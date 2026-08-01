El Sistema Cutzamala inicia agosto con este porcentaje de almacenamiento en sus presas

¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?

El suministro de agua potable en el Valle de México proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.

En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están: Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.

Incrementar el abasto y reducir inundaciones

La Conagua informó el 23 de julio de este año que como parte de los trabajos para para mejorar el abasto de agua y reducir los riesgos de inundaciones en 10 municipios del oriente del Estado de México, se construye la planta potabilizadora Lago de Guadalupe, que dotará de tres mil litros de agua cada segundo en los municipios de Cuautitlán Izcalli y Teoloyucan.

“Como parte de este proyecto, también se rehabilita la línea de conducción metropolitana de 14 kilómetros. En el mediano plazo, esto también permitirán distribuir agua en otros municipios, hasta llegar a los límites de La Paz e Iztapalapa, incluyendo Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec, entre otros”, informó en un comunicado .

