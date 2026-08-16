Gobierno sanciona a 41 servidores públicos con multas por 22.4 mdp

En un comunicado la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que esto se derivó de las investigaciones realizadas por la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad, así como de los Órganos Internos de Control de diversas dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Cultura, y organismos descentralizados como el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las sanciones fueron las siguientes:

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inhabilitó a seis personas. Una fue por 10 años y multó con 450,000 pesos a Christian S., de la Zona de Distribución Coatzacoalcos, Veracruz. En 2020, durante el desempeño de sus funciones, ingirió bebidas alcohólicas y condujo a exceso de velocidad un vehículo oficial, que provocó que se volcara, ocasionando la pérdida total de éste y del equipo hidráulico ensamblado en él, generando un daño patrimonial.

También inhabilitó por 10 años y multó con 273,000 pesos a Iliana R., de la Central Termoeléctrica de Baja California. Esto se debió a que entre el periodo de junio de 2020 a mayo de 2022 recibió 13 pagos de nómina en demasía por prima vacacional sin notificarlos ni regresarlos.

La tercera personas inhabilitada por 10 años fue para Alberto M., de la Gerencia de Laboratorio de Pruebas a Equipos y Materiales en Irapuato, Guanajuato. Ello porque en sus declaraciones patrimoniales y de intereses de 2017, 2018 y 2020 omitió reportar la existencia de cuentas bancarias y el origen de estos recursos económicos que significaron un incremento inexplicable de 5.4 millones de pesos.

Asimismo, tres meses José S., de la Zona de Distribución Coatzacoalcos, Veracruz, no podrá ocupar ningún cargo publico, debido a que en 2022 ingresó a las instalaciones de la Subestación López Mateos, en compañía de una persona ajena a la empresa. En esa ocasión dispuso de un vehículo oficial para llevarla a la central camionera, actividad que estaba fuera de sus funciones laborales .