UNAM instala comisión técnica mientras aspirantes exigen repetir examen presencial

En medio de la polémica por las irregularidades denunciadas en el examen de ingreso a licenciatura 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló este lunes una Comisión Técnica para revisar el procedimiento y los resultados del concurso de selección, mientras aspirantes y sus familias marcharon a Rectoría para exigir la reposición presencial de la prueba.
Decenas de aspirantes que no obtuvieron un lugar entregaron un pliego petitorio a las autoridades universitarias para solicitar el restablecimiento del examen de admisión en modalidad presencial, tanto para el actual proceso como para futuras convocatorias.