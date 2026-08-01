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México

El Sistema Cutzamala inicia agosto con este porcentaje de almacenamiento en sus presas

Las autoridades llaman a los habitantes a hacer un uso adecuado del agua potable con el objetivo de no desperdiciarla y que no afecte su disponibilidad.
sáb 01 agosto 2026 12:41 PM
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La Presa Miguel Alemán o mejor conocida como Presa Valle de Bravo, parte del Sistema Cutzamala. / La imagen corresponde a octubre de 2025. (Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro)

El almacenamiento en el Sistema Cutzamala que abastece de agua potable a los habitantes del Valle de México tiene un porcentaje de 73.33% de acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que se considera un buen indicador.

Sin embargo,en repetidas ocasiones, las autoridades llaman a los habitantes a hacer un uso adecuado del agua potable con el objetivo de no desperdiciarla y que no afecte su disponibilidad en los hogares de la CDMX y del Edomex.

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Presas del Sistema Cutzamala

Los más recientes indicadores de este sistema corresponde al 29 de julio de 2026, y están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene 125 millones de metros cúbicos, lo que representa 67.63%.

La presa El Bosque tiene 131 millones de metros cúbicos lo que representa 64.92%.

La presa Valle de Bravo tiene 316 millones de metros cúbicos lo que representa 80.33%.

En total, hay un almacenamiento de 573,793 metros cúbicos, lo que representa 73.33%.

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¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?

El suministro de agua potable en el Valle de México proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.

En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están: Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.

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Incrementar el abasto y reducir inundaciones

La Conagua informó el 23 de julio de este año que como parte de los trabajos para para mejorar el abasto de agua y reducir los riesgos de inundaciones en 10 municipios del oriente del Estado de México, se construye la planta potabilizadora Lago de Guadalupe, que dotará de tres mil litros de agua cada segundo en los municipios de Cuautitlán Izcalli y Teoloyucan.

“Como parte de este proyecto, también se rehabilita la línea de conducción metropolitana de 14 kilómetros. En el mediano plazo, esto también permitirán distribuir agua en otros municipios, hasta llegar a los límites de La Paz e Iztapalapa, incluyendo Ciudad Nezahualcóyotl y Ecatepec, entre otros”, informó en un comunicado .

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También se rehabilitaron 24 pozos en el municipio de Ecatepec de Morelos, una de las zonas donde se tenía mayor escasez.

En cuanto a las obras para reducir riesgos de inundaciones en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco, en 2025 se iniciaron y están por concluirse 96.

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