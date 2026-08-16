Examen de control de la UNAM: estas son las fechas en CDMX y lo que deben llevar los aspirantes

Los aspirantes a una licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que fueron convocados al examen de control deberán presentarse a la aplicación en Ciudad de México que se llevará a cabo del 17 al 19 de agosto.
La prueba forma parte del proceso extraordinario que la Universidad puso en marcha después de detectar irregularidades en el examen de selección que aplicó en línea para el ingreso a licenciatura 2026.
Para quienes tienen cita en la capital del país, estas son las fechas y los puntos que deben revisar antes de presentarse.
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¿Cuándo será el examen de control de la UNAM en CDMX?
La aplicación en Ciudad de México se realizará durante tres días el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto. La fecha, hora y sede que corresponden a cada persona aparecen en la cita que la UNAM proporcionó a través de “TU SITIO”.
Además, los aspirantes deben tomar en cuenta que cada día habrá tres turnos:
La prueba en la capital ocurre después de las aplicaciones realizadas en otras sedes del país. La UNAM distribuyó la aplicación para atender a los aspirantes convocados al examen de control.
¿Quiénes tienen que presentar esta prueba?
El examen no corresponde a una nueva convocatoria para todos los aspirantes que participaron en el proceso de admisión. En la Gaceta Oficial de la UNAM se convocó a determinados aspirantes del concurso de selección 2026 para comprobar los resultados obtenidos en la evaluación en línea.
Entre ellos se encuentran personas que habían sido seleccionadas y aspirantes cuyos resultados se ubicaron dentro de los parámetros establecidos por la Universidad para volver a evaluar sus conocimientos.
Por eso, haber presentado el examen de admisión en línea no significa automáticamente que tengas que acudir al examen de control.
La indicación que vale para cada aspirante es la que aparece en su información oficial dentro de “TU SITIO”.
¿Dónde será el examen en Ciudad de México?
Para presentar el examen de control en la Ciudad de México se definió al Palacio de los Deportes como el recinto oficial, para llegar a este punto de la capital se puede hacer de diversas formas:
Metro: Línea 9, estación Velodromo.
Trolebús: Línea 2, estación Velodromo o Palacio de los Deportes.
Metrobús: Línea 2, estación Goma.
Además, el ingreso se dará por la calle Añil y Avenida Río Churubusco, en la colonia Granjas México.
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¿Qué debes llevar al examen y qué no se podrá ingresar?
Los aspirantes deben acudir con la documentación, en especial la confirmación de que debe presentar el examen de control junto a una identificación oficial, además de los materiales indicados en su cita e instructivo.
También la UNAM remarca que es necesario llegar con una hora de anticipación para evitar retrasos. La indicación principal es seguir exactamente las instrucciones que aparecen en la cita proporcionada por la UNAM y no acudir a una sede distinta de la asignada.
Por otro lado, no se permitirá ingresar con:
Teléfonos celulares.
Relojes inteligentes o cualquier dispositivo electrónico.
No se permitirá el acceso con mochilas, bolsas o bultos grandes.
¿Qué pasa si ya habías sido seleccionado?
El resultado publicado el 17 de julio correspondió al concurso de selección de licenciatura 2026. La DGAE estableció que las personas seleccionadas debían continuar con las etapas posteriores del proceso, incluida la entrega de documentación y los trámites de ingreso.
Sin embargo, quienes fueron convocados al examen de control deben atender esta nueva evaluación como parte del procedimiento extraordinario establecido por la Universidad.
Por eso, haber aparecido como seleccionado en los resultados originales no debe confundirse con estar exento del examen de control si recibiste una cita para presentarlo.
¿Qué pasa si no presentas el examen?
La prueba fue establecida para verificar los resultados obtenidos durante el proceso de admisión en línea. Por ello, los aspirantes convocados deben atender la cita que les fue asignada y seguir las instrucciones de la Universidad.
En caso de tener un problema con la fecha, sede o documentación, la recomendación es consultar directamente los canales oficiales de la DGAE y no asumir que es posible cambiar la cita por cuenta propia.
¿Cuándo comenzaran las clases en la UNAM?
El calendario ordinario de la UNAM señala que el ciclo escolar 2026-2027/1 fue establecido para iniciar el 10 de agosto.
Sin embargo, con este nuevo proceso, los alumnos de primer ingreso tienen como fecha de inicio el 31 de agosto, sea con pase reglamentado o por examen. Por otro lado, los alumnos de reingreso iniciarán este lunes 17 de agosto.
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Facultad de Ciencias Políticas y Sociales aplaza inicio de clases
Si bien el inicio de clases para alumnos de reingreso estaba planeada para este 17 de agosto, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de Ciudad Universitaria anunció que este se verá aplazado.
En un comunicado publicado en sus redes oficiales se anunció que esto es por “las negociaciones con la representación sindical de las y los trabajadores de administrativos de base”.