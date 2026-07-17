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México

Sin nuevos liderazgos consolidados, aspirantes de Morena recurren a la imagen de Sheinbaum y AMLO rumbo al 2027

Los aspirantes publican fotografías junto a Sheinbaum y AMLO y los mencionan en sus recorridos para legitimar su cercanía con ambos y reafirmar su pertenencia al movimiento.
vie 17 julio 2026 05:30 AM
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Los aspirantes usan el fenómeno conocido como transferencia de atributos, una estrategia donde se exhiben con un líder popular para que el ciudadano lo asocie de inmediato con sus mismos valores, ideales y estilo de gobernar. (Fotos: Facebook)

Con fotos y publicaciones que muestren su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la mandataria Claudia Sheinbaum, aspirantes morenistas a una candidatura a gobernador se promocionan rumbo a las elecciones de 2027 .

Expertos consideran que ante la falta de figuras relevantes de Morena y el capital político construido por ambos personajes, aún necesitan a López Obrador para ganar una elección, por ser el principal ideólogo de este organismo político y un referente emocional.

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Edgar Scott Aguilar, especialista en comunicación política, explica que Morena tiene una de las marcas “más fuertes” a nivel nacional, la cual ha sido construida por el exmandatario y la actual presidenta.

“¿Qué es lo que intentan generar estos aspirantes a las candidaturas con esta fotografías a lado de Claudia o de Andrés Manuel? Lo que buscan es transferir de alguna forma (a los contendientes) la confianza y el capital político que ya han capitalizado ambos”.
Edgar Scott Aguilar, analista político.

El experto detalla que este fenómeno se conoce como transferencia de atributos, una estrategia donde el aspirante se exhibe con un líder popular para que el ciudadano lo asocie de inmediato con sus mismos valores, ideales y estilo de gobernar.

“Este caso les funciona a los aspirantes de Morena, porque López Obrador es y seguirá siendo uno de sus principales ideólogos y además terminó su sexenio con niveles de 70% de aprobación de la población, es una de las cifras más altas que se han registrado”, señala el también analista político y docente en la Universidad Tec de Monterrey.

Diversas encuestas otorgan a la presidenta una aprobación superior al 60%, mientras que el tabasqueño concluyó su sexenio en 2024 con un respaldo de entre el 63% y el 73%, consolidándose como uno de los mandatarios mejor evaluados al cierre de su administración.

El especialista en comunicación política señala que los aspirantes legitimizan su liderazgo como figura política emergente a lado de una figura ya consagrada; aprovechan la marca política tanto del partido como de la figura ya consolidada; reducen la incertidumbre de los electores que tiene la misma ideología, en tanto que el voto es la suma de beneficios emocionales y racionales.

“Con las fotografías a lado de Andrés Manuel o de Claudia, activan la parte emocional tanto de la base de sus simpatizantes de Morena como de la población en general”.
Edgar Scott Aguilar, del Tec de Monterrey.

Los aspirantes en promoción

A finales de junio, más de 200 personas se registraron como aspirantes a coordinadores estatales de la Transformación y Soberanía Nacional por Morena, PT, PVEM, que más tarde se convierte en candidatos a gobernadores.

Todos deben acudir a sus estados para realizar asambleas informativas y con ello promocionarse, pues serán medidos en una encuesta y el más reconocido y aceptado, será el contendiente. Para ello usan las imágenes de los principales líderes de Morena.

Lorenia Valles quiere ser gobernadora en Sonora, por lo que ha publicado fotos con López Obrador, y una de ellas fue para hablar de los comicios de 2018, cuando ganó las elecciones presidenciales; además, recalca que es cercana al tabasqueño.

“Acompañar al presidente López Obrador en los momentos difíciles y en las victorias, no solo ha sido un acto congruente, sino un motivo de mi orgullo como mujer entregada a la política”, dice un mensaje en sus redes.

La legisladora con licencia es cercana al actual gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pues tuvo un cargo en su gabinete ampliado al ser directora del DIF estatal entre 2021 y 2024.

También está Beatriz Mojica, quien busca ser gobernadora en Guerrero; ella se subió a la tendencia de redes sociales sobre “cómo empezó y cómo sigue”. Para ello colocó dos imágenes donde aparece a lado de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La primera imagen es de 2006, cuando la aspirante llevaba cajas, junto a la mandataria federal y a Gerardo Fernández Noroña, sobre presuntas pruebas del “fraude electoral” en la elección presidencial, donde perdió López Obrador.

Andrea Chávez también usa la imagen de ambos morenistas. En sus recorridos por Chihuahua, estado que quiere gobernar, no pierde oportunidad para mencionar que viene del mismo partido de Sheinbaum y López Obrador.

“Yo también (la quiero) a esa presidenta tan extraordinaria. ¿Qué le parece, maestra?”, pregunta la aspirante a una mujer, mientras le enseña una foto de la mandataria federal el pasado 9 de julio.

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Unos días antes, la contendiente a gobernadora habló de López Obrador al sostener que el tabasqueño es su inspiración en la política. A ello se agrega que los panfletos que entrega, viene la imagen de la presidente Siheinbaum.

Es una de las morenistas más cercanas al senador Adán Augusto López, quien ha respaldado sus aspiraciones políticas para ser mandataria estatal, pues en enero pasado el legislador y excandidato presidencial la destapó para la candidatura.

