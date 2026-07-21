Rector de la UNAM pide revisar resultados del examen de licenciatura ante posibles trampas

"El objetivo es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes", informó la UNAM en un comunicado.

Los especialistas, además, revisarán el procedimiento del examen y los resultados del concurso de selección. De acuerdo con la Universidad, el informe atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes.

"Y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección".

La UNAM aseguró que, desde la publicación de los resultados del examen, se atiende a los aspirantes no seleccionados que solicitan la revisión de la prueba.

También se atiende a quienes la Universidad les canceló el examen ante sospechas de prácticas indebidas detectadas por la plataforma digital habilitada con Inteligencia Artificial para documentar las conductas de los aspirantes mientras respondían. A estos aspirantes se les asigna una cita específica para que revisen personalmente las evidencias que sustentaron la cancelación del examen.

"La UNAM dará a conocer los resultados a la brevedad y refrenda su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión", agregó.

Este 2026, la Universidad Nacional llevó a cabo la primera edición completamente digital del examen de ingreso a licenciatura. Sin embargo, la institución identificó posibles prácticas ilegales en la segunda jornada de aplicación de la prueba e interpuso una denuncia penal desde el 3 de julio en contra de supuestas empresas y personas que vendieron “servicios fraudulentos para sustentar el examen”.

Esto provocó que la universidad cancelara las pruebas al 2% de los 158,712 aspirantes que presentaron el examen para licenciatura.