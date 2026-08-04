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México

Gobierno de Sheinbaum supera objetivos prioritarios aprehendidos en sexenio de AMLO

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es el que reporta mayor número de personas privadas de su libertad en la última década. Hasta junio de 2026, en prisión había 270,158 personas.
mar 04 agosto 2026 11:59 PM
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Mañanera Sheinbaum Mundialito
El último personaje importante capturado por la administración fue ''El R1'', líder del Cártel Jalisco. (Fotos: AFP/Cuartoscuro/Especial)

Ocho meses después del asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el gabinete de seguridad dio un golpe al crimen: detuvo a Ramón Álvarez Ayala, alias ''R-1'', presunto autor intelectual de ese homicidio, y uno de los casi 60 objetivos prioritarios que ha aprehendido el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Un viraje en la estrategia de seguridad y la presión desde Estados Unidos intensificaron el ritmo en las detenciones en México.

Antes de que se cumplan dos años del inicio de su sexenio, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha detenido a 59,582 presuntos delincuentes, una cifra equivalente a cerca del 70% de las capturas realizadas durante los seis años de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Además, ya supera a su antecesor en el número de objetivos prioritarios aprehendidos.

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De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, durante el gobierno de López Obrador fueron detenidos 84,665 presuntos delincuentes, por lo que la actual administración ha alcanzado ese nivel en una tercera parte del tiempo.

Andrea Becerril Valdés, coordinadora nacional de Campeones de Seguridad, una plataforma digital que da seguimiento a los datos oficiales sobre criminalidad e incidencia delictiva en México, señaló que el ritmo de las detenciones refleja una mayor intensidad en la estrategia de seguridad implementada por el actual gobierno.

“Hay un aumento casi del 120% frente a las 15,706 detenciones que tuvo en la administración pasada a nivel federal con el presidente López Obrador que fue en el primer año de gobierno”, explicó.

En promedio, en el gobierno de López Obrador se realizaron 39.7 detenciones por día, mientras que en la actual administración la cifra se ubica en 93.4 por día.

Los "objetivos prioritarios"

En los llamados objetivos prioritarios, que son delincuentes de alto perfil, líderes criminales, operadores financieros o generadores de violencia dentro de una organización delictiva, la presidenta también lleva ventaja.

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Mientras que con Andrés Manuel López Obrador se reportó la detención de 39 perfiles de alto nivel criminal, en la actual administración suman alrededor de 60.

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Armando Vargas, experto en seguridad de la organización México Evalúa, explica que por la presión del Gobierno de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum está priorizando las detenciones de liderazgos criminales.

“Hay grandes factores que determinan el modelo actual de seguridad pública y el primer factor siguen siendo las presiones de Donald Trump”, sostiene.

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Del "R1" al “Mencho”

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha convertido en la administración con mayor población privada de su libertad.

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2026 del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, 270,158 personas se encontraban en prisión hasta junio. La cifra más alta de la última década.

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El ritmo de ingresos es mayor al de los egresos. Por ejemplo, en junio ingresaron a prisión 17,119 presuntos delincuentes y salieron 15,206, un mes atrás, la estadística se comportó de manera similar: 17,473 entradas por 15,102 salidas.

Considerando los ingresos y egresos, en el gobierno de la presidenta Sheinbaum hay 34,961 personas más en prisión que en el arranque de su administración.

Entre las detenciones que ha concretado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum destacan la de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "El R1", autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; Audías Flores Silva, alias "El Jardinero", uno de los principales liderazgos del Cártel Jalisco; Alfonso Fernández Magallón, alias ''Poncho'' o ''la Quiringua'' de Cárteles Unidos y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su detención.

En esta administración también se detuvo a José Ángel “N”, alías “Guerito”, jefe de seguridad y operador de confianza de Los Chapitos; Pablo Edwin “N”, alías “Flaquito”, líder del Cártel de Los Arellano Félix en Baja California y Cristhian Guadalupe, “El Texas”, ligado al Cartel de Sinaloa, y César Alejandro Sepúlveda Arellano, un presunto líder criminal de "Los Blancos de Troya".

Una de las principales detenciones logradas por la actual administración es la de Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero quien murió tras resultar herido en el mismo operativo.

En el arranque del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron identificados 649 líderes y 78 grupos criminales. De los más de 600 criminales, se tienen identificados como objetivos prioritarios a 250, aunque se pueden ir sumando algunos.

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Algunas de esas detenciones han sido celebradas por el gobierno de Estados Unidos, país que puso en el centro de su política antidrogas la batalla contra los cárteles.

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¿Menos criminales en las calles reduce la violencia?

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostiene que la detención de objetivos prioritarios tiene como propósito a la desarticulación de redes criminales que generan violencia.

Sin embargo, Armando Vargas, de México Evalúa, considera que las detenciones no tienen por sí un impacto en la reducción de la violencia, pero sí sirven al gobierno para enviar el mensaje de que se está combatiendo la criminalidad.

“El mensaje es superperverso porque estamos midiendo el éxito de la seguridad muy probablemente a partir del número de jóvenes que mandamos a la cárcel. Eso es brutal”, destaca.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha resaltado que en su gobierno se ha logrado la disminución de más del 40% menos en homicidios dolosos.

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Claudia Sheinbaum Seguridad pública Violencia

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