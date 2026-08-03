UNAM retrasa inicio de clases para alumnos nuevos; publica mañana las fechas y sedes del examen de control

Fechas y sedes del examen de control

Estos cambios permitirán a la UNAM aplicar el examen de control a los aspirantes aceptados mediante el proceso de selección 2026 y a aquellos que obtuvieron altos puntajes, pero no alcanzaron un lugar.

Las autoridades universitarias difundirán este martes 4 de agosto las fechas y sedes del examen de control, una medida extraordinaria que implementó la UNAM tras confirmar trampas y fraude en el examen de ingreso a licenciatura, a fin de verificar los resultados de los seleccionados y garantizar equidad en el ingreso.

También difundirá hasta mañana el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

La casa de estudios adelantó que habilita sedes foráneas, además de la sede en la Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control.

Este año, el examen de ingreso a licenciatura se realizó completamente en línea, a través de una plataforma con sistema de videomonitoreo operada mediante Inteligencia Artificial (IA). Pero, a pesar de los controles digitales, la UNAM detectó casos de suplantación de identidad, venta o filtración de respuestas, uso de IA para hacer trampa en el examen, entre otras irregularidades.

Por esas prácticas indebidas, la universidad canceló el examen al 2% de los 158,000 aspirantes que respondieron la prueba desde el mismo día de aplicación. Sin embargo, tras difundir los resultados del proceso, decenas de estudiantes se jactaron en redes sociales de haber hecho trampa con IA , mientras que otros se quejaron de cancelaciones injustas del examen por fallas en la plataforma.