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México

UNAM instala comisión técnica mientras aspirantes exigen repetir examen presencial

El rector Leonardo Lomelí destacó que la comisión tiene la libertad de pedir la información adicional que estime necesaria y de convocar a las y a los funcionarios involucrados.
lun 27 julio 2026 05:40 PM
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Jóvenes que no quedaron en el examen de admisión de la UNAM acompañados de familiares protestaron en las inmediaciones del Metro Universidad para denunciar supuestos fraudes en resultados. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/ Cuartoscuro)

En medio de la polémica por las irregularidades denunciadas en el examen de ingreso a licenciatura 2026, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló este lunes una Comisión Técnica para revisar el procedimiento y los resultados del concurso de selección, mientras aspirantes y sus familias marcharon a Rectoría para exigir la reposición presencial de la prueba.

Decenas de aspirantes que no obtuvieron un lugar entregaron un pliego petitorio a las autoridades universitarias para solicitar el restablecimiento del examen de admisión en modalidad presencial, tanto para el actual proceso como para futuras convocatorias.

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La movilización se realizó luego de las denuncias por presuntas irregularidades en la aplicación del examen en línea, entre ellas el posible uso de inteligencia artificial por parte de algunos sustentantes, situación que llevó a la Universidad a suspender temporalmente las inscripciones al ciclo escolar mientras se desarrolla una revisión del proceso.

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Aunque los asistentes solicitaron que el documento fuera recibido por el rector Leonardo Lomelí Vanegas, el pliego fue entregado al coordinador de Planeación Institucional de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Jorge Ibarra, quien firmó el acuse de recibido.

El funcionario informó que la Universidad emitirá una respuesta una vez que concluya el análisis de la Comisión Técnica instalada para revisar el procedimiento del examen y sus resultados. Agregó que cualquier determinación será dada a conocer mediante los canales oficiales de la institución.

Entre las solicitudes incluidas en el pliego petitorio destacan el restablecimiento del examen presencial, garantizar condiciones de equidad durante la aplicación de la prueba, corregir fallas tecnológicas que puedan afectar a los sustentantes y reforzar la transparencia del proceso de admisión.

Previo a la entrega del documento, los aspirantes marcharon desde la estación Universidad del Metro hasta la Biblioteca Central, donde realizaron un mitin antes de dirigirse a la Torre de Rectoría.

La protesta ocurre mientras la UNAM mantiene en revisión el concurso de selección para el ingreso a licenciatura. En días recientes, el rector Leonardo Lomelí instruyó la elaboración de un informe técnico sobre el proceso y formalizó la instalación de una Comisión Técnica integrada por especialistas en evaluación educativa, tecnologías de la información, estadística, derecho y educación superior.

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Lomelí afirmó que “todas las opciones están sobre la mesa” y que ninguna alternativa es descartada, pues el objetivo es esclarecer lo ocurrido, garantizar condiciones de equidad para los aspirantes y extraer lecciones que permitan fortalecer los mecanismos de admisión de la Universidad.

Durante la instalación de la comisión, el rector señaló que sus integrantes tendrán plena libertad para solicitar información adicional y convocar a los funcionarios que consideren necesarios para esclarecer lo ocurrido. También pidió que los trabajos concluyan en los próximos días para definir una ruta de atención y brindar certidumbre a los miles de aspirantes que esperan una resolución.

Como parte de este proceso, la Universidad suspendió temporalmente las inscripciones y la entrega de documentos para los aspirantes de nuevo ingreso, cuyo inicio estaba previsto para este 27 de julio.

La UNAM precisó que la medida no afecta a los estudiantes provenientes de sus planteles de bachillerato que ingresaron mediante pase reglamentado, cuya asignación de carrera permanece vigente, aunque deberán esperar la reanudación del calendario de inscripción para continuar con el trámite.

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El rector también subrayó que la UNAM “no puede permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de quienes estudiaron y se prepararon”, por lo que pidió a la comisión entregar resultados en los próximos días para definir una ruta de atención y brindar certidumbre a miles de jóvenes.

Integrantes de la comisión técnica

-Carlos Arámburo de la Hoz. Bioquímico e investigador emérito.

-Eduardo Backhoff Escudero. Psicólogo educativo.

-Eduardo Bárzana García (presidente de la Comisión Técnica). Doctor en Biotecnología e ingeniero químico.

-Héctor Benítez Pérez. Ingeniero mecánico electricista.

-Alejandro Frank Hoeflich. Físico.

-María Soledad Funes Argüello. Bióloga.

-Ruth Selene Fuentes García. Actuaria.

-Alma Maldonado Maldonado. Pedagoga.

-Ramsés Humberto Mena Chávez. Actuario.

-Pablo Pruneda Gross. Abogado.

-Lucía Guadalupe Monroy Cazorla. Psicóloga.

-Alejandro Pisanty Baruch. Químico.

-Juan José Rivaud Gallardo. Matemático.

-Roberto Rodríguez Gómez. Sociólogo.

-Elisa Speckman Guerra. Historiadora.

-Joaquín Narro Lobo (secretario técnico de la Comisión Técnica). Abogado.

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