Nuevo periodo de registro al Servicio Universal de Salud para personas de 30 a 64 años: requisitos y calendario

Como parte de los apoyos y universalidad en la atención sanitaria, el Gobierno de México continúa con el registro al Servicio Universal de Salud que está ligado directamente a la Pensión del Bienestar, por lo que ya están las fechas disponibles para que hombres y mujeres de entre 30 y 64 años (así como menores de 0 a 64 años y adultos mayores de 65 años) puedan tramitar su credencial con la que podrán acceder a cualquier sistema de salud gubernamental.

Para realizar el trámite se necesitará acudir al Módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio y llevar copia y original del INE, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto.; una vez concluido el registro, la credencial física se enviará a cada domicilio en seis semanas. También se activará una credencial digital.