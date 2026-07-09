Viviendas para el Bienestar nuevas sufren daños en Veracruz; era zona en obra, responde Infonavit

El agua, que arrastró tierra y materiales de construcción, provocó la ruptura de las cocheras, las banquetas y las orillas del arroyo vehicular, según muestran las imágenes difundidas por habitantes y medios de comunicación locales.

En Bosque del Río Medio se realiza la construcción de un total de 1,040 departamentos del programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, con el cual las y los beneficiarios pueden acceder a un hogar de 60 metros cuadrados con dos habitaciones por un costo que no puede superar los 600,000 pesos.

Tras lo ocurrido en este desarrollo al norte del Puerto de Veracruz, la presidenta sostuvo que se realizan evaluaciones para evitar construir las viviendas accesibles en lugares donde los futuros habitantes puedan estar en riesgo.

“Ahí donde se hacen las viviendas se hace análisis de riesgo, se presentan impactos, no es nada más de ‘aquí hay un terreno, pues vamos a construir’”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del 8 de julio.

No obstante, desde hace al menos cuatro años, medios locales reportan el deterioro de calles, así como la constante generación de baches y encharcamientos en unidades habitacionales de Bosques de Río Medio.

Los daños causados por las fuertes lluvias se registraron en un área que se encuentra en construcción, en la cual aún no se realizaba el colado de banquetas y guarniciones, informó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza.