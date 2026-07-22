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México

"Que no se haga trampa", pide Sheinbaum ante quejas de fraude en el examen de ingreso a la UNAM

La presidenta consideró que las posibles trampas en el examen de licenciatura no son una falla de las autoridades universitarias, sino un reflejo de cómo la IA impacta en la educación.
mié 22 julio 2026 10:22 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum pide no hacer trampa en los examenes de admisión a universidades
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la Inteligencia Artificial está cambiando la manera de enseñar. (Foto: Presidencia de México)

Tras la petición del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, de realizar una investigación sobre las presuntas irregularidades en el examen de admisión, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que esto no fue una falla de las autoridades universitarias y pidió a los aspirantes no realizar trampa en la prueba.

Ello porque existieron quejas de que aspirantes usaron Inteligencia Artificial en la resolución del examen para acceder a esta casa de estudios. Esta fue la primera prueba que se realiza de manera digital.

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“Es una decisión autónoma. Ellos toman la decisión de cómo hacer el examen. Desde mi punto de vista no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino, a lo mejor, de no tomar en cuenta todo el desarrollo tecnológico que existe", declaró la mandataria.

En su conferencia mañanera, la presidenta hizo un llamado a quienes buscan entrar a la UNAM: "A todos los que aspiran a una institución de educación que tiene examen de admisión, que no se haga ningún tipo de trampa".

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También sugirió a los docentes adaptar sus técnicas de enseñanza a la tecnología, pues dijo que antes los profesores dejaban trabajos para realizarse en casa, pero ahora con el uso de la Inteligencia Artificial es difícil detectar si se usó alguna herramienta tecnológica para hacer las tareas.

El pasado martes 21 de julio, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, dio a conocer en un comunicado que solicitó la elaboración de un informe sobre el proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 ante las quejas de estudiantes y los señalamientos de posible fraude o trampa.

También pidió integrar una comisión técnica con expertas y expertos universitarios de diversas disciplinas para que revisen el informe, el procedimiento del examen y los resultados del concurso de selección.

"El objetivo es contar con información detallada del proceso y de los resultados de los exámenes", informó la casa de estudios.

También, la UNAM aseguró que, desde la publicación de los resultados del examen, se atiende a los aspirantes no seleccionados que solicitan la revisión de la prueba, y a quienes la Universidad les canceló el examen ante sospechas de prácticas indebidas detectadas por la plataforma digital.

La Universidad informó anteriormente que, por estas anomalías, el examen fue cancelado al 2% del total de aspirantes.

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