Esposa del alcalde de Temoac amenazaba a víctimas, señala la Fiscalía de Morelos

Un juez de Control impuso prisión preventiva oficiosa a Marisol "N", esposa del alcalde de Temoac asesinado, Valentín Lavín Romero, y a Geovany Emmanuel "N", director de Seguridad Pública municipal, luego de que la Fiscalía de Morelos los acusara de extorsión agravada.
Durante una audiencia inicial realizada en la Ciudad Judicial de Cuautla, un ministerio público de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) presentó los señalamientos en contra ambos funcionarios, a quienes acusa de presuntamente participar en actos de intimidación, agresiones y amenazas en contra de víctimas para exigirles la entrega de dinero.