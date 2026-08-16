Examen de control de la UNAM: estas son las fechas en CDMX y lo que deben llevar los aspirantes

¿Cuándo será el examen de control de la UNAM en CDMX?

La aplicación en Ciudad de México se realizará durante tres días el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto. La fecha, hora y sede que corresponden a cada persona aparecen en la cita que la UNAM proporcionó a través de “TU SITIO”.

Además, los aspirantes deben tomar en cuenta que cada día habrá tres turnos:

Primer turno: 9:00 a 12:00 horas.

Segundo turno: 13:00 a 16:00 horas.

Tercer turno: 17:00 a 20:00 horas.

La prueba en la capital ocurre después de las aplicaciones realizadas en otras sedes del país. La UNAM distribuyó la aplicación para atender a los aspirantes convocados al examen de control.

¿Quiénes tienen que presentar esta prueba?

El examen no corresponde a una nueva convocatoria para todos los aspirantes que participaron en el proceso de admisión. En la Gaceta Oficial de la UNAM se convocó a determinados aspirantes del concurso de selección 2026 para comprobar los resultados obtenidos en la evaluación en línea.

Entre ellos se encuentran personas que habían sido seleccionadas y aspirantes cuyos resultados se ubicaron dentro de los parámetros establecidos por la Universidad para volver a evaluar sus conocimientos.

La UNAM pidió a los aspirantes llegar con una hora de anticipación y seguir las indicaciones incluidas en su cita e instructivo.

Por eso, haber presentado el examen de admisión en línea no significa automáticamente que tengas que acudir al examen de control.

La indicación que vale para cada aspirante es la que aparece en su información oficial dentro de “TU SITIO”.

¿Dónde será el examen en Ciudad de México?

Para presentar el examen de control en la Ciudad de México se definió al Palacio de los Deportes como el recinto oficial, para llegar a este punto de la capital se puede hacer de diversas formas:

Metro: Línea 9, estación Velodromo.

Trolebús: Línea 2, estación Velodromo o Palacio de los Deportes.

Metrobús: Línea 2, estación Goma.

Además, el ingreso se dará por la calle Añil y Avenida Río Churubusco, en la colonia Granjas México.