Tras protesta, Semarnat reitera que “Perfect Day” no será aprobado y afirma que Royal Caribbean desistió

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reiteró este jueves que el proyecto turístico “Perfect Day”, impulsado por la empresa Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, no será aprobado, luego de que la compañía se desistiera de continuar con la propuesta.

Ante la manifestación convocada por colectivos ambientalistas, en la que se registraron algunos hechos de violencia, la dependencia federal detalló que un comité de la Semarnat, en representación de la titular de la dependencia, Alicia Bárcena, sostuvo una reunión con integrantes de la organización Salvemos Mahahual para dar seguimiento al diálogo en torno al proyecto.