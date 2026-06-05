Gobierno anuncia decreto para limitar gran turismo en Mahahual

El pasado martes 19 de mayo, Bárcena anunció que no sería aprobado el proyecto “Perfect Day”, el cual fue anunciado en 2025 y que comenzaría a operar en 2027 . La construcción de terreno de 81 hectáreas tendría una inversión de 1,000 millones de dólares.

Sin embargo, el proyecto generó rechazo debido a posibles afectaciones ambientales en la zona costera del Caribe mexicano, por lo que Medio Ambiente decidió cancelarlo.

Desde Quintana Roo, Bárcena explicó que la comunidad no está en contra de las inversiones, pero quiere que los beneficios se queden en la localidad.

“La comunidad manifestó su voluntad de recibir inversiones pero que generen beneficios económicos y sociales locales para sus hoteles, sus restaurantes y sus pequeños negocios”, indicó.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que con el decreto se busca proteger a esa zona de grandes proyectos de turismo.

“En esta zona de Mahahual en donde se iba a desarrollar un proyecto turístico de gran magnitud el objetivo es darle una categoría de protección para que solo pueda desarrollarse el ecoturismo, esto solo se puede hacer en coordinación con la comunidad. Entonces el día de hoy anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona para que no se desarrolle el gran turismo sino el ecoturismo”, dijo la mandataria federal.