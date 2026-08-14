Periodistas y políticos condenan “lista negra” presentada por Luisa María Alcalde

La expresidenta de Morena explicó que el análisis se realizó a partir de una observación de siete meses, entre el 1 enero y 8 de agosto.

Alcalde Luján entró al detalle de quiénes componían algunas de esas capas y mencionó nombres de periodistas y comentaristas como los de Adela Micha, Ciro Gómez Leyva, Dolia Estévez, Carlos Alazraki, Claudio Ochoa, Joaquín López Dóriga, Ana Paula Ordorica, Azucena Uresti, Carlos Loret de Mola, Héctor de Mauleón, Jorge Ramos, Beatriz Pagés, Chumel Torres, Denise Dresser, Javier Alatorre y José Cárdenas.

Además de medios y organizaciones como El Universal, Aristegui Noticias, Reforma, Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Rechazan lista

La construcción de esta lista generó rechazos en políticos mencionados pero también de otras organizaciones.

La periodista Carmen Aristegui cuestionó el propósito del listado exhibido por la consejera jurídica.

“Cuando un gobierno decide enlistar con nombre y apellido, ponerlo en la exposición pública de esta manera, pues tiene un propósito y la historia nos ha dicho que esto ha resultado en tragedias, esto ha resultado en cosas verdaderamente graves para la humanidad”, planteó en un video de casi nueve minutos.

La periodista Nayeli Roldán defendió su derecho a hacer periodismo, luego de ser incluida en la lista de quienes presuntamente lanzan golpeteos a los gobierno de Morena.

“Me dedico al periodismo porque creo firmemente que es un servicio a la ciudadanía. Porque cuando tienen información útil, verificada y contextualizada, cuentan con más recursos para tomar sus propias decisiones. Y algún día, esas decisiones nos llevarán a mejorar nuestro medio ambiente. Hacer periodismo es mi manera de contribuir a ello”, escribió en redes sociales.