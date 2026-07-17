Sin nuevos liderazgos consolidados, aspirantes de Morena recurren a la imagen de Sheinbaum y AMLO rumbo al 2027

Edgar Scott Aguilar, especialista en comunicación política, explica que Morena tiene una de las marcas “más fuertes” a nivel nacional, la cual ha sido construida por el exmandatario y la actual presidenta.

“¿Qué es lo que intentan generar estos aspirantes a las candidaturas con esta fotografías a lado de Claudia o de Andrés Manuel? Lo que buscan es transferir de alguna forma (a los contendientes) la confianza y el capital político que ya han capitalizado ambos”. Edgar Scott Aguilar, analista político.

El experto detalla que este fenómeno se conoce como transferencia de atributos, una estrategia donde el aspirante se exhibe con un líder popular para que el ciudadano lo asocie de inmediato con sus mismos valores, ideales y estilo de gobernar.

“Este caso les funciona a los aspirantes de Morena, porque López Obrador es y seguirá siendo uno de sus principales ideólogos y además terminó su sexenio con niveles de 70% de aprobación de la población, es una de las cifras más altas que se han registrado”, señala el también analista político y docente en la Universidad Tec de Monterrey.

Diversas encuestas otorgan a la presidenta una aprobación superior al 60%, mientras que el tabasqueño concluyó su sexenio en 2024 con un respaldo de entre el 63% y el 73%, consolidándose como uno de los mandatarios mejor evaluados al cierre de su administración.

El especialista en comunicación política señala que los aspirantes legitimizan su liderazgo como figura política emergente a lado de una figura ya consagrada; aprovechan la marca política tanto del partido como de la figura ya consolidada; reducen la incertidumbre de los electores que tiene la misma ideología, en tanto que el voto es la suma de beneficios emocionales y racionales.

“Con las fotografías a lado de Andrés Manuel o de Claudia, activan la parte emocional tanto de la base de sus simpatizantes de Morena como de la población en general”. Edgar Scott Aguilar, del Tec de Monterrey.

Los aspirantes en promoción

A finales de junio, más de 200 personas se registraron como aspirantes a coordinadores estatales de la Transformación y Soberanía Nacional por Morena, PT, PVEM, que más tarde se convierte en candidatos a gobernadores.

Todos deben acudir a sus estados para realizar asambleas informativas y con ello promocionarse, pues serán medidos en una encuesta y el más reconocido y aceptado, será el contendiente. Para ello usan las imágenes de los principales líderes de Morena.

Lorenia Valles quiere ser gobernadora en Sonora, por lo que ha publicado fotos con López Obrador, y una de ellas fue para hablar de los comicios de 2018, cuando ganó las elecciones presidenciales; además, recalca que es cercana al tabasqueño.

“Acompañar al presidente López Obrador en los momentos difíciles y en las victorias, no solo ha sido un acto congruente, sino un motivo de mi orgullo como mujer entregada a la política”, dice un mensaje en sus redes.

La legisladora con licencia es cercana al actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pues tuvo un cargo en su gabinete ampliado al ser directora del DIF estatal entre 2021 y 2024.

La victoria del presidente @lopezobrador_ de aquel domingo 1 de julio de 2018, representa la victoria del pueblo frente al pasado neoliberal.



Ese día, en una jornada democrática y pacífica, el pueblo eligió la transformación social; a un gobierno que, por el bien de todas y… pic.twitter.com/M23K7wYQXh — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) July 2, 2026

También está Beatriz Mojica, quien busca ser gobernadora en Guerrero; ella se subió a la tendencia de redes sociales sobre “cómo empezó y cómo sigue”. Para ello colocó dos imágenes donde aparece a lado de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La primera imagen es de 2006, cuando la aspirante llevaba cajas, junto a la mandataria federal y a Gerardo Fernández Noroña, sobre presuntas pruebas del “fraude electoral” en la elección presidencial, donde perdió López Obrador.

La Cuarta Transformación se ha construido caminando el territorio, escuchando al Pueblo y trabajando con constancia.



Este recorrido es muestra del compromiso con Guerrero y su gente.#ConElPuebloTodo #Guerrero #Resultados #Transformación pic.twitter.com/HC411JMm5p — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) July 9, 2026

Andrea Chávez también usa la imagen de ambos morenistas. En sus recorridos por Chihuahua, estado que quiere gobernar, no pierde oportunidad para mencionar que viene del mismo partido de Sheinbaum y López Obrador.

“Yo también (la quiero) a esa presidenta tan extraordinaria. ¿Qué le parece, maestra?”, pregunta la aspirante a una mujer, mientras le enseña una foto de la mandataria federal el pasado 9 de julio.