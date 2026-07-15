Metro CDMX: sin nuevas líneas, autoridades apuestan por rescatar las más antiguas

“Una vez concluida la renovación de la Línea 1 y de la Línea 2, arrancamos la transformación integral de la Línea 3 del Metro. Así, nuestro gobierno habrá transformado las líneas de mayor afluencia del Metro”, anunció la mandataria capitalina este 14 de julio.

Será la segunda intervención mayor en una línea del Metro durante los últimos años.

La primera obra de gran alcance fue la renovación en su totalidad de la Línea 1, de Pantitlán a Observatorio, con un costo de 37,000 millones de pesos. Inició en julio de 2022 por la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum (2018-2023), con cierres por tramos y la proyección de estar totalmente terminada en marzo de 2023.

No obstante, las estaciones se fueron abriendo por tramos en una obra que duró un total de tres años y cuatro meses, siendo inauguradas las últimas estaciones –Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio– en noviembre de 2025, ya con Brugada al frente del Gobierno capitalino.

“No fue mantenimiento mayor, fue un cambio total, todos los aspectos del Metro fueron transformados y renovados, ni un tornillo quedó de antes.