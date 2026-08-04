Prohibición absoluta de celulares puede ser "desproporcionada e injusta", dice Observatorio de Diputados

Desde hace varias semanas la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha advertido que enviará al Congreso una iniciativa para regular, al menos, el uso de celulares dentro de escuelas de educación básica privadas y públicas, por la adicción que generan y sus repercusiones en el aprendizaje, el sueño y el desarrollo de los menores.

En septiembre inicia el periodo ordinario de sesiones, por lo que tal prohibición legal sería posterior a que sesione el Congreso.

Sin embargo el lunes pasado aseguró que hay consultas con el fin de que, a fin de este mes se tenga una medida aplicable para el próximo ciclo escolar 2026-2027, que inicia el 31 de agosto.

Con la decisión habría una medida homogénea en el país, pues por ahora los congresos de 16 entidades han establecido en leyes locales restricciones de diverso tipo.

Estos son Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas

En su estudio, elaborado por Mario Eduardo Maldonado Smith, el Observatorio de Asuntos Globales de la Cámara Diputados indica que el tema se debe vincular a la salud, la educación, la protección de datos personales; la violencia digital, la responsabilidad empresarial y los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

También deben considerarse las experiencias regulatorias de otros países, pues son referencias útiles para el debate nacional.

“Distintos países han adoptado medidas de alcance diverso: restricciones al uso de teléfonos en escuelas, edades mínimas para acceder a redes sociales, deberes sistémicos para plataformas, límites horarios, mecanismos de verificación de edad, reglas sobre publicidad dirigida, protección de datos y medidas frente a diseños potencialmente adictivos”, se indica.

Sin embargo la experiencia de otros lados, por ejemplo la Unión Europea, cuenta con elementos que aún no existen en México.