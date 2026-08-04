En Tijuana, Baja California, se aplicará en las fechas 15 y 16 de agosto, y en la Ciudad de México, los días 17, 18 y 19.

A partir de este miércoles 5 de agosto, los aspirantes podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección de Licenciatura 2026 los listados por carrera, facultad y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidata o candidato a presentar el examen de control presencial. La página estará disponible en: https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html

Después, los aspirantes que cumplan con los puntajes mínimos establecidos por la UNAM podrán registrarse al examen de control a partir del 7 de agosto. Para hacerlo, deberán ingresar con su clave personal al apartado "TU SITIO", alojado en el micrositio mencionado.

"Ahí obtendrán su cita para el examen de control presencial, donde se detallarán la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida", explicó la UNAM en un comunicado.

Una vez que la universidad concluya este proceso adicional, asignará otra vez casi 22,000 lugares para licenciatura, que fue la cantidad de aspirantes aceptados en el examen de ingreso original, cancelado por trampas, fraude, suplantación de identidad y uso masivo de IA, entre otras irregularidades.

Para dar tiempo al examen de control, la UNAM retrasó dos semanas el inicio del próximo escolar solo para los estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura. Ellos, más los seleccionados por pase reglamentado, comenzarán el ciclo escolar el 31 de agosto de 2026.

El resto de alumnos que ya cursan una licenciatura regresará a clases el 17 de agosto, como está programado en el calendario original.