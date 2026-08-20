La operación comenzó durante la madrugada en las comunidades de Tinaja de Vargas, en Tanhuato, y Colesio, en Ecuandureo, con la participación de fuerzas especiales del Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina y Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, las dos mujeres realizaban actividades financieras para la organización.

El despliegue tenía como objetivo principal detener a “El Tío Lako”, pues las autoridades lo acusan de ordenar la agresión a elementos de la Guardia Nacional el 22 de febrero, tras el operativo en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Derivado de trabajos de investigación e inteligencia en Michoacán, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, detuvieron en nueve integrantes de una organización delictiva.



Entre ellos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja… pic.twitter.com/Cf78qQUNm5 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 19, 2026

Bloqueos carreteros en Michoacán

Los integrantes de la célula realizaron bloqueos en 15 municipios de Michoacán para dificultar el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades activaron el Plan Antibloqueo y desplegaron elementos para recuperar las vialidades afectadas. El Gobierno estatal reportó la liberación de decenas de tramos carreteros en municipios como Zamora, La Piedad, Morelia, Zacapu, Ecuandureo, Pátzcuaro y Chilchota.

Durante los cateos y acciones operativas fueron asegurados dos inmuebles y 64 vehículos, incluido uno blindado.

También se decomisaron una ametralladora calibre .50, cuatro ametralladoras calibre 5.56 milímetros, nueve armas largas, una corta y dos aditamentos lanzagranadas.

Los 12 detenidos fueron trasladados bajo custodia federal y quedaron a disposición de la FGR, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

