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México

Gobierno sanciona a 41 servidores públicos con multas por 22.4 mdp

La Secretaría Anticorrupción sancionó a 41 servidores públicos por faltas graves, con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas por 22.4 mdp.
dom 16 agosto 2026 03:58 PM
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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó sanciones contra 41 personas servidoras públicas, con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas por más de 22.4 millones de pesos. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

El Gobierno federal reportó la sanción a 41 servidores públicos con inhabilitaciones de hasta 10 años y multas económicas de más de 22.4 millones de pesos por diversas faltas administrativas.

Las sanciones fueron por el consumo de bebidas alcohólicas en su lugar de trabajo, omitir bienes en sus declaraciones, usar de vehículos oficiales en actividades personales, realizar pagos por servicios no comprobados, entre otras.

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En un comunicado la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que esto se derivó de las investigaciones realizadas por la Unidad de Responsabilidades en la Comisión Federal de Electricidad, así como de los Órganos Internos de Control de diversas dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Cultura, y organismos descentralizados como el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las sanciones fueron las siguientes:

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inhabilitó a seis personas. Una fue por 10 años y multó con 450,000 pesos a Christian S., de la Zona de Distribución Coatzacoalcos, Veracruz. En 2020, durante el desempeño de sus funciones, ingirió bebidas alcohólicas y condujo a exceso de velocidad un vehículo oficial, que provocó que se volcara, ocasionando la pérdida total de éste y del equipo hidráulico ensamblado en él, generando un daño patrimonial.

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También inhabilitó por 10 años y multó con 273,000 pesos a Iliana R., de la Central Termoeléctrica de Baja California. Esto se debió a que entre el periodo de junio de 2020 a mayo de 2022 recibió 13 pagos de nómina en demasía por prima vacacional sin notificarlos ni regresarlos.

La tercera personas inhabilitada por 10 años fue para Alberto M., de la Gerencia de Laboratorio de Pruebas a Equipos y Materiales en Irapuato, Guanajuato. Ello porque en sus declaraciones patrimoniales y de intereses de 2017, 2018 y 2020 omitió reportar la existencia de cuentas bancarias y el origen de estos recursos económicos que significaron un incremento inexplicable de 5.4 millones de pesos.

Asimismo, tres meses José S., de la Zona de Distribución Coatzacoalcos, Veracruz, no podrá ocupar ningún cargo publico, debido a que en 2022 ingresó a las instalaciones de la Subestación López Mateos, en compañía de una persona ajena a la empresa. En esa ocasión dispuso de un vehículo oficial para llevarla a la central camionera, actividad que estaba fuera de sus funciones laborales .

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La misma sanción fu para Antonio A. y Miguel G., de la Zona de Distribución Jiquilpan, Michoacán, quienes usaron vales de gasolina de la CFE en vehículos ajenos a la empresa, por la cantidad 4,000 y 2,000 pesos.

Y la sanción menor que fue por 60 días de inhabilitación fue para Eduardo A., de la Subdirección de Ingeniería y Administración de la Construcción, quien utilizó un vehículo oficial en actividades personales en 2022.

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En Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México inhabilitaron por 10 años y sancionó económicamente entre 12.2 y 8.7 millones de pesos a Luis R. y José B., de la Dirección de Tecnologías de la Información en la Ciudad de México.

Ellos autorizaron el pago de cinco facturas entre 2018 y 2019 sin que se comprobara que se realizó la totalidad de los servicios contratados para un Sistema de Gestión Gubernamental, lo que ocasionó un perjuicio por 20 millones de pesos.

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En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales destituyeron, inhabilitaron por 10 años y pusieron una sanción económica por 700 mil pesos a Roberto M., de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, en la Ciudad de México.

Esto porque autorizó un pago por servicio de transporte terrestre, hospedaje y alimentación a una empresa sin tener atribuciones para ello en 2018.

En la Secretaría de Cultura inhabilitaron por 10 años y sancionaron económicamente por 114,000 pesos a Erik L., de la biblioteca pública en Tulum, Quintana Roo, por presentar de febrero a octubre de 2022, listas de asistencia falsas para cobrar su salario sin haberlo devengado y sin reintegrarlo dentro de los 30 días siguientes a su recepción.

En e Instituto Mexicano del Seguro Social la sanción fue para María S., del Área de Recursos Humanos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, ya que utilizó su puesto para firmar un documento para la contratación de su hija, aun cuando se trataba de un familiar directo en 2023. Por ello, fue inhabilitado por 3 meses.

En el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, la inhabilitación por 10 años y sanción económica de 124,000 pesos fue para Otoniel A., de la Coordinación de Archivos, en la Ciudad de México. La sanción fue por aprovecharse de su puesto para vender en 2020 a una empresa que se dedica al reciclaje, 37,000 cajas de archivo que contenían documentación de la institución, con lo que recibió 124,000 pesos.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.por tres meses Karlos M., Juan R. y Jordi M., de los Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, no podrán ocupar un cargo público.

Esto porque elaboraron, revisaron y autorizaron respectivamente una justificación para la cancelación del procedimiento de la Licitación Pública del servicio de Limpieza en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto en 2022, lo que no correspondía a sus funciones.

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