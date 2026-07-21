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México

Rector de la UNAM pide revisar resultados del examen de licenciatura ante posibles trampas

El rector Leonardo Lomelí integró una comisión técnica para revisar el proceso de selección y aseguró que también se cotejan los exámenes de las personas no seleccionadas que lo soliciten.
mar 21 julio 2026 05:46 PM
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Examen de ingreso a la UNAM 2026
El 2% de los exámenes de ingreso a licenciatura en la UNAM fueron cancelados por supuesto fraude y trampas. (Foto: AP)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revisará el proceso y los resultados de los exámenes efectuados en línea por los aspirantes que buscaban ingresar a esa casa de estudios.

El rector Leonardo Lomelí solicitó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, ante las quejas de estudiantes y los señalamientos de posible fraude o trampa.

También decidió integrar una comisión técnica con expertas y expertos universitarios de diversas disciplinas, quienes revisarán el informe.

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"El objetivo es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes", informó la UNAM en un comunicado.

Los especialistas, además, revisarán el procedimiento del examen y los resultados del concurso de selección. De acuerdo con la Universidad, el informe atenderá todos los factores que pudieron intervenir en el desempeño de los aspirantes.

"Y se llevará a cabo con rigor académico y criterios técnicos para generar propuestas de mejora que optimicen el proceso de selección".

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La UNAM aseguró que, desde la publicación de los resultados del examen, se atiende a los aspirantes no seleccionados que solicitan la revisión de la prueba.

También se atiende a quienes la Universidad les canceló el examen ante sospechas de prácticas indebidas detectadas por la plataforma digital habilitada con Inteligencia Artificial para documentar las conductas de los aspirantes mientras respondían. A estos aspirantes se les asigna una cita específica para que revisen personalmente las evidencias que sustentaron la cancelación del examen.

"La UNAM dará a conocer los resultados a la brevedad y refrenda su compromiso con la equidad y la transparencia en los procesos de admisión", agregó.

Este 2026, la Universidad Nacional llevó a cabo la primera edición completamente digital del examen de ingreso a licenciatura. Sin embargo, la institución identificó posibles prácticas ilegales en la segunda jornada de aplicación de la prueba e interpuso una denuncia penal desde el 3 de julio en contra de supuestas empresas y personas que vendieron “servicios fraudulentos para sustentar el examen”.

Esto provocó que la universidad cancelara las pruebas al 2% de los 158,712 aspirantes que presentaron el examen para licenciatura.

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Sin embargo, varios estudiantes acusan en redes sociales que la plataforma para hacer el examen tuvo fallas y les canceló la prueba sin que realmente estuvieran haciendo trampa.

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