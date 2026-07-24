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México

Semarnat y Turismo lanzan Decálogo para la Inversión Turística Sustentable

El decálogo es un instrumento que orientará el desarrollo turístico del país para atraer inversión, generar empleo y proteger el patrimonio natural y cultural.
vie 24 julio 2026 06:10 PM
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El Decálogo busca armonizar la atracción de inversiones con la legislación ambiental, económica y turística. (Foto: Semarnat)

Las secretarias de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, presentaron este viernes el Decálogo para la Inversión Turística Sustentable, un instrumento que alinea la política turística y la ambiental y facilita la inversión mediante criterios que brinden certeza a los proyectos desde su planeación y fortalezcan la competitividad del país.

El Decálogo servirá como marco de referencia para la Cartera de Inversión Turística, integrada actualmente por 773 proyectos en las 32 entidades, con una inversión superior a 42,000 millones de dólares.

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El Decálogo se articula en torno a los siguientes principios:

  1. Gobernanza turística sustentable.
  2. Conservación del patrimonio natural y cultural en contextos turísticos.
  3. Empleo e inclusión social en destinos turísticos.
  4. Turismo comunitario y desarrollo socioeconómico.
  5. Desarrollo turístico equilibrado.
  6. Planeación territorial turística responsable y protección de ecosistemas.
  7. Gestión eficiente del agua en el turismo.
  8. Transición energética y acción climática del turismo.
  9. Economía turística circular.
  10. Atracción de inversión turística sustentable.

Bárcena Ibarra sostuvo que durante años el turismo y el medio ambiente se trataron como temas separados, pero hoy se está construyendo un modelo distinto porque entendieron que "la naturaleza es la infraestructura del turismo y los ecosistemas, las personas y nuestro patrimonio biocultural son la base del turismo de hoy y del futuro”.

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La funcionaria reconoció que se construyeron megaproyectos sin ordenamiento territorial, se sobreexplotaron acuíferos, se degradaron manglares, dunas y arrecifes, mientras las comunidades locales rara vez participaron de los beneficios.

"Queremos que quienes visiten México lo hagan porque somos un país que protege su naturaleza, fortalece a sus comunidades y demuestra que conservar el patrimonio natural es también la mejor inversión para el desarrollo”, aseguró.

No hay destino turístico que sobreviva a la destrucción de aquello que lo hizo atractivo.
Alicia Bárcena, titular de Semarnat.

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La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que el crecimiento del sector debe ir acompañado de inversiones responsables que generen empleo, impulsen el desarrollo regional y beneficien directamente a las comunidades.

"Promocionamos nuestros recursos naturales, que son el principal activo de México como potencia turística, pero hoy damos un paso más al trabajar de manera conjunta para que la inversión también contribuya a proteger nuestro entorno", dijo.

La implementación, coordinación y seguimiento del Decálogo se realizará mediante una mesa de trabajo interinstitucional con las instancias correspondientes, responsable de impulsar las estrategias y acciones necesarias para fortalecer la inversión turística sustentable y posicionar a México como un referente internacional en esta materia.

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Política ambiental vacaciones, turismo, viajes, destinos, viajeros Operadores de turismo Inversiones

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