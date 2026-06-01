¿Cómo hacer el registro?

Se debe ingresar al siguiente enlace: https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

En esta convocatoria, los espacios que se abrieron estarán focalizados, por lo que se recomienda ubicar el municipio para ver si hay espacios disponibles en los centros de trabajo de su elección.

Estará abierto hasta que alcancemos la meta nacional que este año será de aproximadamente a medio millón de beneficiarios entre las y los jóvenes que están actualmente en capacitación, más los que van a incorporarse a lo largo del año a través del programa, detalló en enero de este año el secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños López.

Aumenta apoyo

Para 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un presupuesto aprobado de 25,173 millones de pesos (mdp), monto que será destinado para el pago directo y sin intermediarios de los apoyos económicos a las y los jóvenes, además de la cobertura del seguro médico del IMSS, mientras se capacitan.

El monto que recibirán los jóvenes cada mes es de es de 9,582 pesos hasta por 12 meses.