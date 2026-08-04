Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

UNAM aplicará examen de control presencial del 12 al 19 de agosto en cuatro ciudades

La universidad publicó las fechas y sedes para participar en el Examen de Control Presencial como parte del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.
mar 04 agosto 2026 06:39 PM
Añadir Expansión Política en Google
UNAM exámen de control
CIUDAD DE MÉXICO, 31JULIO2026.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informó que aplicará un examen de control de ingreso que será presencial, esto luego de diversas irregularidades en los exámenes presentados en línea. Así lo informó Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, tras la reunión de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 aplicará el examen de control presencial para verificar los resultados de los aspirantes seleccionados en la prueba inicial y de quienes hayan obtenidos altos puntajes sin alcanzar un lugar.

El examen se realizará en cuatro ciudades del país: en León, Guanajuato, se aplicará los días 12 y 13 de agosto, y en Oaxaca, Oaxaca, el 13 del mismo mes.

Publicidad

En Tijuana, Baja California, se aplicará en las fechas 15 y 16 de agosto, y en la Ciudad de México, los días 17, 18 y 19.

A partir de este miércoles 5 de agosto, los aspirantes podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección de Licenciatura 2026 los listados por carrera, facultad y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidata o candidato a presentar el examen de control presencial. La página estará disponible en: https://www.dgae.unam.mx/Licenciatura2026/licenciatura2026.html

Te puede interesar:

Rector de la UNAM Leonardo Lomelí Vanegas
México

Las crisis de Lomelí en la UNAM: trampas en examen, el caso Yasmín Esquivel y la violencia en planteles

Después, los aspirantes que cumplan con los puntajes mínimos establecidos por la UNAM podrán registrarse al examen de control a partir del 7 de agosto. Para hacerlo, deberán ingresar con su clave personal al apartado "TU SITIO", alojado en el micrositio mencionado.

"Ahí obtendrán su cita para el examen de control presencial, donde se detallarán la fecha, horario, sede, croquis de ubicación y la documentación requerida", explicó la UNAM en un comunicado.

Una vez que la universidad concluya este proceso adicional, asignará otra vez casi 22,000 lugares para licenciatura, que fue la cantidad de aspirantes aceptados en el examen de ingreso original, cancelado por trampas, fraude, suplantación de identidad y uso masivo de IA, entre otras irregularidades.

Para dar tiempo al examen de control, la UNAM retrasó dos semanas el inicio del próximo escolar solo para los estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura. Ellos, más los seleccionados por pase reglamentado, comenzarán el ciclo escolar el 31 de agosto de 2026.

El resto de alumnos que ya cursan una licenciatura regresará a clases el 17 de agosto, como está programado en el calendario original.

Publicidad

Este año, el examen de ingreso a licenciatura se realizó completamente en línea, a través de una plataforma con sistema de videomonitoreo operada mediante Inteligencia Artificial (IA). A pesar de los controles digitales, la UNAM detectó casos de suplantación de identidad, venta o filtración de respuestas, uso de IA para hacer trampa en el examen, entre otras irregularidades.

Por esas prácticas indebidas, la universidad canceló el examen al 2% de los 158,000 aspirantes que respondieron la prueba desde el mismo día de aplicación. Sin embargo, tras difundir los resultados del proceso, decenas de estudiantes se jactaron en redes sociales de haber hecho trampa con IA , mientras que otros se quejaron de cancelaciones injustas del examen por fallas en la plataforma.

La UNAM aceptó revisar los casos cancelados, pero, ante la magnitud de las irregularidades, optó por suspender las inscripciones de los estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura. El rector Leonardo Lomelí creó una Comisión Técnica para revisar el proceso de selección y solicitó un informe de hechos.

Mira también

La UNAM alista un examen de control para los aspirantes seleccionados para una licenciatura
México

UNAM retrasa inicio de clases para alumnos nuevos; publica mañana las fechas y sedes del examen de control

El organismo entregó el primer reporte el viernes pasado y recomendó la aplicación del examen de control, una medida que, aunque está prevista en la convocatoria del proceso, no se había implementado a miles de aspirantes.

Mientras la universidad resuelve la nueva asignación de lugares, la Comisión Técnica continúa las investigaciones para deslindar responsabilidades. Por ahora, se presentó una denuncia penal contra quienes resulten responsables del fraude.

Además, en medio de la polémica, Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM, renunció al cargo el mismo viernes. Aunque no se difundieron los motivos de su salida, de esa área depende la Dirección General de Administración Escolar, organizadora del examen de ingreso. Javier de la Fuente Hernández fue designado como el nuevo secretario general.

Publicidad

Tags

UNAM Educación Estudiantes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad