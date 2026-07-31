¿Es obligatoria la CURP biométrica para el registro de celulares Telcel, AT&T y Bait? Lo que dice la CRT

Después de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga hasta diciembre después de que hubo poca respuesta por parte de usuarios de telefonía móvil para realizar la vinculación telefónica, aún existen dudas acerca de los documentos que se deben de presentar como es el caso de la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica.
La autoridad regulatoria estableció un calendario en el que los primeros que están en riesgo de que les cancelen el servicio son los que sus números telefónicos terminan en cero, ya que tienen hasta el 15 de agosto para completar el trámite.
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¿El DOF dice que debe presentarse la CURP biométrica?
No de manera expresa. La modificación a los Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, publicado en el DOF el 30 de junio de 2026, no establece que se presente la CURP biométrica, solo determina que se presente el documento para identificar a la persona usuaria de la telefonía móvil.
Se debe presentar una identificación oficial vigente con fotografía y CURP. Los documentos aceptados son estos:
- Credencial para votar (INE)- Pasaporte vigente
Tratándose de personas extranjeras, el registro únicamente podrá realizarse mediante:
- Pasaporte vigente.- CURP temporal para extranjeros, cuando corresponda.
Junto con la identificación, también deberás proporcionar la siguiente información:
- Nombre completo, exactamente como aparece en la identificación oficial.- Clave Única de Registro de Población (CURP).
Si decides realizar el trámite en línea, además de los documentos anteriores deberás completar una prueba de vida, que consiste en tomarte una selfie siguiendo las instrucciones de la plataforma.
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Documentos solicitados a extranjeros
Para vincular líneas telefónicas de personas físicas de nacionalidad extranjera, los proveedores del servicio únicamente registrarán nombre, país de origen, número de pasaporte o, en su caso, CURP para extranjeros, el número telefónico asociado y el resultado de la validación de identidad.
¿AT&T
,
Telcel y Bait solicitan datos biométricos?
Tanto AT&T como Telcel permiten realizar el trámite en sus Centros de Atención al Cliente sin solicitar biometría . Sin embargo, cuando el proceso se realiza de manera remota, las compañías piden a los usuarios tomarse una fotografía para validar su identidad.
En tanto, Bait, tampoco soliicta datos biométricos, solo siugiere estos pasos:
La CRT recuerda que una vez que se venza el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo. Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles).
Asimismo, recuerda que el Gobierno federal, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente asocian nombre y CURP del usuario al número de celular, eliminando cualquier otro dato o imagen usado durante el proceso de vinculación.