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Gobierno anuncia decreto para limitar gran turismo en Mahahual

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, explicó que el decreto se trabajará entre Semarnat, Sectur, Fonatur y la población de la zona. Solo se permitirán actividades de ecoturismo.
vie 05 junio 2026 09:19 AM
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El proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual causó rechazo debido a las posibles afectaciones que traería para la zona. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

Tras la cancelación del proyecto “Perfect Day” de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que se trabajará en un decreto para limitar el gran turismo en esa zona del país.

“Junto a la población se hará un decreto entre Semarnat, Sectur, Fonatur, el gobierno del estado y sobre todo en las comunidades de Mahahual para proteger frente al gran turismo y orientar a un área de protección donde se fomente el ecoturismo, y se convierta en un referente del turismo de la costa maya”, informó.

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El pasado martes 19 de mayo, Bárcena anunció que no sería aprobado el proyecto “Perfect Day”, el cual fue anunciado en 2025 y que comenzaría a operar en 2027 . La construcción de terreno de 81 hectáreas tendría una inversión de 1,000 millones de dólares.

Sin embargo, el proyecto generó rechazo debido a posibles afectaciones ambientales en la zona costera del Caribe mexicano, por lo que Medio Ambiente decidió cancelarlo.

Desde Quintana Roo, Bárcena explicó que la comunidad no está en contra de las inversiones, pero quiere que los beneficios se queden en la localidad.

“La comunidad manifestó su voluntad de recibir inversiones pero que generen beneficios económicos y sociales locales para sus hoteles, sus restaurantes y sus pequeños negocios”, indicó.

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Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que con el decreto se busca proteger a esa zona de grandes proyectos de turismo.

“En esta zona de Mahahual en donde se iba a desarrollar un proyecto turístico de gran magnitud el objetivo es darle una categoría de protección para que solo pueda desarrollarse el ecoturismo, esto solo se puede hacer en coordinación con la comunidad. Entonces el día de hoy anunciamos que trabajaremos con la comunidad del sur de Quintana Roo para un decreto especial en esta zona para que no se desarrolle el gran turismo sino el ecoturismo”, dijo la mandataria federal.

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El proyecto “Perfect Day” estaba inspirado en el modelo de CocoCay, en las Bahamas, e incluía activos como un tobogán acuático en forma de jaguar de más de 50 metros de altura y el primer tobogán del mundo con forma de sombrero mexicano.

Su construcción, según advirtieron activistas de Greenpeace, provocaría afectaciones ambientales como alteración de manglares y riesgos para el sistema kárstico y el acuífero del que depende Mahahual. Además de impactos a especies en peligro de extinción, como el jaguar, la tortuga blanca, y a ecosistemas arrecifales del Caribe mexicano.

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Quintana Roo vacaciones, turismo, viajes, destinos, viajeros

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