Secretaría de Salud deberá emitir en 60 días el esquema de financiamiento del Servicio Universal

También deberá vigilar que se cumplan los pagos entre instituciones un mes después de otorgar algún servicio a pacientes externos, así como una efectiva rendición de cuentas.

“El esquema de compensación permitirá restituir a las instituciones y entidades, de manera oportuna y con una periodicidad mínima mensual, las erogaciones en las cuales incurran por la prestación de servicios a población distinta de su población objetivo”, explica el decreto.

Las autoridades tendrán que tomar en cuenta el régimen presupuestario o financiero de cada institución para asegurar la viabilidad del proyecto.

Presupuesto obligado

Cada año, las instituciones de salud deberán presupuestar obligatoriamente los recursos necesarios para cubrir la compensación por el intercambio de servicios.

Sin embargo, aclara el decreto, estos recursos provendrán del gasto anual autorizado para cada institución en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Hacienda podrá establecer adecuaciones presupuestarias para tales efectos.

Una vez listo el esquema, también se firmarán diversos instrumentos jurídicos que permitan el intercambio de servicios y la compensación económica entre instituciones por los gastos médicos que otorguen a pacientes externos.

“La institución a la que pertenece la persona que recibe el servicio médico deberá compensar los gastos correspondientes a la institución que lo otorga. Lo anterior permitirá un mejor aprovechamiento de la infraestructura y los servicios de las instituciones”, establece el decreto.

Estados podrán unirse

Al Servicio Universal de Salud también podrán unirse los estados del país que no se hayan adherido a IMSS Bienestar y que deseen colaborar en el intercambio de servicios para otorgar atención y medicamentos gratuitos.