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México

Sheinbaum cancela presa La Parota y anuncia un nuevo sistema de agua con pozos en Acapulco

Comunidades indígenas y campesinas se opusieron por años a esta presa, quienes alertaron el desplazamiento de habitantes y daño ambiental.
dom 26 julio 2026 01:18 PM
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Claudia Sheinbaum cancela presa La Parota
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo sistema de abastecimiento de agua para Acapulco, basado en pozos radiales sobre el río Papagayo. (Foto: X @Claudiashein )

La presidenta Claudia Sheinbaum canceló el proyecto de la presa La Parota e informó que en su lugar habrá un nuevo sistema de abastecimiento de agua en Acapulco, Guerreo.

Este proyecto prometía abastecer de agua potable y energía a la región del puerto, pero comunidades indígenas y campesinas se opusieron por los efectos negativos como el de desplazamiento de personas y daño ambiental que estaba causando.

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La mandataria comentó que la cancelación se debe a que “afectaría mucho a las comunidades” y en sustitución habrá pozos radiales.

“En sustitución de este proyecto, estamos haciendo estos pozos. Serán tanques altos que permitan que por gravedad se bombea la parte alta y llegue (el agua) a las distintas colonias de Acapulco”, declaró.

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La presidenta explicó que del Río Papagayos es el que suministra de agua la mayor parte del puerto, pero con los dos últimos huracanes -Otis en 2023 y John en 2024– se dañaron las bombas, por lo que ahora construyeron torres altas para protegerlas.

“Ahora estamos haciendo torres muy altas con pozos radiales para que cualquiera cosa que pase con la crecida del rio no se echen a perder esas bombas”, comentó entre aplausos.

El proyecto hidroeléctrico La Parota –presentado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace 40 años, pero que se retomó en el 2000- consistía en la construcción de una presa sobre el río Papagayo. Durante más de 20 años se destinaron recursos para estudios técnicos, ambientales, geológicos, pero la presa nunca se hizo.

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Durante la presentación del programa “Pensiones Mujeres Bienestar”, mencionó que cambiarán las redes de agua potable de las colonias de Acapulco y empezarán por la parte alta de la región, como la de Renacimiento.

Además, dijo que mejoran el puerto, que fue dañado por los huracanes de 2023 y 2024 para atraer el turismo, que actualmente tiene una ocupación hotelera de 78%, de acuerdo con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

“Estoy segura que va a crecer durante el verano. Se ha recuperado prácticamente todos los empleos, edificios y eso es gracias al trabajo conjunto que hemos hecho con Evelyn, pero es gracias a los acapulqueños”, declaró.

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