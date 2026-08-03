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México

UNAM retrasa inicio de clases para alumnos nuevos; publica mañana las fechas y sedes del examen de control

La Universidad Nacional anunció que los estudiantes de primer ingreso a licenciatura iniciarán el ciclo escolar dos semanas después de lo programado en el calendario original.
lun 03 agosto 2026 06:08 PM
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La UNAM alista un examen de control para los aspirantes seleccionados para una licenciatura
Los estudiantes de la UNAM que ya cursan una licenciatura regresarán a clases el 17 de agosto de 2026. (Foto: Facebook UNAM )

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió retrasar dos semanas el inicio de clases para los alumnos de nuevo ingreso a licenciatura debido a las irregularidades detectadas en el examen de admisión.

Los nuevos estudiantes, incluidos los de pase reglamentado, comenzarán el ciclo escolar el 31 de agosto de 2026, mientras que el resto de alumnos que ya cursan una licenciatura regresará a clases el 17 de agosto, como está programado en el calendario original.

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Fechas y sedes del examen de control

Estos cambios permitirán a la UNAM aplicar el examen de control a los aspirantes aceptados mediante el proceso de selección 2026 y a aquellos que obtuvieron altos puntajes, pero no alcanzaron un lugar.

Las autoridades universitarias difundirán este martes 4 de agosto las fechas y sedes del examen de control, una medida extraordinaria que implementó la UNAM tras confirmar trampas y fraude en el examen de ingreso a licenciatura, a fin de verificar los resultados de los seleccionados y garantizar equidad en el ingreso.

También difundirá hasta mañana el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

Para saber más

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México

Aspirantes a la UNAM bloquean Insurgentes Sur para manifestarse contra examen de control

La casa de estudios adelantó que habilita sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control.

Este año, el examen de ingreso a licenciatura se realizó completamente en línea, a través de una plataforma con sistema de videomonitoreo operada mediante Inteligencia Artificial (IA). Pero, a pesar de los controles digitales, la UNAM detectó casos de suplantación de identidad, venta o filtración de respuestas, uso de IA para hacer trampa en el examen, entre otras irregularidades.

Por esas prácticas indebidas, la universidad canceló el examen al 2% de los 158,000 aspirantes que respondieron la prueba desde el mismo día de aplicación. Sin embargo, tras difundir los resultados del proceso, decenas de estudiantes se jactaron en redes sociales de haber hecho trampa con IA , mientras que otros se quejaron de cancelaciones injustas del examen por fallas en la plataforma.

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La UNAM aceptó revisar los casos cancelados, pero, ante la magnitud de las irregularidades, optó por suspender las inscripciones de los estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura. El rector Leonardo Lomelí creó una Comisión Técnica para revisar el proceso de selección y solicitó un informe de hechos.

El organismo entregó el primer reporte el viernes pasado y recomendó la aplicación de un examen de control, una medida que, aunque está prevista en la convocatoria del proceso, no se había implementado a miles de aspirantes.

Mientras la universidad resuelve la nueva asignación de lugares, la Comisión Técnica continúa las investigaciones para deslindar responsabilidades. Por ahora, se presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables del fraude.

Además, en medio de la polémica, Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM, renunció al cargo el mismo viernes. Aunque no se difundieron los motivos de su salida, a cargo de esa área está la Dirección General de Administración Escolar, organizadora del examen de ingreso. En su lugar fue designado Javier de la Fuente Hernández.

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