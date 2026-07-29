La SEP da ultimátum a las academias militarizadas: no podrán operar en el siguiente ciclo escolar

"En los casos en que se detecten instituciones que operen bajo este tipo de denominaciones o modalidades, procederá la suspensión de sus actividades y deberán iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes para su clausura definitiva", indicó la SEP en un comunicado.

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, emitió esta orden tras el feminicidio de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años que murió en un campamento de verano al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas. La causa de muerte fue asfixia por sumersión en agua.

El caso generó indignación. Pero no es aislado: al menos tres adolescentes han muerto en instituciones militarizadas de 2023 a la fecha. Por eso, organizaciones defensoras de los derechos de niños y adolescentes exigieron al gobierno la regulación de estos colegios o su clausura total.

Sin embargo, las autoridades educativas y castrenses se deslindaron de la responsabilidad de supervisar las academias militarizadas. La Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó el feminicidio y aseguró que no existe ninguna normativa ni marco regulatorio que autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones de educación básica.

También señaló que la disciplina castrense, los maltratos y tratos crueles son incompatibles con la enseñanza para niñas, niños y adolescentes.

Por separado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas militarizadas y descartó tener relación con la Academia Marina Doenitz.

Este colegio fue autorizado desde 2005 por la Autoridad Educativa del estado de Tamaulipas, el organismo estatal encargado de la educación, que se comprometió a tomar “las medidas conducentes”.