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México

De amenaza turística a insumo industrial: ¿Cómo se convierte el sargazo en una materia prima?

Más de 9,000 toneladas de sargazo llegan cada día a las costas mexicanas, por lo que empresas como Carbonwave trabajan para transformarlo en materia prima y frenar los daños al turismo.
sáb 15 agosto 2026 07:00 AM
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La transformación del alga permite desarrollar productos para la agricultura, la cosmética y otras industrias. (Foto: Expansión )

En un contexto en el que el sargazo que recala en el Caribe mexicano representa una pesadilla que ahuyenta el turismo, Félix Navarrete, director de Carbonwave México, intenta transformar este fenómeno en una oportunidad de negocio tras comprobar, desde la administración hotelera, el impacto económico que causan las toneladas de alga que arribaban a Quintana Roo.

El desarrollo de estas cadenas productivas coincide con la estrategia gubernamental de impulsar polos de economía circular, bajo un modelo que busca aprovechar residuos y materiales recuperables como insumos para nuevas actividades productivas.

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En Puerto Morelos, Carbonwave aparece como uno de los proyectos vinculados al desarrollo de un Polo de Economía Circular, de Quintana Roo, donde se busca que el sargazo que arriba a las playas diariamente pueda convertirse en uno de los materiales de entrada para nuevas cadenas de valor.

El pasado 27 de julio, el gobierno federal emitió el decreto para iniciar el desarrollo de este parque industrial, que también contempla el procesamiento de plásticos y residuos de la construcción mediante mecanismos de valorización ambiental e incentivos para las empresas participantes.

El objetivo es cambiar así el destino del sargazo: en lugar de terminar únicamente como un residuo que debe retirarse y trasladarse, una ahora esta alga será procesada para convertirse en materia prima.

De acuerdo con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, hay alrededor de 90,000 toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo, mientras que unas 9,000 toneladas diarias llegan a las playas mexicanas diaramente.

Bárcena anunció que la prioridad es evitar que el sargazo llegue a tierra, debido a los problemas asociados con su descomposición, entre ellos la generación de ácido sulfhídrico.

“Una vez que llega el sargazo a la playa, genera ácido sulfhídrico y se pudre el sargazo, y ya es tóxico. Entonces, al pescarlo en altamar, podemos entonces lograr un procesamiento del sargazo”, afirmó.

La meta oficial es recolectar entre 2,500 y 6,000 toneladas en altamar, con apoyo de la Secretaría de Marina y del sector privado.

Durante el Expansión ESG Summit , el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, José Luis Samaniego, apuntó que este fenómeno dejó de ser un evento temporal pues ya es un problema estructural, por lo que el gobierno busca transformar este desafío en una oportunidad de inversión y desarrollo.

El subsecretario explicó que el puerto ya opera como centro de recepción del alga recolectada por la Secretaría de Marina, cuya capacidad actual es de 600 toneladas diarias, aunque el objetivo es incrementarla de manera gradual, hasta alcanzarlas 3,000 toneladas diarias, con el propósito de interceptar el sargazo en el mar antes de que llegue a las playas.

El material será trasladado al Polo de Economía Circular para iniciar su procesamiento y abastecer a empresas interesadas en transformarlo en nuevos productos.

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En entrevista, Navarrete relata que la ida de aprovechar el sargazo hasta convertirlo en materia prima de otras industrias surgió luego de observar cómo grandes cantidades de alga acumulados a orillas de la playa terminaban como montañas en centros de acopio, generaban lixiviados— como se le conoce al líquido que se forman durante los procesos de fermentación y descomposición de la materia orgánica acumulada—, producían gases tóxicos y malos olores.

En uno de los hoteles donde trabajaba, recuerda, llegaron a retirar entre 80 y 90 camiones de 14 metros cúbicos en un solo día, sin lograr limpiar la playa por completo. El proceso podía tomar hasta ocho días mientras el arribo del alga continuaba sin tregua.

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Con mucha ciencia, innovación y el respaldo del gobierno, en Carbonwave y Grupo Ensol, dirigidos por Félix Navarrete, se ha logrado el aprovechamiento de sargazo en México. (Foto: Diego Alvarez Esquivel/ Expansión)

Capturar el sargazo en altamar, el primer reto

De esta manera, Carbonwave cambió la lógica de recolección en las playas de Puerto Morelos, pues pasó de retirar toneladas de alga mezclada con arena en la playa a capturarla fresca en altamar, y es que cuando el sargazo se acumulaba en montañas fuera del mar, se descompone y genera gases tóxicos.

