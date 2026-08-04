Gobierno de Sheinbaum supera objetivos prioritarios aprehendidos en sexenio de AMLO

Del "R1" al “Mencho”

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha convertido en la administración con mayor población privada de su libertad.

De acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional 2026 del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, 270,158 personas se encontraban en prisión hasta junio. La cifra más alta de la última década.

El ritmo de ingresos es mayor al de los egresos. Por ejemplo, en junio ingresaron a prisión 17,119 presuntos delincuentes y salieron 15,206, un mes atrás, la estadística se comportó de manera similar: 17,473 entradas por 15,102 salidas.

Considerando los ingresos y egresos, en el gobierno de la presidenta Sheinbaum hay 34,961 personas más en prisión que en el arranque de su administración.

Entre las detenciones que ha concretado el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum destacan la de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias "El R1", autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; Audías Flores Silva, alias "El Jardinero", uno de los principales liderazgos del Cártel Jalisco; Alfonso Fernández Magallón, alias ''Poncho'' o ''la Quiringua'' de Cárteles Unidos y por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que permitiera su detención.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

En esta administración también se detuvo a José Ángel “N”, alías “Guerito”, jefe de seguridad y operador de confianza de Los Chapitos; Pablo Edwin “N”, alías “Flaquito”, líder del Cártel de Los Arellano Félix en Baja California y Cristhian Guadalupe, “El Texas”, ligado al Cartel de Sinaloa, y César Alejandro Sepúlveda Arellano, un presunto líder criminal de "Los Blancos de Troya".

Una de las principales detenciones logradas por la actual administración es la de Rubén Oseguera Cervantes "El Mencho", líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero quien murió tras resultar herido en el mismo operativo.

En el arranque del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron identificados 649 líderes y 78 grupos criminales. De los más de 600 criminales, se tienen identificados como objetivos prioritarios a 250, aunque se pueden ir sumando algunos.

Algunas de esas detenciones han sido celebradas por el gobierno de Estados Unidos, país que puso en el centro de su política antidrogas la batalla contra los cárteles.