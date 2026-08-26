“R1” y “R2”, comandantes del Cártel Jalisco en Michoacán, son acusados en EU por narcotráfico

La acusación sostiene que los hermanos participaron entre 2004 y diciembre de 2023 en una conspiración para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de cocaína y 500 gramos de metanfetamina, con el propósito de introducir estas drogas en territorio estadounidense.

Además de los cargos por narcotráfico, los fiscales estadounidenses los acusan de utilizar, portar, blandir y disparar armas de fuego en relación con las actividades de tráfico de drogas. Entre las armas mencionadas se encuentra una ametralladora.

¿''R1'' está involucrado en homicidio de Carlos Manzo?

La captura de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, el pasado 30 de julio en Atotonilco, Jalisco, marcó un avance en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

El Gobierno federal lo identifica como presunto líder de Los Rs, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y como el presunto autor intelectual del homicidio ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Según las investigaciones presentadas por las autoridades mexicanas, “R1” habría dado las instrucciones para ejecutar el ataque contra Manzo a través de intermediarios que mantenían comunicación con los sicarios. Tras su detención, fue vinculado a proceso y quedó sujeto a prisión preventiva mientras continúa la investigación del caso.