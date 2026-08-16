Gobierno sanciona a 41 servidores públicos con multas por 22.4 mdp

En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales destituyeron, inhabilitaron por 10 años y pusieron una sanción económica por 700 mil pesos a Roberto M., de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, en la Ciudad de México.
Esto porque autorizó un pago por servicio de transporte terrestre, hospedaje y alimentación a una empresa sin tener atribuciones para ello en 2018.
En la Secretaría de Cultura inhabilitaron por 10 años y sancionaron económicamente por 114,000 pesos a Erik L., de la biblioteca pública en Tulum, Quintana Roo, por presentar de febrero a octubre de 2022, listas de asistencia falsas para cobrar su salario sin haberlo devengado y sin reintegrarlo dentro de los 30 días siguientes a su recepción.
En e Instituto Mexicano del Seguro Social la sanción fue para María S., del Área de Recursos Humanos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Michoacán, ya que utilizó su puesto para firmar un documento para la contratación de su hija, aun cuando se trataba de un familiar directo en 2023. Por ello, fue inhabilitado por 3 meses.
En el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, la inhabilitación por 10 años y sanción económica de 124,000 pesos fue para Otoniel A., de la Coordinación de Archivos, en la Ciudad de México. La sanción fue por aprovecharse de su puesto para vender en 2020 a una empresa que se dedica al reciclaje, 37,000 cajas de archivo que contenían documentación de la institución, con lo que recibió 124,000 pesos.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.por tres meses Karlos M., Juan R. y Jordi M., de los Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, no podrán ocupar un cargo público.
Esto porque elaboraron, revisaron y autorizaron respectivamente una justificación para la cancelación del procedimiento de la Licitación Pública del servicio de Limpieza en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto en 2022, lo que no correspondía a sus funciones.