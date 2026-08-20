México y EU intensifican ofensiva contra la estructura del Cártel Jalisco

La mañana del miércoles, Fuerzas Especiales del Ejército y la Guardia Nacional realizaron un operativo en Michoacán para detener algunos “objetivos prioritarios”. Heraclio Guerrero, alias Tío Lako, jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco, quien es señalado de ordenar agresiones a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero de 2026 tras la detención y abatimiento de “El Mencho”, era uno de esos objetivos.

Sin embargo, el operativo no permitió concretar su captura, aunque sí derivó en la detención de Marisol “N” y Lourdes “N”, hija y pareja sentimental de “Tío Lako”, respectivamente, así como de otros presuntos integrantes de la organización criminal.

Derivado de trabajos de investigación e inteligencia en Michoacán, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, detuvieron en nueve integrantes de una organización delictiva.



Entre ellos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja… pic.twitter.com/Cf78qQUNm5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 19, 2026

De acuerdo con un análisis de Insight Crime, “Tío Lako” figura entre los principales líderes regionales del CJNG en Michoacán. La actividad delictiva en ese estado ha cobrado especial relevancia en los últimos años, entre otros factores, por las presiones de grupos criminales sobre el sector aguacatero, que llevaron al gobierno de Estados Unidos a suspender temporalmente las inspecciones para la importación de aguacate de Michoacán.

“Tío Lako'' presuntamente supervisa una parte importante de las operaciones de robo de combustible del CJNG. Sus dos sobrinos también estarían profundamente involucrados en esta economía criminal, que durante las últimas dos décadas se ha convertido en un importante negocio ilícito transnacional”, dice de Insight Crime.

El Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización criminal que preocupa a México y Estados Unidos.

Hace dos semanas autoridades estadounidenses anunciaron más de 100 millones de dólares de recompensas para quienes den información que permita la captura de ocho de sus integrantes:

Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, identificado como el actual líder de la organización, Audias Flores Silva, "Jardinero"; Julio Alberto Castillo Rodríguez, "El Chorro"; Gonzalo Mendoza Gaitán, "El Sapo", Julio César Montero Pinzón, "El Tarjetas", Ricardo Ruiz Velasco, “Tripa", Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma", y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.