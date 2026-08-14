Tras el anuncio que realizó el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, sobre la dispersión de la Beca Rita Cetina, y que consiste en un pago único de 2,500 pesos a estudiantes de educación primaria en escuelas públicas del país, se continúa con el calendario establecido por la dependencia. El depósito se realiza en la tarjeta del Banco del Bienestar, al igual que otros beneficiarios de distintas becas y programas federales.
¿Cuándo depositan la beca Rita Cetina? Fecha del último día del pago de 2,500 pesos para estudiantes
Calendario de pago en agosto 2026
Es importante recordar que debido a que la tarjeta está a nombre del padre de familia o tutor, debido a que los menores de edad no pueden acceder a este plástico, el calendario toma en cuenta el primer apellido del titular de la tarjeta.
Sábado 9 y domingo 10 de agosto no hubo depósitos
Lunes 10 de agosto: M
Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P, Q
Miércoles 12 de agosto: R
Jueves 13 de agosto: S
Viernes 14 de agosto; T, U, V, W, X, Y, Z
¿A quiénes se les retrasó el pago?
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar recordó que para los estudiantes de Coahuila el pago de tu beca se pospondrá hasta nuevo aviso, debido a la reprogramación de entrega de tarjetas por periodo electoral.
¿De cuánto es el depósito?
Los padres de familia y tutores de alumnos de los grados escolares de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año de primaria reciben un pago único de 2,500 pesos para ayuda en la compra de útiles escolares y uniformes.
"Este apoyo representa un paso más para garantizar que las niñas y los niños cuenten con un piso parejo para continuar su trayectoria educativa, fortaleciendo la economía de las familias y contribuyendo a que la educación sea un derecho que se ejerza plenamente".
"Hoy, Becas Bienestar beca a casi 20 millones de estudiantes desde educación básica hasta superior y, a agosto, se han ejercido alrededor de 93 mil 752 millones 176 mil 250 pesos, cifras que reflejan el compromiso del Gobierno de México con la educación y el bienestar de las nuevas generaciones", destacó Julio León en la mañanera del 3 de agosto .
¿Cómo consultar el saldo en la tarjeta?
A través de la app del Banco del Bienestar qu e está disponible para los sistemas Android e iOS; también permite ver el qué día cae el recurso a su cuenta, saldos, movimientos, etcétera.
También se puede consultar el saldo a través de la llamada línea del Banco del Bienestar, que es 800 900 2000, marcar el número 1, poner los 16 dígitos de la tarjeta, más el año de nacimiento, y con eso les estará arrojando el saldo que tienen en su cuenta.