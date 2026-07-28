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México

Esposa del alcalde de Temoac amenazaba a víctimas, señala la Fiscalía de Morelos

La Fiscalía de Morelos acusa que ambos funcionarios presuntamente amenazaron y agredieron a víctimas para exigir dinero; un juez determinó prisión preventiva mientras continúa el proceso.
mar 28 julio 2026 07:24 PM
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El juez determinó mantener a ambos bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial. (Especial)

Un juez de Control impuso prisión preventiva oficiosa a Marisol "N", esposa del alcalde de Temoac asesinado, Valentín Lavín Romero, y a Geovany Emmanuel "N", director de Seguridad Pública municipal, luego de que la Fiscalía de Morelos los acusara de extorsión agravada.

Durante una audiencia inicial realizada en la Ciudad Judicial de Cuautla, un ministerio público de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) presentó los señalamientos en contra ambos funcionarios, a quienes acusa de presuntamente participar en actos de intimidación, agresiones y amenazas en contra de víctimas para exigirles la entrega de dinero.

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De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos investigados habrían ocurrido desde julio de 2025, periodo en el que los imputados presuntamente habrían golpeado y amenazado a las víctimas con el objetivo de obligarlas a entregar una suma económica a cambio de no causarles daño.

Como parte de la investigación, las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas dentro de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión. El juez determinó mantener a ambos bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

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Marisol "N", esposa del alcalde asesinado de Temoac, es detenida por extorsión

La Fiscalía recordó que las personas señaladas son consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad jurisdiccional.

La audiencia para definir la situación jurídica fue fijada para los próximos días, donde se determinará si son vinculados o no a proceso.

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La detención ocurre a días del asesinato del presidente municipal Valentín Lavín Romero, quien fue atacado a balazos el pasado 22 de julio al interior de las oficinas del Ayuntamiento de Temoac.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta de México del pasado 24 de julio, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el alcalde era investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y por su posible relación con tres homicidios.

La esposa del edil asesinado, además de estar al frente del Sistema DIF municipal, es hija de Andrea Angelina "N", "La Patrona", extesorera municipal de Temoac.

La Fiscalía estatal informó que las investigaciones continúan abiertas y que no se descartan nuevas órdenes de aprehensión en contra de otros posibles involucrados.

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