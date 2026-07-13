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México

Nuevo periodo de registro al Servicio Universal de Salud para personas de 30 a 64 años: requisitos y calendario

Las personas interesadas en obtener la credencial universal de salud deben acudir al módulo más cercano a su domicilio con los documentos correspondientes.
lun 13 julio 2026 05:41 PM
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El objetivo de la credencialización universal es que todos los mexicanos puedan acceder a los servicios médicos que ofrece el IMSS e ISSSTE aunque no estén afiliados. (Foto: Facebook Servicios de Salud IMSS Bienestar)

Como parte de los apoyos y universalidad en la atención sanitaria, el Gobierno de México continúa con el registro al Servicio Universal de Salud que está ligado directamente a la Pensión del Bienestar, por lo que ya están las fechas disponibles para que hombres y mujeres de entre 30 y 64 años (así como menores de 0 a 64 años y adultos mayores de 65 años) puedan tramitar su credencial con la que podrán acceder a cualquier sistema de salud gubernamental.

Para realizar el trámite se necesitará acudir al Módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio y llevar copia y original del INE, comprobante de domicilio y un teléfono de contacto.; una vez concluido el registro, la credencial física se enviará a cada domicilio en seis semanas. También se activará una credencial digital.

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Calendario de registro al Servicio Universal de Salud

  • M: lunes 13 de julio
  • N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de julio
  • R: miércoles 15 de julio
  • S, T, U: jueves 16 de julio
  • V, W, X, Y, Z: viernes 17 de julio
  • Rezagados M-Z: sábado 18 de julio

De manera paulatina, la credencial universal de salud sustituirá a los carnets del IMSS o del ISSSTE y, a partir del 1 de enero de 2027, será la llave de acceso a cualquier hospital público.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García, informó a inicios de año sobre este proceso y detalló que se tratará de una credencialización que se implementará hasta noviembre, para que a inicios de 2027, la mayor parte de la ciudadanía tenga este documento.

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Credencialización en 24 estados

  • Mexicali
  • La Paz
  • Campeche
  • Colima
  • Tuxtla Gutiérrez
  • Chilpancingo
  • Toluca
  • Pachuca
  • Morelia
  • Cuernavaca
  • Tepic
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Chetumal
  • San Luis Potosí
  • Culiacán
  • Hermosillo
  • Villahermosa
  • Ciudad Victoria
  • Tlaxcala
  • Xalapa
  • Mérida
  • Zacatecas
  • 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En la página web gob.mx/bienestar se puede consultar la dirección de los módulos y ubicar el correspondiente.

Leer más:

Anuncio del proceso de credencialización para el Servicio Universal de Salud en la conferencia mañanera
México

Credencial del Servicio Universal de Salud: estos son los pasos y requisitos para el registro

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El objetivo de la credencialización es que los ciudadanos accedan a la atención médica en cualquier institución del sistema de salud, sin importar si están afiliados o no a algún servicio específico.

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Secretaría de Salud Pensiones

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