobierno de Rocha Moya asumirá las riendas del Estado en un escenario marcado por la violencia y la exigencia de esclarecer las responsabilidades de la administración anterior. (Graciela Domínguez Nava/Facebook)

En medio de la violencia y la crisis política que atraviesa Sinaloa, Graciela Domínguez Nava asumió como gobernadora interina del estado, luego de ser ratificada por el Congreso local.

La diputada federal con licencia de Morena obtuvo 31 votos a favor y seis en contra durante la sesión en la que se aprobó su nombramiento. A la sesión acudieron 36 de los 40 integrantes del Congreso estatal.

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De acuerdo con el dictamen aprobado, Domínguez permanecerá al frente del Ejecutivo estatal mientras el gobernador Rubén Rocha Moya no retome sus funciones constitucionales y legales.

Su designación generó cuestionamientos de las bancadas del PAN y PRI, que le exigieron actuar con independencia política y colocar la seguridad entre las prioridades de su Administración.

Después de rendir protesta, Domínguez señaló que Sinaloa enfrenta una situación que requiere la participación coordinada de las instituciones del Estado mexicano. Planteó combinar labores de inteligencia, políticas sociales, atención a las causas de la violencia y fortalecimiento institucional para recuperar la tranquilidad.

La nueva gobernadora interina también consideró indispensable el acompañamiento del gobierno federal y manifestó su disposición para trabajar de manera coordinada con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Domínguez afirmó que su principal objetivo será recuperar la paz en Sinaloa y que ésta deberá reflejarse en las calles, comunidades, escuelas, negocios, campos, costas, caminos y hogares.

Expuso que busca que las familias puedan retomar su vida cotidiana sin miedo y que trabajadores, empresarios, agricultores, ganaderos, pescadores y otros sectores productivos desarrollen sus actividades con seguridad.

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¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava es una política sinaloense originaria de El Rosario y militante de Morena, con una trayectoria construida principalmente en el ámbito legislativo y en la administración pública.

Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y, antes de ocupar cargos de elección popular, participó en movimientos sociales vinculados con el sector pesquero y con personas desplazadas.

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Domínguez Nava ha sido diputada local en dos ocasiones en el Congreso de Sinaloa, donde también presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo), uno de los principales órganos de decisión del Poder Legislativo estatal.

Entre noviembre de 2021 y febrero de 2024 encabezó la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Dejó el cargo para participar en el proceso electoral federal y posteriormente obtuvo una diputación federal por el Distrito 1 de Sinaloa para el periodo 2024-2027.

Rocha Moya

El domingo pasado, el Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia indefinida solicitada por Rubén Rocha Moya , quien se separaró del cargo apenas 34 horas después de retomar sus funciones.

Durante una sesión extraordinaria celebrada este domingo, los legisladores avalaron en votación económica la solicitud del mandatario morenista y turnaron el expediente a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

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Rocha retomó sus funciones el viernes pasado, tras permanecer 112 días separado de la gubernatura. Sin embargo, su reincorporación provocó críticas de la dirigencia de Morena y de legisladores del propio partido –incluso de la presidenta Claudia Sheinbaum– que cuestionaron su regreso al cargo .

En medio de la polémica, Sheinbaum afirmó que ningún interés personal puede estar por encima del pueblo y de la nación, en una postura que elevó la presión política sobre el gobernador.

Ante este escenario, Rocha Moya presentó el sábado una nueva solicitud para separarse del cargo por tiempo indefinido.

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