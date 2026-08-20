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Gobierno cerca a “El Tío Lako” en Michoacán: hija y 11 más del CJNG son capturados

Luego de las detenciones, se registraron bloqueos en 15 municipios de Michoacán; autoridades activaron el Plan Antibloqueo y liberaron las vías afectadas.
jue 20 agosto 2026 11:03 AM
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Operativo en Michoacán: hija del Tío Lako y otras11 personas del CJNG son detenidas
La Secretaría de la Defensa Nacional señala a “Tío Lako” como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco y lo responsabiliza de ordenar agresiones en contra de elementos de la Guardia Nacional. (Cuartoscuro / Facebook)

El gobierno federal estrechó el cerco en contra de Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”, identificado como jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán y Jalisco, pero el presunto líder criminal logró escapar del operativo en el que fueron detenidos 12 integrantes de su estructura.

Entre los capturados están Marisol y Lourdes, señaladas por autoridades como hija y pareja sentimental de Guerrero Martínez, respectivamente.

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La operación comenzó durante la madrugada en las comunidades de Tinaja de Vargas, en Tanhuato, y Colesio, en Ecuandureo, con la participación de fuerzas especiales del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las dos mujeres realizaban actividades financieras para la organización.

El despliegue tenía como objetivo principal detener a “El Tío Lako”, pues las autoridades lo acusan de ordenar la agresión a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero, tras el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

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Bloqueos carreteros en Michoacán

Los integrantes de la célula realizaron bloqueos en 15 municipios de Michoacán para dificultar el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades activaron el Plan Antibloqueo y desplegaron elementos para recuperar las vialidades afectadas. El Gobierno estatal reportó la liberación de decenas de tramos carreteros en municipios como Zamora, La Piedad, Morelia, Zacapu, Ecuandureo, Pátzcuaro y Chilchota.

Durante los cateos y acciones operativas fueron asegurados dos inmuebles y 64 vehículos, incluido uno blindado.

También se decomisaron una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras calibre 5.56 milímetros, nueve armas largas, una corta y dos aditamentos lanzagranadas.

Los 12 detenidos fueron trasladados bajo custodia federal y quedaron a disposición de la FGR, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

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Los nueve detenidos fueron trasladados en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la FGR, donde continuarán las investigaciones y se determinará su situación jurídica.

Heraclio “Tío Lako” es señalado por autoridades como líder del grupo conocido como “Los Guerrero”, vinculado con el CJNG. En 2015 fue detenido tras ser señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Enrique Hernández Saucedo, exlíder de autodefensas y candidato a la Alcaldía de Yurécuaro. Posteriormente recuperó su libertad.

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¿Qué grupos delictivos operan en Michoacán?

Michoacán es uno de los estados donde operan tres de los ocho cárteles mexicanos que Estados Unidos declaró como terroristas el año pasado: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos y La Familia Michoacana.

Pero los grupos mencionados no son los únicos. En Michoacán están identificados al menos 24 grupos delictivos, una situación que contribuye a que la entidad se ubique en el lugar 12 a nivel nacional en número de homicidios.

Michoacán concentra 4.6% de los homicidios registrados en el país entre enero y julio de este año.

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Plan Michoacán

Para contener la violencia que afecta al estado, donde hace casi 20 años se declaró la llamada "guerra contra el narcotráfico", el gobierno federal implementa el "Plan Michoacán por la Paz y Justicia".

La estrategia se articula en tres ejes: seguridad y justicia; desarrollo económico con justicia, y educación y cultura para la paz. Entre las acciones contempladas están el fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas y de la Fiscalía Estatal, la instalación de una Oficina de la Presidencia de la República en distintos municipios de Michoacán, la realización de mesas de seguridad cada 15 días y un sistema de alerta para los presidentes municipales.

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Alberto Guerrero Baena
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Plan Michoacán 2025, la política del déjà vu

En materia de desarrollo económico, el plan contempla salarios dignos para jornaleros agrícolas y trabajadores de la agricultura de exportación, inversión en infraestructura rural y convenios con el sector productivo para impulsar el desarrollo de más polos de bienestar.

El plan fue anunciado días después del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

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