¿El 1 de septiembre es día festivo en México?

No. El 1 de septiembre no es un día de descanso obligatorio para los trabajadores en México. La Ley Federal del Trabajo (LFT) no incluye esta fecha dentro de su listado de días feriados, por lo que las empresas deben operar con normalidad y los empleados deben presentarse a sus centros de trabajo, salvo que tengan alguna disposición particular con su empleador.

Para los estudiantes tampoco está contemplado como día de descanso. El calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no establece el 1 de septiembre como una fecha de suspensión de labores docentes.

¿Cuándo es el próximo día festivo para los trabajadores?

La LFT contempla el 16 de septiembre, cuando se conmemora el inicio de la Independencia de México.

Más adelante también habrá descanso por la conmemoración de la Revolución Mexicana, que corresponde al tercer lunes de noviembre, y el 25 de diciembre, por Navidad.

Existe además una disposición especial para el 1 de octubre, pero no aplica todos los años. Esa fecha es día de descanso obligatorio cada seis años, cuando corresponde la transmisión del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo con la reforma al artículo 83 constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación.