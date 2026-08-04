La Secretaría de Salud retrasa la publicación del mecanismo de financiamiento del Servicio Universal de Salud

La dependencia no cumplió con esos tiempos, pero avanzó en otros aspectos previos: en julio publicó las reglas de organización y funcionamiento de los siete Comités Interinstitucionales Especializados para la operación del Servicio Universal de Salud. Entre ellos, el Comité Financiero-Presupuestario. Pero faltan las reglas específicas del método de compensación económica.

Este Comité es el encargado de proponer la metodología para la estimación y determinación de un catálogo de tarifas únicas para cada servicio médico, así como los mecanismos de financiamiento y compensación entre instituciones de salud.

Sin esta metodología, todavía no se conoce el mecanismo exacto a través del cual una institución de salud le pagará a otra cuando brinde servicios a uno de sus pacientes o derechohabientes.

Lo que se sabe hasta ahora es que estos pagos tendrán una periodicidad mínima mensual y que el Servicio Universal funcionará con los presupuestos anuales ya asignados a cada institución, es decir, sin recursos adicionales específicos para el intercambio de servicios médicos.

El Comité Financiero-Presupuestario sigue trabajando con la Secretaría de Hacienda en la definición de los tabuladores únicos de costos, que deben incluir el costo exacto de cada consulta, cirugía o medicamento intercambiado, aplicable a todas las instituciones de salud.

Estas reglas son necesarias para garantizar la sostenibilidad del modelo, propuesto desde hace años por diferentes gobiernos y no concretado por diversos factores estructurales, como la falta de recursos.

Costear una cobertura universal para toda la población necesitaría una inversión equivalente al 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).