Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

La Secretaría de Salud retrasa la publicación del mecanismo de financiamiento del Servicio Universal de Salud

La dependencia ya conformó el Comité Interinstitucional Financiero-Presupuestario del Servicio de Universal de Salud, pero faltan las reglas específicas del método de compensación económica.
mar 04 agosto 2026 07:00 PM
Añadir Expansión Política en Google
Registro al Servicio Universal de Salud
Registro al Servicio Universal de Salud en el módulo del Centro Médico Siglo XXI. (Foto: Dulce Soto/Expansión Política)

La Secretaría de Salud tenía 60 días hábiles para emitir los mecanismos y procedimientos para la compensación presupuestaria o financiera entre las instituciones integradas al Servicio Universal de Salud (SUS). Es decir, las reglas específicas sobre cómo se llevarán a cabo los pagos entre el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y Pemex para el intercambio de servicios médicos.

El decreto que creó el SUS, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 17 de abril, estableció aquel plazo.

Publicidad

La dependencia no cumplió con esos tiempos, pero avanzó en otros aspectos previos: en julio publicó las reglas de organización y funcionamiento de los siete Comités Interinstitucionales Especializados para la operación del Servicio Universal de Salud. Entre ellos, el Comité Financiero-Presupuestario. Pero faltan las reglas específicas del método de compensación económica.

Este Comité es el encargado de proponer la metodología para la estimación y determinación de un catálogo de tarifas únicas para cada servicio médico, así como los mecanismos de financiamiento y compensación entre instituciones de salud.

Para saber más

credencial-servicio-universal-salud.jpg
México

Nuevo periodo de registro al Servicio Universal de Salud para personas de 30 a 64 años: requisitos y calendario

Sin esta metodología, todavía no se conoce el mecanismo exacto a través del cual una institución de salud le pagará a otra cuando brinde servicios a uno de sus pacientes o derechohabientes.

Lo que se sabe hasta ahora es que estos pagos tendrán una periodicidad mínima mensual y que el Servicio Universal funcionará con los presupuestos anuales ya asignados a cada institución, es decir, sin recursos adicionales específicos para el intercambio de servicios médicos.

El Comité Financiero-Presupuestario sigue trabajando con la Secretaría de Hacienda en la definición de los tabuladores únicos de costos, que deben incluir el costo exacto de cada consulta, cirugía o medicamento intercambiado, aplicable a todas las instituciones de salud.

Estas reglas son necesarias para garantizar la sostenibilidad del modelo, propuesto desde hace años por diferentes gobiernos y no concretado por diversos factores estructurales, como la falta de recursos.

Costear una cobertura universal para toda la población necesitaría una inversión equivalente al 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Publicidad

La cifra es mayor al actual gasto público en salud, que alcanza 2.6% del PIB. Sin embargo, el presupuesto no llega al 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras tanto, la Secretaría de Salud instaló en junio el Grupo Estratégico para la Implementación del Servicio Universal de Salud, un mecanismo interinstitucional que busca coordinar los trabajos de los siete Comités y conducir la transición hacia la cobertura médica universal.

Con el SUS, cualquier mexicano podrá recibir atención médica en el IMSS, ISSSTE o IMSS Bienestar, y para ello, el gobierno levanta un padrón de las población usuaria, a quienes registra y otorga una credencial válida para el intercambio de servicios médicos.

El registro estará disponible hasta el 14 de noviembre. Hasta julio se habían registrado 1.2 millones de adultas mayores y con discapacidad.

Publicidad

Tags

Secretaría de Salud Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado Instituto Mexicano del Seguro Social Derechos laborales

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad