De acuerdo con el dictamen aprobado, Domínguez permanecerá al frente del Ejecutivo estatal mientras el gobernador Rubén Rocha Moya no retome sus funciones constitucionales y legales.

Su designación generó cuestionamientos de las bancadas del PAN y PRI, que le exigieron actuar con independencia política y colocar la seguridad entre las prioridades de su Administración.

Después de rendir protesta, Domínguez señaló que Sinaloa enfrenta una situación que requiere la participación coordinada de las instituciones del Estado mexicano. Planteó combinar labores de inteligencia, políticas sociales, atención a las causas de la violencia y fortalecimiento institucional para recuperar la tranquilidad.

La nueva gobernadora interina también consideró indispensable el acompañamiento del gobierno federal y manifestó su disposición para trabajar de manera coordinada con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Domínguez afirmó que su principal objetivo será recuperar la paz en Sinaloa y que ésta deberá reflejarse en las calles, comunidades, escuelas, negocios, campos, costas, caminos y hogares.

Expuso que busca que las familias puedan retomar su vida cotidiana sin miedo y que trabajadores, empresarios, agricultores, ganaderos, pescadores y otros sectores productivos desarrollen sus actividades con seguridad.

¿Quién es Graciela Domínguez Nava?

Graciela Domínguez Nava es una política sinaloense originaria de El Rosario y militante de Morena, con una trayectoria construida principalmente en el ámbito legislativo y en la administración pública.

Es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y, antes de ocupar cargos de elección popular, participó en movimientos sociales vinculados con el sector pesquero y con personas desplazadas.