También ha generado controversia sus aspiraciones, ya que desde hace más de un año ha promocionado su imagen por el estado y ahora uno de los partidos aliados de Morena, PVEM, no la quiera a ella como candidata.

Al listado de aspirantes se agrega a Esthela Damián, quien durante sus asambleas informativas en Guerrero habla del expresidene Andrés Manuel López Obrador y hasta usa las frases del exmandatario, como “Amor con amo se paga”.

“Una de las enseñanzas que nos dejó el gran presidente Andrés Manuel López Obrador es que amor con amor se paga. Yo quiero mucho a todas y todos ustedes”, escribió en su cuenta de X.

También la exconsejera Jurídica de la Presidencia aprovecha las entrevistas para mencionar a la presidenta. “Hoy, en una entrevista, me preguntaron qué significa para mí la política. Mi respuesta siempre será la misma: nunca hay que olvidar las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás”, dijo en una entrevista el 14 de julio.

A ellos se une Julieta Ramírez, quien busca la gubernatura de Baja California. El 10 de julio subió a sus redes sociales un video en el que habla sobre su aspiración de coordinar la Transformación y la Soberanía Nacional de su estado.

“(Queremos) construir el segundo piso en nuestro estado. En un segundo piso que garantice mejores niveles de infraestructura, educación y servicios públicos. Los hacemos con la convicción de contribuir al esfuerzo de la presidenta Claudia Sheibaum y continuar con el legado del presidente López Obrador en nuestro estado que es una tierra profundamente obradorista”, declaró.

Ella es parte del grupo político de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a quien conoce desde 2019, cuando era presidenta municipal en Mexicali. Además, ha sido señalada de ser la preferida de la mandataria estatal para sucederla.

Se encuentra Eva Moreno Guerra, quien solicitó licencia como diputada federal para coordinar los trabajos de Morena en Baja California. Ella también es una de las morneistas que usan la imagen de la presidneta y expresidente para promocionarse rumbo a las elecciones.

En sus redes sociales ha publicado fotos de ella con Claudia Sheinbaum para enfatizar que respalda las decisiones de la mandataria federal y para pedir que se “sumen” a Morena. También publica fotos con la presidenta para darle la bienvenida el pasado 19 de junio cuando acudió al estado.

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Otros prefieren poner de foto de perfil en sus redes sociales una imagen de ellos con la presidenta Sheinbaum, como Cruz Pérez Cuéllar, quien va por la gubernatura de Chihuahua. Además, en sus videos usa la imagen de la mandataria para pedir ayuda de los ciudadanos del estado a que lo respalden a ser coordinador de la Transformación y la Soberanía Nacional, que más tarde se convierte en candidatura a gobernador.

“Yo sé que (…) que amo profundamente a Chihuahua, que estoy orgullosos del Movimiento de Regeneración Nacional, que estoy orgulloso del presidente López Obrador, que el tengo respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum y que vamos hacia delante a sacar a la 4T. Ayúdenme que solo no voy a poder, juntos vamos a llegar. Le vamos a hacer justicia a Juárez y nos vamos a tomar de la mano de la presidenta”, dijo en una de sus asambleas informativas.

El alcalde con licencia en Ciudad Juárez y por segunda ocasión consecutiva busca ser el candidato a gobernador de Morena. En 2020, participó en el proceso interno de Morena, pero la candidatura se la ganó Juan Carlos Loera de la Rosa. Antes de formar parte de Morena, Pérez Cuéllar militó en el PAN.

Hay algunos aspirantes que no solo usan la imagen de los principales líderes de Morena para promocionarse, también los programas sociales. Rosa María Bayardo, presidenta municipal de Manzanillo. Ella busca ser candidata a gobernadora de Colima.

En una de sus publicaciones en sus redes sociales subió un video titulado “¿Por qué defender la Transformación?”, en relación a Morena, en donde recogen testimonios de ciudadanos hablando de los programas sociales del gobierno federal, como la Pensión para Adultos Mayores y la Beca Rita Cetina, en donde aparece la presidenta entregando las tarjetas de estos acciones de gobierno.

La grabación aparecen ciudadanos diciendo que el gobierno federal “nos han ayudado” por la entrega de programas sociales, por lo que piden “ayudar” al partido, y al final a aparece la aspirante gritando “defendamos la transformación” en relación al movimiento encabezado por Morena.

En otros videos que publicó la aspirante a gobernadora también pide “defender la transformación” en relación a apoyar a Morena, en los cuales nuevamente usa la imagen de la presidenta y el exmandatario pero salen a manera de caricatura.

También esta Iván Hernández Díaz, quien era delegado de los programas sociales del gobierno federal en Guerrero. Al igual que la mayoría de los morenistas se apoyan de la imagen del expresidente López Obrador para promocionarse y recordar que son cercanos al tabasqueño.

En una asamblea que realizó en Guerrero, el contendiente presentó una foto que se tomó con el expresidente en su cumpleaños de hace 15 años, y con ello aseguró que él viene “de la lucha” del “mejor presidente”. Ello porque solo ha militado en Morena y no en otro partido como varios morenistas.

“Estábamos los dos muy chamacos, ¿ya vieron?”, preguntó el aspirante a los asistentes.

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