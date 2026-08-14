Calendario de pago en agosto 2026

Es importante recordar que debido a que la tarjeta está a nombre del padre de familia o tutor, debido a que los menores de edad no pueden acceder a este plástico, el calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.

Sábado 9 y domingo 10 de agosto no hubo depósitos

Lunes 10 de agosto: M

Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 12 de agosto: R

Jueves 13 de agosto: S

Viernes 14 de agosto; T, U, V, W, X, Y, Z

Los apoyos se realizan bajo un calendario que establece el Gobierno federal. (Foto: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar)

¿A quiénes se les retrasó el pago?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recordó que para los estudiantes de Coahuila el pago de tu beca se pospondrá hasta nuevo aviso, debido a la reprogramación de entrega de tarjetas por periodo electoral.

¿De cuánto es el depósito?

Los padres de familia y tutores de alumnos de los grados escolares de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria reciben un pago único de 2,500 pesos para ayuda en la compra de útiles escolares y uniformes.