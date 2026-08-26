Morena analiza militancia de Enrique Inzunza

“Daremos conocimiento a la Comisión de Honestidad y Justicia, que está atenta. La Comisión es la que define estatutariamente quién es militante y quién no lo es. Hay medidas cautelares previas para, en su caso, darle debido proceso de manera interna. Platicaré seguramente el día de hoy con la Comisión al respecto”, señaló.

Montiel afirmó que habría preferido que Inzunza Cázarez solicitara licencia al Senado para enfrentar las investigaciones en su contra por sus presuntos vínculos con el crimen organizado en Sinaloa . Subrayó además que nadie está por encima de la Cuarta Transformación y aseguró que no tuvo conocimiento previo de la decisión del legislador.

Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario de Gobierno en la administración de Rubén Rocha Moya y actual senador de la República por Morena, fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico y posesión de armas de alto poder. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro)

La dirigente morenista sostuvo que, al separarse de la bancada, las opiniones y acciones de Inzunza Cázarez ya no serán responsabilidad de Morena.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, explicó que integrantes de la bancada pidieron al sinaloense solicitar licencia, pero éste rechazó la propuesta y optó por separarse del grupo parlamentario.

“Para nosotros es suficiente que se haya separado de Morena. Se le hizo una invitación para pedir licencia y él no la atendió y decidió separarse del grupo y respetamos eso”, declaró Mier.

El senador agregó que incluso pidió a Inzunza Cázarez reconsiderar su decisión, pero el legislador mantuvo su postura de abandonar la bancada.

En tanto, Imelda Castro Castro, coordinadora estatal en Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional para Sinaloa, consideró que Inzunza Cázarez debió solicitar licencia desde que fue señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.