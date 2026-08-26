Morena analiza militancia de Enrique Inzunza

Tras la decisión de Enrique Inzunza Cázarez de permanecer como senador, pero separarse de la bancada de Morena, el partido analizará su permanencia como militante.
En conferencia de prensa, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, informó que consultará el caso con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, órgano encargado de determinar la permanencia de sus militantes. Explicó que existen medidas cautelares previas y que, en caso de ser necesario, se garantizará el debido proceso interno.
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“Daremos conocimiento a la Comisión de Honestidad y Justicia, que está atenta. La Comisión es la que define estatutariamente quién es militante y quién no lo es. Hay medidas cautelares previas para, en su caso, darle debido proceso de manera interna. Platicaré seguramente el día de hoy con la Comisión al respecto”, señaló.
Montiel afirmó que habría preferido que Inzunza Cázarez solicitara licencia al Senado para enfrentar las investigaciones en su contra por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en Sinaloa . Subrayó además que nadie está por encima de la Cuarta Transformación y aseguró que no tuvo conocimiento previo de la decisión del legislador.
La dirigente morenista sostuvo que, al separarse de la bancada, las opiniones y acciones de Inzunza Cázarez ya no serán responsabilidad de Morena.
Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, explicó que integrantes de la bancada pidieron al sinaloense solicitar licencia, pero éste rechazó la propuesta y optó por separarse del grupo parlamentario.
“Para nosotros es suficiente que se haya separado de Morena. Se le hizo una invitación para pedir licencia y él no la atendió y decidió separarse del grupo y respetamos eso”, declaró Mier.
El senador agregó que incluso pidió a Inzunza Cázarez reconsiderar su decisión, pero el legislador mantuvo su postura de abandonar la bancada.
En tanto, Imelda Castro Castro, coordinadora estatal en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional para Sinaloa, consideró que Inzunza Cázarez debió solicitar licencia desde que fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
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“Lo congruente es que pida licencia, esté donde esté o en el grupo parlamentario que sea. Como dice el dicho, ‘el que nada debe, nada teme’”, cuestionó al referirse a la decisión del senador de conservar el fuero constitucional.
Horas antes, Inzunza Cázarez anunció que continuaría en el Senado, pero como legislador independiente de la bancada de Morena, y aseguró que existe una “embestida” en su contra.
Con su permanencia en el Senado, el sinaloense mantiene el fuero constitucional que protege a los legisladores frente a procesos penales durante el ejercicio de sus funciones, conforme a las disposiciones constitucionales aplicables.
En abril pasado, el Gobierno de Estados Unidos señaló a Inzunza Cázarez, junto con otras nueve personas, entre ellas el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.