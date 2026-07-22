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México

México presenta 21 denuncias en EU por la muerte de mexicanos en operativos o bajo custodia del ICE

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, también presentó denuncias ante fiscalías estatales y de condado de las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos de los connacionales.
mié 22 julio 2026 08:24 AM
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lorenzo salgado
Lorenzo Salgado, quien llevaba más de 35 años en Estados Unidos, es uno de los 17 mexicanos que han muerto en redadas antimigratorias. (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

El gobierno de México presentó ante autoridades de Estados Unidos 21 denuncias por la muerte de 17 connacionales en redadas o bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Una denuncia, interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR), fue transmitida al Departamento de Justicia estadounidense el pasado 14 de julio por los fallecimientos ocurridos desde mayo de 2025 hasta la fecha.

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Esa demanda se acompañó, además, de una solicitud formal que las autoridades mexicanas hicieron a través del Departamento de Estado para que se abran investigaciones sobre las muertes de los mexicanos y se informen los avances.

Además, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó el 13 de julio otras ocho denuncias ante fiscalías estatales y 12 adicionales en las fiscalías de condado de los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas, donde se registraron las defunciones.

Para saber más

protesta muerte de lorenzo salgado
México

EU devuelve cartas de México por muerte de migrantes en manos de ICE

Lazzeri también sostuvo reuniones con el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE para hablar de las preocupaciones de México sobre las condiciones de los centros de detención, incluidos los privados, y solicitó el esclarecimiento de cada caso.

Adicionalmente, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, envió una carta la semana pasada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que recabe información sobre los casos a través de solicitudes de aclaración a Estados Unidos.

México optó por las acciones jurídicas después de enviar notas diplomáticas a Estados Unidos por las muertes de los connacionales, sin que eso diera algún resultado. Ante otro fallecimiento más, el del mexicano Lorenzo Salgado, baleado por el ICE a principios de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió fortalecer las medidas de defensa a través de la vía penal.

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migrantes Secretaría de Relaciones Exteriores

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