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Congreso aprueba salida de Mónica Soto del Tribunal Electoral entre críticas

El Congreso avaló la renuncia de Mónica Soto al TEPJF, pero legisladores cuestionaron los motivos de su salida y alertaron sobre las dos vacantes que habrá en el Tribunal Electoral.
mié 19 agosto 2026 03:17 PM
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monica soto
El pasado 17 de agosto, la magistrada informó que su decisión obedece a un compromiso que considera de gran importancia y que está relacionado con su responsabilidad con México y con el propio Tribunal Electoral. (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

Entre críticas y señalamientos en contra de la magistrada electoral Mónica Soto, diputados y senadores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaron su renuncia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque cuestionaron las causas por las que dejará el cargo.

El pasado 17 de agosto, la magistrada informó que su decisión obedece a un compromiso que considera de gran importancia y que está relacionado con su responsabilidad con México y con el propio Tribunal Electoral.

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Durante la discusión, el emecista Gibrán Ramírez criticó la renuncia de la magistrada, al señalar que deja el cargo con varias semanas de anticipación. Consideró que con ello trata a la Sala Superior como una oficina personal que puede abandonarse y sostuvo que, cuando termina un ciclo, no se abandona una responsabilidad constitucional.

Sostuvo que Mónica Soto “falló” en diversas decisiones y recordó que aprobó la elección judicial, a pesar de que existía “evidencia” del uso de acordeones; que avaló sancionar a Karla Estrella por hacer declaraciones en sus redes sociales en las que criticaba a la diputada Karina Barreras y que validó la distribución de diputados que otorgó una “supermayoría” a Morena.

“Hay otra razón para no dar trámite como si se tratara de cualquier renuncia. Esta magistratura no tiene la misma situación jurídica cuando este Senado la designó. Se prolongó el mandato y la magistrada decidió prolongarlo. Estamos ante un arrepentimiento personal que compromete el funcionamiento de una de las instituciones”, declaró.

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Mónica Soto renuncia a magistratura en el Tribunal Electoral

La priista Carolina Viggiano criticó por su parte que la magistrada no haya explicado cuál es la “causa grave” por la que renuncia a su cargo en el Tribunal Electoral y cuestionó “con qué le van a pagar” a Mónica Soto, si con un consulado o una embajada.

Esto, debido a que la Constitución establece que las renuncias de los magistrados electorales solo procederán por causas graves. Sin embargo, Mónica Soto no detalló el motivo por el que dejará el Tribunal Electoral.

Viggiano recordó que, con esta renuncia, ya hay dos vacantes en el Tribunal, pues mencionó que Janine Otálora dejó su cargo en 2025 , pues no aceptó ampliar su mandato.

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“Hoy se acumulan dos vacantes. Hoy, de siete espacios, solo quedarán cinco. Ustedes (Morena) tendrán suficiente con tres votos para ganar una votación. Será más fácil manipular al órgano electoral hoy en día”, sostuvo.

En contraste, los legisladores de la “Cuarta Transformación” defendieron tanto el trabajo como la renuncia de Mónica Soto.

El petista Reginaldo Sandoval sostuvo que la salida de Mónica Soto no afecta la toma de decisiones que debe realizar la Sala Superior del Tribunal Electoral, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que el Tribunal puede sesionar con cuatro magistrados.

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“Le expresamos a la magistrada Mónica Soto nuestro reconocimiento por su notable desempeño en la Sala Superior del Tribunal y le deseamos el éxito que merece”, comentó.

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín mencionó que, durante la discusión sobre la renuncia, nadie expuso una sola razón para no aprobarla y enfatizó que la “causa grave” no fue diseñada para bloquear el derecho de los magistrados a decidir si permanecen o no en el Tribunal Electoral.

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“No entiendo que pueda haber causa más grave que el deseo de alguien de permanecer desempeñando la función para la que fue elegido. La premura no está hecha para bloquear al Tribunal o evitar su desempeño”, dijo.

También calificó como “brillante trabajo” la labor de Mónica Soto en el Tribunal Electoral y consideró que sus resoluciones favorecieron a todos los partidos políticos, ya que, afirmó, se basaron siempre en argumentos jurídicos.

Con este aval, aprobado con 36 votos a favor, Mónica Soto dejará el Tribunal Electoral el próximo 31 de agosto.

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