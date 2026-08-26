“R1” y “R2”, comandantes del Cártel Jalisco en Michoacán, son acusados en EU por narcotráfico

Hermanos pueden alcanzar la cadena perpetua
El gobierno estadounidense señaló que, de ser declarados culpables, cada uno de los hermanos podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas, de acuerdo con los cargos presentados ante la justicia federal.
El caso es investigado por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles. El Departamento de Justicia también agradeció al Gobierno de México por la captura de Ramón Álvarez Ayala.
La acusación ocurre en el marco de la estrategia estadounidense contra organizaciones criminales transnacionales. El DOJ recordó que el 20 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, designó al CJNG como organización terrorista extranjera.
La fiscalía estadounidense indicó que el caso forma parte de la iniciativa Homeland Security Task Force, creada mediante una orden ejecutiva para combatir a cárteles, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y trata de personas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia subrayó que una acusación formal no constituye una declaración de culpabilidad y que los dos acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable ante un tribunal.