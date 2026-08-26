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México

¿El 1 de septiembre, día del Informe Presidencial, es festivo en México?

Millones de mexicanos tendrán que revisar su calendario antes de hacer planes, pues septiembre combina fechas históricas, escolares y laborales que no significan lo mismo.
mié 26 agosto 2026 06:45 PM
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante la conferencia de prensa matutina diaria en el Palacio Nacional el 15 de julio de 2026 en Ciudad de México, México.
Cada año, la presidenta de México debe emitir un reporte detallado de las acciones realizadas durante su administración, como establece el artículo 69 de la Constitución. El informe escrito se entrega al Congreso de la Unión. (Manuel Velasquez/Getty Images)

El martes 1 de septiembre de 2026 será una fecha clave para el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues la presidenta presentará su Segundo Informe de Gobierno desde Palacio Nacional, por lo que la mañanera del pueblo será cancelada.

Más allá del evento político, la fecha genera una duda para millones de personas pues se pregunta si ¿el día del informe presidencial es festivo?. A continuación, dejamos todos los detalles tanto para trabajadores como estudiantes.

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¿El 1 de septiembre es día festivo en México?

No. El 1 de septiembre no es un día de descanso obligatorio para los trabajadores en México. La Ley Federal del Trabajo (LFT) no incluye esta fecha dentro de su listado de días feriados, por lo que las empresas deben operar con normalidad y los empleados deben presentarse a sus centros de trabajo, salvo que tengan alguna disposición particular con su empleador.

Para los estudiantes tampoco está contemplado como día de descanso. El calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no establece el 1 de septiembre como una fecha de suspensión de labores docentes.

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Ya es oficial: SEP revela cuándo iniciarán las clases del ciclo escolar 2026-2027 En el Diario Oficial de la Federación se publicó el calendario oficial que seguirán las escuelas públicas y privadas de la SEP para el siguiente ciclo escolar.

¿Cuándo es el próximo día festivo para los trabajadores?

La LFT contempla el 16 de septiembre, cuando se conmemora el inicio de la Independencia de México.

Más adelante también habrá descanso por la conmemoración de la Revolución Mexicana, que corresponde al tercer lunes de noviembre, y el 25 de diciembre, por Navidad.

Existe además una disposición especial para el 1 de octubre, pero no aplica todos los años. Esa fecha es día de descanso obligatorio cada seis años, cuando corresponde la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo con la reforma al artículo 83 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación.

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¿Cuándo descansan los estudiantes?

Para los alumnos, el calendario escolar 2026-2027 establece como próximas suspensiones de labores docentes el 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre y 25 de diciembre de 2026.

Durante 2027 están contempladas suspensiones el 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo.

El calendario también contempla jornadas de Consejo Técnico Escolar para el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

¿Cuándo serán las vacaciones escolares?

Las vacaciones de invierno del ciclo escolar 2026-2027 serán del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027.

Para Semana Santa, el periodo vacacional está programado del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, en las instalaciones de la SEP.
La SEP inicia consulta a docentes sobre carrera magisterial y uso de celulares en escuelas La Secretaría de Educación Pública recoge la opinión de 1.2 millones de maestros esta semana para eliminar la Unidad del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros (Usicamm).

¿Qué es el Informe de Gobierno?

Cada año, la presidenta de México debe emitir un reporte detallado de las acciones realizadas durante su administración, como establece el artículo 69 de la Constitución. El informe escrito se entrega al Congreso de la Unión.

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De acuerdo con el Gobierno, en este documento "se ofrece un balance del estado general que guarda la Administración Pública Federal y se informa sobre las decisiones y medidas tomadas". Es un ejercicio de rendición de cuentas.

Efemérides de septiembre

- 4 de septiembre de 1969: Fue inaugurada la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México.

- 5 de septiembre: Día Internacional de la Mujer Indígena.

- 8 de septiembre: Día Internacional del Periodista.

- 13 de septiembre de 1847: Aniversario del sacrificio de los Niños Héroes de Chapultepec.

- 15 de septiembre de 1810: Conmemoración del Grito de Independencia.

- 15 de septiembre de 1854: Se interpretó por primera vez el “Himno Nacional Mexicano”, escrito por Francisco González Bocanegra y musicalizado por Jaime Nunó.

- 16 de septiembre de 1810: Aniversario del inicio de la Independencia de México.

- 17 de septiembre de 1964: Se inauguró el Museo Nacional de Antropología de México.

- 19 de septiembre de 1985: Con epicentro en los límites de Guerrero y Michoacán, un fuerte sismo de 8.1, en la escala de Richter, causó destrucción y muerte en numerosas colonias de la Ciudad de México.

- 21 de septiembre: Se conmemora el Día Internacional de la Paz.

- 22 de septiembre de 1910: Se inauguró solemnemente la Universidad Nacional de México.

- 29 de septiembre: Día Nacional del Maíz.

- 30 de septiembre de 1765: Aniversario del nacimiento de José María Morelos.

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