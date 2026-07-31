¿Es obligatoria la CURP biométrica para el registro de celulares Telcel, AT&T y Bait? Lo que dice la CRT

¿El DOF dice que debe presentarse la CURP biométrica?

No de manera expresa. La modificación a los Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, publicado en el DOF el 30 de junio de 2026, no establece que se presente la CURP biométrica, solo determina que se presente el documento para identificar a la persona usuaria de la telefonía móvil.

Sin embargo, los lineamientos sí prevén la captura y verificación de datos biométricos durante el proceso de identificación de las líneas telefónicas móviles, conforme a las disposiciones aplicables.

¿Qué documentos solicitan?

Se debe presentar una identificación oficial vigente con fotografía y CURP. Los documentos aceptados son estos:

- Credencial para votar (INE)- Pasaporte vigente

Tratándose de personas extranjeras, el registro únicamente podrá realizarse mediante:

- Pasaporte vigente.- CURP temporal para extranjeros, cuando corresponda.

Junto con la identificación, también deberás proporcionar la siguiente información:

- Nombre completo, exactamente como aparece en la identificación oficial.- Clave Única de Registro de Población (CURP).

Si decides realizar el trámite en línea, además de los documentos anteriores deberás completar una prueba de vida, que consiste en tomarte una selfie siguiendo las instrucciones de la plataforma.