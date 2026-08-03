Morelos se suma a la Zona Metropolitana del Valle de México; impulsará proyectos con CDMX, Edomex e Hidalgo

El Consejo aprobó además un nuevo proyecto de Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana –que no se actualiza desde hace 28 años– el cual será puesto a consulta pública, para que los ciudadanos puedan participar en su discusión.

A la par, se aprobaron nuevos lineamientos para el funcionamiento del propio Consejo que le permitirán trabajar proyectos –en especial sobre medio ambiente y agua– así como mecanismos de financiamiento a nivel metropolitano, a través de la coordinación entre las cuatro entidades junto con el Gobierno federal.

La del Valle de México es la Zona Metropolitana más compleja del país, por lo que las problemáticas que no se logren resolver en ella se reflejarán en otras metrópolis del país, afirmó José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda de Sedatu.

El funcionario destacó que los acuerdos fueron firmados por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Delfina Gómez y Margarita González Saravia, gobernadoras del Estado de México y de Morelos, así como Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo.

“Es un hecho histórico, en más de 30 años no se había visto esta capacidad de coordinación, esta voluntad política de trabajo”, dijo Iracheta Carroll.

Con 22.7 millones de habitantes, la Zona Metropolitana del Valle de México está conformada por un municipio de Morelos, 59 municipios del Estado de México, ocho municipios de Hidalgo y 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Gobiernos de la Zona Metropolitana prometen el trabajo conjunto. (Foto: Especial )

Agenda para Zona Metropolitana

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México planteó acciones para trabajar a nivel metropolitano en seguridad, medio ambiente y coordinación fiscal para el cobro de impuestos.

Clara Brugada propuso la creación de una Comisión de Seguridad, Construcción de Paz y Acceso a la Justicia como parte del Consejo de Desarrollo Metropolitano.

“Dentro de ella, uno de los principales ejes debe ser la búsqueda metropolitana de personas desaparecidas”, dijo.

Además se impulsará la conformación de un C5 y una Policía Metropolitana que ayuden a mejorar la efectividad de las estrategias de seguridad en común, compartir la inteligencia entre las entidades, coordinar operativos, eliminar vacíos y duplicidades.

La mandataria capitalina planteó un Plan Metropolitano de Movilidad y Acción Climática para avanzar en la integración del transporte público, así como un programa de reforestación entre la Ciudad de México y el Estado de México.

“Impulsemos el gran bosque en el oriente de la Ciudad de México, que sea desde Tláhuac hasta la Gustavo A. Madero y de Chalco a Ecatepec”, señaló.

Brugada llamó a la coordinación y cooperación fiscal para el cobro de impuestos locales junto a Estado de México, Morelos e Hidalgo, para evitar que empresas, vehículos u operaciones financieras se trasladen de forma artificial de una entidad a otra para pagar menos impuestos.

“No proponemos nuevos impuestos, proponemos que los existentes se paguen correctamente y que nadie obtenga ventajas indebidas por las diferencias entre entidades y que los recursos que hoy se escapan se conviertan justamente en mejores servicios públicos para la metrópoli”, sostuvo la jefa de Gobierno.