Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

“R1” y “R2”, comandantes del Cártel Jalisco en Michoacán, son acusados en EU por narcotráfico

Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, y Rafael Álvarez Ayala, “R2”, podrían recibir la cadena perpetua en Estados Unidos.
mié 26 agosto 2026 04:28 PM
Añadir Expansión Política en Google
''R1'' fue detenido por el homicidio de Carlos Manzo.
Autoridades de EU agradecieron por la captura de ''R1''. (Foto: Especial )

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia acusó a los hermanos mexicanos Ramón Álvarez Ayala, de 44 años, y Rafael Álvarez Ayala, de 42, por su presunta participación en una conspiración internacional para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de delitos relacionados con armas de fuego.

De acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), ambos son señalados como presuntos comandantes regionales del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán. Ramón Álvarez Ayala es identificado con el alias “R1” , mientras que Rafael es conocido como “R2” y “Rafa”.

Publicidad

La acusación sostiene que los hermanos participaron entre 2004 y diciembre de 2023 en una conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina, con el propósito de introducir estas drogas en territorio estadounidense.

Además de los cargos por narcotráfico, los fiscales estadounidenses los acusan de utilizar, portar, blandir y disparar armas de fuego en relación con las actividades de tráfico de drogas. Entre las armas mencionadas se encuentra una ametralladora.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Roberto Velasco, comparecen brevemente y se saludan ante la prensa tras sostener una reunión en Washington el 26 de agosto de 2026.
México

Marco Rubio exige a México "medidas decisivas" contra los cárteles de la droga y la migración irregular

¿''R1'' está involucrado en homicidio de Carlos Manzo?

La captura de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, el pasado 30 de julio en Atotonilco, Jalisco, marcó un avance en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

El Gobierno federal lo identifica como presunto líder de Los Rs, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y como el presunto autor intelectual del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Según las investigaciones presentadas por las autoridades mexicanas, “R1” habría dado las instrucciones para ejecutar el ataque contra Manzo a través de intermediarios que mantenían comunicación con los sicarios. Tras su detención, fue vinculado a proceso y quedó sujeto a prisión preventiva mientras continúa la investigación del caso.

Publicidad

Hermanos pueden alcanzar la cadena perpetua

El gobierno estadounidense señaló que, de ser declarados culpables, cada uno de los hermanos podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas, de acuerdo con los cargos presentados ante la justicia federal.

El caso es investigado por la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA en Los Ángeles. El Departamento de Justicia también agradeció al Gobierno de México por la captura de Ramón Álvarez Ayala.

La acusación ocurre en el marco de la estrategia estadounidense contra organizaciones criminales transnacionales. El DOJ recordó que el 20 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, designó al CJNG como organización terrorista extranjera.

La fiscalía estadounidense indicó que el caso forma parte de la iniciativa Homeland Security Task Force, creada mediante una orden ejecutiva para combatir a cárteles, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y trata de personas tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia subrayó que una acusación formal no constituye una declaración de culpabilidad y que los dos acusados son considerados inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable ante un tribunal.

Publicidad

Tags

Narcotráfico Nemesio Oseguera, el "Mencho" CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad