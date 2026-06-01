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México

Este 1 de junio arranca el Registro de Jóvenes Construyendo el Futuro

A inicios de 2026, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, informó que aumentará el apoyo mensual.
lun 01 junio 2026 11:17 AM
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La solicitud para incorporarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro inicia este lunes 1 de junio, y está enfocado a las personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan, por lo que es importante conocer los requisitos y el paso a paso del trámite.

Este programa del Bienestar busca incorporar a jóvenes a los centros de trabajo para que adquieran la experiencia y herramientas necesarias, y después, en caso de que se abran vacantes, tengan la oportunidad de acceder a una de estas.

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¿Cómo hacer el registro?

Se debe ingresar al siguiente enlace: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

En esta convocatoria, los espacios que se abrieron estarán focalizados, por lo que se recomienda ubicar el municipio para ver si hay espacios disponibles en los centros de trabajo de su elección.

Estará abierto hasta que alcancemos la meta nacional que este año será de aproximadamente a medio millón de beneficiarios entre las y los jóvenes que están actualmente en capacitación, más los que van a incorporarse a lo largo del año a través del programa, detalló en enero de este año el secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López.

Aumenta apoyo

Para 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto aprobado de 25,173 millones de pesos (mdp), monto que será destinado para el pago directo y sin intermediarios de los apoyos económicos a las y los jóvenes, además de la cobertura del seguro médico del IMSS, mientras se capacitan.

El monto que recibirán los jóvenes cada mes es de es de 9,582 pesos hasta por 12 meses.

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Documentos para registro

  • CURP actualizada.
  • Identificación oficial vigente (credencial para votar (INE) o pasaporte).
  • Comprobante de domicilio (recibo de luz, agua, predial o teléfono, con vigencia máxima de tres meses).
  • Fotografía reciente a color, con el rostro descubierto, sin alteraciones y sosteniendo la ficha de registro emitida por el sistema.

Tras ser aceotado en el programa, los beneficiarios se comprometen a realizar las actividades establecidas en el plan del centro laboral, cumplir con el horario establecido, respetar las reglas dentro del centro de trabajo, además de que su desempeño será evaluado por el tutor.

Los centros de trabajo en donde se pueden capacitar los beneficiarios del programa se dividen en nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Al finalizar el año de capacitación, obtienen un certificado que respalda las habilidades adquiridas.

"Esta constancia servirá como documento oficial que avale un año (12 meses) de experiencia laboral a la hora de aplicar a un puesto de trabajo o validar tus habilidades técnicas como trabajador independiente o emprendedor", destaca la página oficial del programa.

Las personas que tengan duda acerca de este programa y su incorporación, pueden llamar al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas); también se puede marcar el 079, las 24 horas, los siete días de la semana.

Municipios focalizados

Expansión consultó los municipios abiertos focalizados objetivo que de acuerdo con el gobierno federal se ubican en zonas con mayor rezago social y con mayor índice de inseguridad, y las entidades donde aún hay disponibilidad son los siguientes:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Sonora

SInaloa

Durango

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Michoacán

Zacatecas

Nuevo León

Tamaulipas

Hidalgo

Veracruz

Chiapas

Entidades sin cupo

Coahuila y Guerrero ya no cuentan con municipios abiertos para inscribirse.

Campeche ya tiene la meta alcanzada.

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Las personas que tengan duda acerca de este programa y su incorporación, pueden llamar al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas); también se puede marcar el 079, las 24 horas, los siete días de la semana

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jóvenes Estudiantes

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