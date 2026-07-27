UNAM instala comisión técnica mientras aspirantes exigen repetir examen presencial

La movilización se realizó luego de las denuncias por presuntas irregularidades en la aplicación del examen en línea, entre ellas el posible uso de inteligencia artificial por parte de algunos sustentantes, situación que llevó a la Universidad a suspender temporalmente las inscripciones al ciclo escolar mientras se desarrolla una revisión del proceso.

Aunque los asistentes solicitaron que el documento fuera recibido por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, el pliego fue entregado al coordinador de Planeación Institucional de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Jorge Ibarra, quien firmó el acuse de recibido.

El funcionario informó que la Universidad emitirá una respuesta una vez que concluya el análisis de la Comisión Técnica instalada para revisar el procedimiento del examen y sus resultados. Agregó que cualquier determinación será dada a conocer mediante los canales oficiales de la institución.

Entre las solicitudes incluidas en el pliego petitorio destacan el restablecimiento del examen presencial, garantizar condiciones de equidad durante la aplicación de la prueba, corregir fallas tecnológicas que puedan afectar a los sustentantes y reforzar la transparencia del proceso de admisión.

Previo a la entrega del documento, los aspirantes marcharon desde la estación Universidad del Metro hasta la Biblioteca Central, donde realizaron un mitin antes de dirigirse a la Torre de Rectoría.

La protesta ocurre mientras la UNAM mantiene en revisión el concurso de selección para el ingreso a licenciatura. En días recientes, el rector Leonardo Lomelí instruyó la elaboración de un informe técnico sobre el proceso y formalizó la instalación de una Comisión Técnica integrada por especialistas en evaluación educativa, tecnologías de la información, estadística, derecho y educación superior.