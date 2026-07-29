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México

La SEP da ultimátum a las academias militarizadas: no podrán operar en el siguiente ciclo escolar

La Secretaría de Educación Pública dio un mes a las autoridades educativas de los estados para cancelar todas las academias militarizadas de educación básica que operen en el país.
mié 29 julio 2026 08:35 PM
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(iStock by Getty Images)

A partir del próximo ciclo escolar 2026-2027, no podrán operar las academias militarizadas en ningún estado de México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ordenó a las autoridades educativas estatales revisar y revocar todas las autorizaciones emitidas a escuelas que se ostenten como "militares" o "militarizadas".

Los permisos deberán quedar cancelados a más tardar el próximo 31 de agosto, fecha de regreso a clases en educación básica. Las academias que sigan en funcionamiento después de esa fecha serán clausuradas.

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"En los casos en que se detecten instituciones que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades, procederá la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva", indicó la SEP en un comunicado.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, emitió esta orden tras el feminicidio de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que murió en un campamento de verano al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La causa de muerte fue asfixia por sumersión en agua.

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Dafne murió en un campamento militarizado: la cronología del caso que indigna a Tamaulipas

El caso generó indignación. Pero no es aislado: al menos tres adolescentes han muerto en instituciones militarizadas de 2023 a la fecha. Por eso, organizaciones defensoras de los derechos de niños y adolescentes exigieron al gobierno la regulación de estos colegios o su clausura total.

Sin embargo, las autoridades educativas y castrenses se deslindaron de la responsabilidad de supervisar las academias militarizadas. La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó el feminicidio y aseguró que no existe ninguna normativa ni marco regulatorio que autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones de educación básica.

También señaló que la disciplina castrense, los maltratos y tratos crueles son incompatibles con la enseñanza para niñas, niños y adolescentes.

Por separado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas militarizadas y descartó tener relación con la Academia Marina Doenitz.

Este colegio fue autorizado desde 2005 por la Autoridad Educativa del estado de Tamaulipas, el organismo estatal encargado de la educación, que se comprometió a tomar “las medidas conducentes”.

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Con el anuncio que la SEP hizo la noche de este miércoles, los estados deberán abstenerse de emitir permisos para colegios militarizados.

La dependencia también instruyó a estas instituciones a entregar de manera inmediata la documentación escolar de los alumnos, incluidos certificados totales o parciales, para facilitar su inscripción en otra escuela.

"En caso de que existan pagos efectuados por servicios educativos pendientes de devengar, como reinscripciones, útiles, uniformes o cualquier otro concepto, estos deberán ser reintegrados de manera inmediata por los planteles", agregó la SEP.

Las academias militarizadas se ostentan como escuelas con disciplina similar a la castrense, pero en los últimos años se han denunciado casos de abuso, maltrato y muertes al interior de estos planteles.

En 2023 se registró la muerte de Zamir Pinto, de 16 años, a causa de los severos golpes que recibió en una academia militarizada del Estado de México. En 2025, Érick, de 13 años, murió durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc. La familia y compañeros acusaron que él y sus compañeros fueron torturados.

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Y este año se registró el feminicidio de Dafne Zapata. Por este caso fueron detenidas tres personas de la academia de Tamaulipas, incluido el director Jorge Luis "N".

Esta tarde, previo a la orden de la SEP de cancelar las academias militarizadas en todo el país, fue suspendida la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, ubicada en el estado de Puebla.

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