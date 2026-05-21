Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

Tras protesta, Semarnat reitera que “Perfect Day” no será aprobado y afirma que Royal Caribbean desistió

Ante la manifestación que se registró este jueves en las oficinas de Semarnat, donde se registraron algunos actos vandálicos, la dependencia recibió a integrantes de la organización Salvemos Mahahual.
jue 21 mayo 2026 06:02 PM
semarnat protesta
Este jueves se registró una protesta al exterior de la Semarnat en contra del proyecto “Perfect Day México” de Royal Caribbean en Mahahual. (Foto: Cortesía )

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reiteró este jueves que el proyecto turístico “Perfect Day”, impulsado por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, no será aprobado, luego de que la compañía se desistiera de continuar con la propuesta.

Ante la manifestación convocada por colectivos ambientalistas, en la que se registraron algunos hechos de violencia, la dependencia federal detalló que un comité de la Semarnat, en representación de la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, sostuvo una reunión con integrantes de la organización Salvemos Mahahual para dar seguimiento al diálogo en torno al proyecto.

Publicidad

Durante el encuentro, las autoridades ambientales reiteraron a los representantes ciudadanos que el desarrollo turístico no avanzará y señalaron que la empresa decidió retirarse del proceso.

Además, los integrantes de Salvemos Mahahual entregaron propuestas relacionadas con la protección ambiental y el futuro de la zona costera del sur de Quintana Roo.

Lee más:

mahahual royal caribbean
México

De Bellas Artes a Semarnat: la presión ambientalista logró frenar a Royal Caribbean en Mahahual

La reunión ocurrió en medio de la protesta registrada a fuera de la oficina de la Semarnat en la Ciudad de México, donde colectivos ambientalistas y organizaciones civiles exigieron la cancelación definitiva de distintos megaproyectos turísticos, energéticos y de infraestructura en el país.

Publicidad

Durante las movilizaciones también se reportaron algunos actos de vandalismo por parte de manifestantes, entre ellos pintas y daños menores en mobiliario urbano y accesos de inmuebles públicos, mientras elementos de seguridad resguardaban la zona.

La dependencia federal aseguró que mantendrá abiertos los canales de diálogo con organizaciones sociales y comunidades locales, al tiempo que refrendó su compromiso con la participación ciudadana y la protección del patrimonio natural.

Te puede interesar:

Semarnat frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual
Expansión Daily

Semarnat frena proyecto de Royal Caribbean en Mahahual

El proyecto “Perfect Day” genera inconformidad entre habitantes, activistas y organizaciones ambientales de Mahahual, quienes advierten posibles afectaciones a ecosistemas costeros, arrecifes y actividades turísticas locales en la región del Caribe mexicano.

Publicidad

Tags

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Manifestaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad