Sheinbaum cancela presa La Parota y anuncia un nuevo sistema de agua con pozos en Acapulco

La mandataria comentó que la cancelación se debe a que “afectaría mucho a las comunidades” y en sustitución habrá pozos radiales.

“En sustitución de este proyecto, estamos haciendo estos pozos. Serán tanques altos que permitan que por gravedad se bombea la parte alta y llegue (el agua) a las distintas colonias de Acapulco”, declaró.

La presidenta explicó que del Río Papagayos es el que suministra de agua la mayor parte del puerto, pero con los dos últimos huracanes -Otis en 2023 y John en 2024– se dañaron las bombas, por lo que ahora construyeron torres altas para protegerlas.

“Ahora estamos haciendo torres muy altas con pozos radiales para que cualquiera cosa que pase con la crecida del rio no se echen a perder esas bombas”, comentó entre aplausos.

El proyecto hidroeléctrico La Parota –presentado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desde hace 40 años, pero que se retomó en el 2000- consistía en la construcción de una presa sobre el río Papagayo. Durante más de 20 años se destinaron recursos para estudios técnicos, ambientales, geológicos, pero la presa nunca se hizo.