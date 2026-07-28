Esposa del alcalde de Temoac amenazaba a víctimas, señala la Fiscalía de Morelos

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos investigados habrían ocurrido desde julio de 2025, periodo en el que los imputados presuntamente habrían golpeado y amenazado a las víctimas con el objetivo de obligarlas a entregar una suma económica a cambio de no causarles daño.

Como parte de la investigación, las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas dentro de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión. El juez determinó mantener a ambos bajo prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

La Fiscalía recordó que las personas señaladas son consideradas inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad jurisdiccional.

La audiencia para definir la situación jurídica fue fijada para los próximos días, donde se determinará si son vinculados o no a proceso.