Documentos para registro
- Identificación oficial vigente (credencial para votar (INE) o pasaporte).
- Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o teléfono, con vigencia máxima de tres meses).
- Fotografía reciente a color, con el rostro descubierto, sin alteraciones y sosteniendo la ficha de registro emitida por el sistema.
Tras ser aceotado en el programa, los beneficiarios se comprometen a realizar las actividades establecidas en el plan del centro laboral, cumplir con el horario establecido, respetar las reglas dentro del centro de trabajo, además de que su desempeño será evaluado por el tutor.
Los centros de trabajo en donde se pueden capacitar los beneficiarios del programa se dividen en nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.
Al finalizar el año de capacitación, obtienen un certificado que respalda las habilidades adquiridas.
"Esta constancia servirá como documento oficial que avale un año (12 meses) de experiencia laboral a la hora de aplicar a un puesto de trabajo o validar tus habilidades técnicas como trabajador independiente o emprendedor", destaca la página oficial del programa.
Las personas que tengan duda acerca de este programa y su incorporación, pueden llamar al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas); también se puede marcar el 079, las 24 horas, los siete días de la semana.
Municipios focalizados
Expansión consultó los municipios abiertos focalizados objetivo que de acuerdo con el gobierno federal se ubican en zonas con mayor rezago social y con mayor índice de inseguridad, y las entidades donde aún hay disponibilidad son los siguientes:
Baja California
Baja California Sur
Chihuahua
Sonora
SInaloa
Durango
Zacatecas
Nayarit
Jalisco
Michoacán
Zacatecas
Nuevo León
Tamaulipas
Hidalgo
Veracruz
Chiapas
Entidades sin cupo
Coahuila y Guerrero ya no cuentan con municipios abiertos para inscribirse.
Campeche ya tiene la meta alcanzada.