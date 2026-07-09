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México

Viviendas para el Bienestar nuevas sufren daños en Veracruz; era zona en obra, responde Infonavit

Un desarrollo habitacional en Bosque del Río Medio registró daños por las lluvias, apenas seis meses después de que la presidenta Claudia Sheinbaum entregara las primeras viviendas a beneficiarios.
jue 09 julio 2026 10:30 AM
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Daños en un desarrollo habitacional del programa Vivienda para el Bienestar causados por las lluvias de la noche del 7 y la madrugada del 8 de julio en Bosque del Río Medio, en Veracruz. (Fotos: Capturas de pantalla de video de 'Veracruz en Alerta')

Banquetas rotas, pavimento fracturado, instalaciones eléctricas derribadas y espacios de estacionamiento arrastrados por el agua es como amaneció el conjunto de Viviendas del Bienestar en Bosque del Río Medio, Veracruz, a causa de las lluvias de la de este miércoles y la noche anterior.

El desarrollo habitacional, en el cual apenas el 24 de enero la presidenta Claudia Sheinbaum hizo entrega de 200 viviendas a beneficiarios de este programa social, presentó daños en la zona entre las calles Río Guadalquivir y Río Amazonas.

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El agua, que arrastró tierra y materiales de construcción, provocó la ruptura de las cocheras, las banquetas y las orillas del arroyo vehicular, según muestran las imágenes difundidas por habitantes y medios de comunicación locales.

En Bosque del Río Medio se realiza la construcción de un total de 1,040 departamentos del programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, con el cual las y los beneficiarios pueden acceder a un hogar de 60 metros cuadrados con dos habitaciones por un costo que no puede superar los 600,000 pesos.

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Tras lo ocurrido en este desarrollo al norte del Puerto de Veracruz, la presidenta sostuvo que se realizan evaluaciones para evitar construir las viviendas accesibles en lugares donde los futuros habitantes puedan estar en riesgo.

“Ahí donde se hacen las viviendas se hace análisis de riesgo, se presentan impactos, no es nada más de ‘aquí hay un terreno, pues vamos a construir’”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina del 8 de julio.

No obstante, desde hace al menos cuatro años, medios locales reportan el deterioro de calles, así como la constante generación de baches y encharcamientos en unidades habitacionales de Bosques de Río Medio.

Los daños causados por las fuertes lluvias se registraron en un área que se encuentra en construcción, en la cual aún no se realizaba el colado de banquetas y guarniciones, informó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza.

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“El incidente ocurrió en un área que aún se encuentra en proceso de construcción y que no forma parte de viviendas entregadas y por la misma razón no están habitadas, por lo que en ningún momento representó un riesgo para las y los derechohabientes”, indicó el instituto a través de un comunicado.

Infonavit rechazó que las viviendas no se vieron afectadas ni hubo fallas en la construcción del desarrollo, solo se trató del efecto de lluvias extraordinarias sobre un punto que aún estaba en construcción.

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