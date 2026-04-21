Secretaría de Salud deberá emitir en 60 días el esquema de financiamiento del Servicio Universal

Por ahora, la red de intercambio de servicios de salud la conforman el IMSS, ISSSTE, Pemex, IMSS Bienestar, los institutos nacionales de salud y los hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud.
“Lo anterior, sin perjuicio de su capacidad financiera, disponibilidad presupuestaria y sin menoscabo en la calidad de los servicios que las instituciones prestan a su población objetivo”, instruye el decreto.
El intercambio de servicios se realizará conforme a criterios de unidades y capacidad instalada y de resolución disponible, especialidad, regionalización, reciprocidad y seguridad del paciente, sin comprometer la operación sustantiva de cada institución.
La Secretaría de Salud será la dependencia rectora del Servicio Universal de Salud y, para la operación de esta estrategia, presidirá y conformará, en los próximos 30 días hábiles, comités interinstitucionales con representantes de cada una de las instituciones adheridas a la estrategia.
Estos comités serán instancias colegiadas de coordinación interinstitucional operativa, técnica, legal, financiera y presupuestaria.