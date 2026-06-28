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Vivienda para el Bienestar aporta 1% del PIB en México, afirma Sheinbaum

En los próximos seis años, la meta del programa es construir 1.8 millones de viviendas en beneficio de 30 millones de personas en el país.
dom 28 junio 2026 07:02 PM
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La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de viviendas del programa Vivienda Bienestar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. (Foto: Presidencia )

Con la meta de construir viviendas para beneficiar a 30 millones de personas durante este sexenio, el programa Vivienda para el Bienestar aporta el 1% del Producto Interno Bruto (PBI) del país, afirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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“En nuestro sexenio vamos a ayudarle a cerca de 30 millones de personas para su vivienda. Pero tiene una virtud, además, el construir vivienda, que es que ayuda a la economía.

“Vivienda para el Bienestar está aportando cerca de 1% del Producto Interno Bruto. (...) Si consideramos que cada vivienda emplea por lo menos a cuatro personas, se está generando una cantidad muy importante de empleos”, aseguró Sheinbaum en Tuxtla Gutiérrez.

En la capital de Chiapas, la mandataria encabezó la entrega 48 viviendas del Desarrollo 'Infonavit Lacantún', así como 401 constancias de finiquito del Fovissste y 503 escrituras del Insus.

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A nivel nacional se emprendió la construcción de 420 conjuntos habitacionales en 31 estados con 475,000 viviendas. De estas, 190,000 viviendas se encuentran en obra, 3,600 ya fueron entregadas a familias, en julio se otorgarán 5,000 viviendas más y se aperturarán 18 fraccionamientos adicionales, indicó el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza.

En México existía un déficit de alrededor de ocho millones de viviendas en 2024, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mientras el programa Vivienda Bienestar tiene como meta la construcción de 1.8 millones de viviendas.

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