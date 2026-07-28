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México

Decomisos de drogas en la frontera México-EU crecen 30% en el último trimestre

Los aseguramientos de droga en la frontera México-Estados Unidos crecieron 30% entre abril y junio, tras un inicio de año con cifras a la baja.
mar 28 julio 2026 07:07 PM
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El decomiso de drogas en la frontera México-EU crece 30%: metanfetaminas y fentanilo están en el top
En la frontera entre México y Estados Unidos incrementó en 30% el decomiso de drogas. (Foto: Manuel Sánchez/Cuartoscuro.)

Tras varios meses de descenso, los decomisos de drogas en la frontera entre México y Estados Unidos volvieron a repuntar. Entre abril y junio, las autoridades estadounidenses aseguraron 30,751 kilogramos de narcóticos, un aumento de 30% respecto al trimestre previo, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

El incremento ocurre en medio de la estrategia antidrogas impulsada por el presidente Donald Trump y pese a que el gobierno mexicano sostiene que el tráfico de estupefacientes, en particular de fentanilo, disminuyó como resultado de sus operativos contra laboratorios clandestinos.

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En conjunto, los aseguramientos registrados entre abril y junio constituyen el periodo con mayor volumen de decomisos en lo que va del año fiscal 2026 –que se inició en octubre de 2025 y concluirá en septiembre de 2026–, solo por debajo de noviembre pasado, cuando se aseguraron 15,750 kilogramos.

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, los decomisos de drogas registraron un descenso. Por ejemplo, en febrero de 2026, el primer mes completo de su gobierno, fueron incautados 6,665 kilogramos, una cifra 58% inferior a los 15,853 kilogramos decomisados en febrero de 2025, cuando todavía gobernaba Joe Biden.

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Decomisos en frontera se cuadriplican

El año fiscal 2025, ya con Trump al frente del gobierno estadounidense, acumula el decomiso de 116,217 kilogramos de drogas, una cifra 7% menor a los 124,873 kilogramos incautados en el mismo periodo del año fiscal anterior.

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En México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la reducción observada en los decomisos de droga en la frontera, particularmente de fentanilo, responde a la estrategia de seguridad de su gobierno, que incluye el desmantelamiento de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas. En lo que va de su administración ya se destruyeron 2,400 laboratorios.

“En la frontera sur de ellos, norte de nosotros, se ha reducido el paso de fentanilo en 76%, dicho por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se está incautando aquí”, explicó el pasado 27 de mayo en su conferencia matutina.

En su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, Trump endureció su estrategia en contra del narcotráfico. Como parte de esas medidas designó a ocho agrupaciones criminales mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Organizaciones Terroristas Globales Especialmente Designadas, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.

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Decomiso de fentanilo al alza

Entre las drogas aseguradas por las autoridades estadounidenses, el fentanilo y las metanfetaminas muestran un incremento en los últimos meses.

En junio fueron decomisados 459 kilogramos de fentanilo, 37% más que en mayo, cuando se incautaron 333 kilogramos.

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Sin embargo, en el acumulado del año fiscal 2026 el decomiso de fentanilo mantiene una tendencia a la baja. Pasó de 9,592 kilogramos en el año fiscal 2025 a 5,210 kilogramos en lo que va del año fiscal 2026, una disminución de 46%.

En el caso de las metanfetaminas, los decomisos aumentó de forma sostenida desde febrero. Ese mes fueron asegurados 4,070 kilogramos, mientras que en junio la cifra ascendió a 6,875 kilogramos, un incremento de 68%.

En la frontera con Canadá también aumentan los decomisos

La frontera entre Estados Unidos y Canadá también registra un incremento en los decomisos de droga.

Aunque el volumen de narcóticos asegurados es considerablemente menor que en la frontera con México, en junio se registró el mayor decomiso del año fiscal 2026, con 1,936 kilogramos incautados.

A excepción de noviembre pasado, cuando fueron decomisados poco más de 1,500 kilogramos, en el resto de los meses del año fiscal los aseguramientos no habían superado los 350 kilogramos.

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Fentanilo Drogas Estados

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