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México

Periodistas y políticos condenan “lista negra” presentada por Luisa María Alcalde

Periodistas y políticos que han sido críticos a las políticas de los gobiernos de Morena fueron incluidos en la lista que se presentó esta misma semana en Palacio Nacional.
vie 14 agosto 2026 04:00 PM
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Luisa María Alcalde quedó en medio de la polémica por la presentación de la lista de periodistas y políticos. (Foto: Presidencia de México.)

La “lista negra” de periodistas, medios de comunicación y políticos que presuntamente amplifican mensajes para afectar al movimiento de la Cuarta Transformación fue rechazada por organizaciones, políticos y comunicadores, quienes cuestionaron a la presidenta Claudia Sheinbaum por hoy replicar una medida que hace años consideró solo la haría el "macartismo, el nazismo".

En la conferencia del miércoles titulada “Derecho de Réplica'', la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján, presentó una supuesta red de amplificación digital con ataques al gobierno, la cual se compone por cuatro capas: medios y comentaristas, políticos, cuentas dedicadas a ataques y cuentas automatizadas conocidas como bots.

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La expresidenta de Morena explicó que el análisis se realizó a partir de una observación de siete meses, entre el 1 enero y 8 de agosto.

Alcalde Luján entró al detalle de quiénes componían algunas de esas capas y mencionó nombres de periodistas y comentaristas como los de Adela Micha, Ciro Gómez Leyva, Dolia Estévez, Carlos Alazraki, Claudio Ochoa, Joaquín López Dóriga, Ana Paula Ordorica, Azucena Uresti, Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Jorge Ramos, Beatriz Pagés, Chumel Torres, Denise Dresser, Javier Alatorre y José Cárdenas.

Además de medios y organizaciones como El Universal, Aristegui Noticias, Reforma, Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Rechazan lista

La construcción de esta lista generó rechazos en políticos mencionados pero también de otras organizaciones.

La periodista Carmen Aristegui cuestionó el propósito del listado exhibido por la consejera jurídica.

“Cuando un gobierno decide enlistar con nombre y apellido, ponerlo en la exposición pública de esta manera, pues tiene un propósito y la historia nos ha dicho que esto ha resultado en tragedias, esto ha resultado en cosas verdaderamente graves para la humanidad”, planteó en un video de casi nueve minutos.

La periodista Nayeli Roldán defendió su derecho a hacer periodismo, luego de ser incluida en la lista de quienes presuntamente lanzan golpeteos a los gobierno de Morena.

“Me dedico al periodismo porque creo firmemente que es un servicio a la ciudadanía. Porque cuando tienen información útil, verificada y contextualizada, cuentan con más recursos para tomar sus propias decisiones. Y algún día, esas decisiones nos llevarán a mejorar nuestro medio ambiente. Hacer periodismo es mi manera de contribuir a ello”, escribió en redes sociales.

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El periodista Jorge García recordó que antes de llegar al poder la misma Sheinbaum cuestionaba las listas que en su momento hizo la derecha.

“¿Quiénes hacen las listas? El macartismo, el nazismo, ellos fueron los que hicieron las listas”, escribió.

El comunicador sugirió que en lugar de exhibir a periodistas, se investiguen “la fortuna de Rocha Moya y sus hijos, y la de Enrique Inzunza, quienes están acusados ​​de tener vínculos con el narcotráfico en Estados Unidos”.

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La analista política Denise Dresser recordó el tuit en el que la hoy presidenta rechazaba las listas y ahora su gobierno tiene la propia.

"La mujer que criticaba como 'fascistas' a gobiernos que hacen listas, acaba de presentar su propia lista de periodistas incómodos".

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Los periodistas no fueron los únicos en rechazar la lista. El expresidente Felipe Calderón recordó el rechazo de Sheinbaum sobre lo que en algún momento llamó listas fascistas.

“Cierto presidenta Claudia Sheinbaum, hacer listas es de fascistas. Dígale eso a la consejera jurídica de la Presidencia, Lusa María Alcalde para que ya empiece a hacer su trabajo que nada tiene que ver con esto”, aseguró.

El partido de reciente creación Somos MX consideró que hacer listas es una medida de dictaduras.

“Somos México sostiene que un gobierno democrático tiene adversarios políticos, oposición, periodistas críticos y ciudadanía inconforme. Lo que resulta preocupante es que desde el poder público se construyan categorías o relaciones de personas a quienes se atribuye formar parte de operaciones políticas o informativas contra el régimen”, manifestó la organización en un comunicado.

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Desde Morena, el coordinador de los diputados federales, Ricardo Monreal, manifestó su rechazo por la integración de la lista.

“Yo no estaría de acuerdo en que se formulen listas de personas que estén en contra del régimen. No vale la pena. En un Estado democrático, la tolerancia y la libertad de expresión, de imprenta, de asociación y de reunión son garantías individuales”, dijo el legislador.

No hay listas negras, asegura Alcalde

Tras la polémica que se generó por la difusión de nombres de periodistas, comentaristas y medios de comunicación, la consejera jurídica aseguró que no hay listas negras.

“Hay quienes hablan incluso de que presenté una supuesta lista de periodistas enemigas del gobierno. No es el caso. Lo que presentamos fue un análisis sobre cómo funciona un ecosistema digital de amplificación artificial de tendencias y quiénes aparecen en este ecosistema”, explicó.

Sheinbaum defiende liberta de expresión

En su conferencia matutina de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la polémica que se originó por la supuesta lista negra, la cual rechazó exista y aseguró que como nunca se respeta la libertad de expresión.

“(Alcalde) Nunca dijo: esta es la lista de quién sabe qué. No, no, pero ya todos, todos, todos, la lista de Sheinbaum. Hay la mayor libertad de expresión de la historia, ¿a quién se le censura? Pregunto, ¿a quién? A nadie, ahora se van a dejar venir seguro”, planteó.

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Claudia Sheinbaum Luisa María Alcalde Libertad de expresión

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