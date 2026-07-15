Metro CDMX: sin nuevas líneas, autoridades apuestan por rescatar las más antiguas

El Metro de la Ciudad de México dejó de crecer hace 14 años y los gobiernos pasaron a apostar por la rehabilitación de las líneas más antiguas, con hasta 56 años de servicio.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció para 2027 el inicio de la remodelación de la Línea 3 del Metro de Indios Verdes a Universidad, con una inversión de alrededor de 40,000 millones de pesos.
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“Una vez concluida la renovación de la Línea 1 y de la Línea 2, arrancamos la transformación integral de la Línea 3 del Metro. Así, nuestro gobierno habrá transformado las líneas de mayor afluencia del Metro”, anunció la mandataria capitalina este 14 de julio.
Será la segunda intervención mayor en una línea del Metro durante los últimos años.
La primera obra de gran alcance fue la renovación en su totalidad de la Línea 1, de Pantitlán a Observatorio, con un costo de 37,000 millones de pesos. Inició en julio de 2022 por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (2018-2023), con cierres por tramos y la proyección de estar totalmente terminada en marzo de 2023.
No obstante, las estaciones se fueron abriendo por tramos en una obra que duró un total de tres años y cuatro meses, siendo inauguradas las últimas estaciones –Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio– en noviembre de 2025, ya con Brugada al frente del Gobierno capitalino.
“No fue mantenimiento mayor, fue un cambio total, todos los aspectos del Metro fueron transformados y renovados, ni un tornillo quedó de antes.
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“Se renovó en totalidad casi 20 kilómetros, 20 estaciones que integran la renovación, una gran cantidad de obra en los túneles y una obra muy importante de renovación en las distintas estaciones, no quedó una sola estación sin que se renovara”, dijo Brugada el 16 de noviembre de 2025.
Si bien se intervino la Línea 2 del Metro entre febrero y junio de este año para recibir el Mundial de Futbol, los trabajos fueron más estéticos en las estaciones y de mantenimiento de trenes.
El Plan Maestro del Metro 2018-2030 proyectaba 10 ampliaciones en ocho líneas de la red para crecer tanto su área de cobertura como incrementar la afluencia en las líneas en alrededor de 905,790 usuarios por día.
L-12 Mixcoac- Observatorio
L-9 Tacubaya- Observatorio
L-B Buenavista-Colegio Militar
L-8 Garibaldi-La Raza
L-8 Constitución de 1917- Santa Marta
L-5 Politécnico-Tlalnepantla
L-4 Santa Anita-Periférico
L-4 Martín Carrera- Tepexpan
L-A La Paz-Chalco
L-6 Martín Carrera-Villa de Aragón
Sin embargo, solo uno de los proyectos se llevó a la realidad: la ampliación de la Línea 12 del Metro de Mixcoac a Observatorio, cuya ejecución comenzó en 2015 y una década más tarde, en mayo de este año, se terminó la excavación del túnel, según informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Con la construcción de estaciones, el tendido de vía y la instalación de componentes eléctricos y electromecánicos por delante, se prevé que la ampliación de la Línea Dorada esté lista en 2028.
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Línea 12: la línea joven marcada por la tragedia
La última vez en que se creó una nueva línea de Metro en la ciudad fue la Línea 12, cuya construcción comenzó en julio de 2008 y fue inaugurada en octubre de 2012, siendo uno de los principales proyectos de la gestión de Marcelo Ebrard (2006-2012) como jefe de Gobierno.
Apenas en marzo de 2014 –ya con Miguel Ángel Mancera al frente del Gobierno capitalino– se decidió suspender el servicio en el tramo elevado de la Línea Dorada ante diversos problemas, como un desgaste ondulatorio acelerado en las vías. Tras 20 meses sin servicio, el tramo fue reabierto en noviembre de 2015.
El 3 de mayo de 2021 la tragedia marcó la Línea 12, con el colapso en el tramo elevado entre las estaciones Olivos y San Lorenzo Tezonco que provocó la caída de un tren, en el cual murieron 26 personas y un centenar resultaron heridas.