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Para lograrlo, la empresa instaló barreras de contención marina. Puerto Morelos se convirtió así en uno de los principales escenarios donde esta tecnología demostró su efectividad.

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Sin embargo, la arena y la sal aún eran barreras técnicas clave para su aprovechamiento. Según Navarrete, la presencia de arena prácticamente anula cualquier proceso de transformación.

Para resolverlo, la empresa modificó la logística mediante el uso de contenedores tipo dumper, que permiten cargar y traslado del sargazo sin manipularlo repetidamente. Con ello redujeron el uso de maquinaria, disminuyeron los costos operativos y evitaron que el material entrara en proceso de descomposición.

Actualmente, Carbonwave México genera alrededor de 280 empleos fijos y atiende a 39 de los desarrollos turísticos más importantes de Quintana Roo, ofreciéndoles servicios integrales de prevención, contención, recolección y disposición final.

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En un solo día, Carbonwave ha procesado hasta 27 toneladas de biomasa fresca. (Foto: Facebook/ Carbonwave)

De alga marina a bioestimulante agrícola

Más allá de la recolección de sargazo en mar abierto, Carbonwave también desarrolló tecnología propia para el refinamiento del alga, la cual también permite la extracción de metales pesados y la preservación de sus componentes bioactivos. Este proceso, que forma parte de la propiedad intelectual de la empresa, permite transformar la materia prima para abastecer a diversas industrias.

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Entre sus primeros desarrollos destacan Sarga Extra y Sarga Power, fertilizantes líquidos orgánicos diseñados para optimizar la nutrición, el crecimiento y el rendimiento de los cultivos. El primero está orientado a productores directos, mientras que el segundo es un concentrado de grado industrial para formuladores.

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Carbonwave se estableció en México en 2018 y en 2020 comenzó formalmente la transformación del sargazo y el desarrollo de productos. (Foto: Carbonwave)

Esta oferta ha encontrado demanda en Estados Unidos, con aplicaciones en cultivos de cebada, maíz, tomate, remolacha, cítricos y café.

Un caso de éxito determinante ocurrió en plantaciones de cebada, pues tras una helada que devastó casi la totalidad de la producción en una región, los predios tratados con los productos a base de sargazo mostraron una resistencia significativamente superior. A partir de ello, la marca comenzó a posicionarse como un bioestimulante clave contra el estrés hídrico y térmico, cuenta Navarrete.

Para Carbonwave, este mercado adquiere mayor relevancia ante el cambio climático y la creciente frecuencia de eventos meteorológicos extremos.

La empresa tiene firmado un contrato por 500,000 litros de producto durante cuatro años con un solo cliente y mantiene conversaciones con otras nueve compañías interesadas en volúmenes similares.

Otro de los logros de la empresa que Carbonwave considera ha sido clave para el desarrollo de esta industria es que fueron los primeros en obtener el permiso de pesca de fomento para sargazo, otorgado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Navarrete explica que se trabajó durante cerca de dos años con las autoridades para establecer los requerimientos que ahora permitieran ordenar jurídicamente la extracción del alga con fines de aprovechamiento.

Actualmente, la visión de Carbonwave trasciende el sector agrícola, pues también comercializa materias primas para la industria cosmética y explora el desarrollo de biotextiles formulados a partir de sargazo para reducir el uso de poliuretano.

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Actualmente el gobierno federal trabaja en evitar que el sargazo se acumule en las playas pues ademas de afectar el turismo, dificulta su posterior aprovechamiento. (Foto: Elizabeth Ruiz/ Cuartoscuro)

A la par, el sargazo procesado empieza a nutrir a otros emprendimientos, desde marcas de calzado que incorporan el material en la fabricación de suelas, hasta proyectos que elaboran lápices de colores. En el ámbito energético y ambiental, empresas como Rubisco también trabajan en la producción de biocarbón mediante pirólisis a través del aprovechamiento del sargazo.

Lo que tenemos hoy en las manos es solo la punta del iceberg de toda la cadena de valor que se puede detonar del aprovechamiento del sargazo"
Félix Navarrete, director de Carbonwave México.

El objetivo de la empresa, por ahora, es escalar aquellas líneas que ya demostraron viabilidad comercial, principalmente el bioestimulante agrícola, mientras continúan con investigaciones para desarrollar nuevos materiales.

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