El decomiso de drogas en la frontera México-EU crece 30%: metanfetaminas y fentanilo están en el top

En conjunto, los aseguramientos registrados entre abril y junio constituyen el periodo con mayor volumen de decomisos en lo que va del año fiscal 2026 –que se inició en octubre de 2025 y concluirá en septiembre de 2026–, solo por debajo de noviembre pasado, cuando se aseguraron 15,750 kilogramos.

Con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, los decomisos de drogas registraron un descenso. Por ejemplo, en febrero de 2026, el primer mes completo de su gobierno, fueron incautados 6,665 kilogramos, una cifra 58% inferior a los 15,853 kilogramos decomisados en febrero de 2025, cuando todavía gobernaba Joe Biden.

El año fiscal 2025, ya con Trump al frente del gobierno estadounidense, acumula el decomiso de 116,217 kilogramos de drogas, una cifra 7% menor a los 124,873 kilogramos incautados en el mismo periodo del año fiscal anterior.

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que la reducción observada en los decomisos de droga en la frontera, particularmente de fentanilo, responde a la estrategia de seguridad de su gobierno, que incluye el desmantelamiento de laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas. En lo que va de su administración ya se destruyeron 2,400 laboratorios.

“En la frontera sur de ellos, norte de nosotros, se ha reducido el paso de fentanilo en 76%, dicho por ellos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se está incautando aquí”, explicó el pasado 27 de mayo en su conferencia matutina.

En su segundo periodo como presidente de Estados Unidos, Trump endureció su estrategia en contra del narcotráfico. Como parte de esas medidas designó a ocho agrupaciones criminales mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Organizaciones Terroristas Globales Especialmente Designadas, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.