Periodistas y políticos condenan “lista negra” presentada por Luisa María Alcalde

Los periodistas no fueron los únicos en rechazar la lista. El expresidente Felipe Calderón recordó el rechazo de Sheinbaum sobre lo que en algún momento llamó listas fascistas.
“Cierto presidenta Claudia Sheinbaum, hacer listas es de fascistas. Dígale eso a la consejera jurídica de la Presidencia, Lusa María Alcalde para que ya empiece a hacer su trabajo que nada tiene que ver con esto”, aseguró.
El partido de reciente creación Somos MX consideró que hacer listas es una medida de dictaduras.
“Somos México sostiene que un gobierno democrático tiene adversarios políticos, oposición, periodistas críticos y ciudadanía inconforme. Lo que resulta preocupante es que desde el poder público se construyan categorías o relaciones de personas a quienes se atribuye formar parte de operaciones políticas o informativas contra el régimen”, manifestó la organización en un comunicado.
Desde Morena, el coordinador de los diputados federales, Ricardo Monreal, manifestó su rechazo por la integración de la lista.
“Yo no estaría de acuerdo en que se formulen listas de personas que estén en contra del régimen. No vale la pena. En un Estado democrático, la tolerancia y la libertad de expresión, de imprenta, de asociación y de reunión son garantías individuales”, dijo el legislador.
No hay listas negras, asegura Alcalde
Tras la polémica que se generó por la difusión de nombres de periodistas, comentaristas y medios de comunicación, la consejera jurídica aseguró que no hay listas negras.
“Hay quienes hablan incluso de que presenté una supuesta lista de periodistas enemigas del gobierno. No es el caso. Lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quiénes aparecen en este ecosistema”, explicó.
Sheinbaum defiende liberta de expresión
En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la polémica que se originó por la supuesta lista negra, la cual rechazó exista y aseguró que como nunca se respeta la libertad de expresión.
“(Alcalde) Nunca dijo: esta es la lista de quién sabe qué. No, no, pero ya todos, todos, todos, la lista de Sheinbaum. Hay la mayor libertad de expresión de la historia, ¿a quién se le censura? Pregunto, ¿a quién? A nadie, ahora se van a dejar venir seguro”, planteó.