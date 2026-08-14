Hugo Aguilar, presidente de la Corte: "Sin la reforma yo no estaría aquí"

"Inspiración y guía"

Aguilar es poco amigo de las fotos. Posa incómodo en la imponente sede de la Suprema Corte de Justicia junto a un retrato de Benito Juárez, quien luego, como presidente de México, consolidó la actual república.

"Es inspiración y es guía", asegura el jurista.

Aguilar ve la reforma como un proceso lento y entiende que no verá todos los cambios que requiere el sistema judicial mexicano, que por años fue señalado de corrupto y de omiso ante la impunidad. (Foto: Alfredo Estrella/AFP )

La reforma recibió fuertes críticas de la oposición y especialistas, que advierten sobre una politización del sistema judicial. Aunque los partidos no participan de la elección, hubo denuncias de que el oficialismo promovió candidatos, incluido Aguilar.

Sin embargo, Aguilar insiste en que la política no empañará la corte que preside. "Todos pensaban que la Corte iba a entrar a un terreno de activismo judicial, de tener resoluciones sin sustento jurídico, sin basarse en la Constitución", explica.

"Muchos dicen 'cambió la corte, cambió todo el sistema... la certeza jurídica se va a la basura'". "Eso está totalmente descartado", sostiene.

"Impunidad"

Aguilar ve la reforma como un proceso lento y entiende que no verá todos los cambios que requiere el sistema judicial mexicano, que por años fue señalado de corrupto y de omiso ante la impunidad.

"El ciudadano de a pie siente la inseguridad, la impunidad, incluso uno siente de pronto de impotencia", explica.

"El papel que nos toca desempeñar es de ser firmes en el mandato, ser firmes en extirpar todos los vicios del sistema".

Los críticos de la reforma lo creen difícil. Expertos sostienen que el nuevo sistema abre la puerta a la compra e intimidación de jueces por parte del crimen organizado y grandes corporaciones.

"Empezamos acá y estamos buscando que permee hacia abajo", sostiene Aguilar. "Hay que reconocer que hay un conjunto de inercias difíciles de atajar".

El balance que hace de su gestión es positivo. Celebra la reducción del rezago judicial y asegura que la corte es más accesible, cercana a la gente.