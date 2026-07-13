Infiltración del crimen organizado reabre debate sobre desaparecer policías municipales

"En un momento dado se debería quizás pensar en que desaparezcan las policías municipales de todo el país y que la Guardia Nacional asuma funciones de policías en todo el país", dijo el gobernador, quien ya le hizo la propuesta a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y este lunes volvió a insistir en la necesidad de modificar el artículo 115 de la Constitución Política en la que se establece que es responsabilidad de los municipios la seguridad pública, pues dijo, en materia de seguridad, los municipios son el eslabón más débil de la cadena.

“Las policías municipales en ocasiones son las que están cometiendo extorsión o chantajeando al propio o a la propia presidenta o presidente municipal, son de lo hemos visto, las infiltran de manera muy fácil los grupos de la delincuencia organizada”, dijo.

Históricamente varias corporaciones municipales han sido señaladas de tener vínculos con el crimen organizado en el país, entre ellas Tala, Jalisco; Tecate, Baja California y Uruapán, Michoacán.

En marzo de 2025, la Fiscalía de Jalisco informó que policías de Tala estaban vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y relacionados con la privación ilegal de un hombre en el Rancho Izaguirre; en Michoacán en junio pasado se detuvo a Celia Vargas Torres, directora de Seguridad municipal de Coeneo y a siete policías por su presunta vinculación con el mismo cártel y el pasado 10 de julio se detuvo en tierra michoacana al director y subdirector de la Policía Municipal de Zacapu por presutamente participar en una emboscada del CJNG contra agentes de la Guardia Civil.

La propuesta de Alfredo Ramírez

En su diagnóstico, el gobernador expone que en las policías municipales no tienen certificación y que es muy fácil infiltrarlas.

“Los niveles de cumplimiento de los estándares de certificación y acreditación de los municipios es muy endeble. No hay, por ejemplo, de los siete elementos que están detenidos por el caso de homicidio de Carlos Manzo, sólo tres tenían certificación, los otros cuatro no porque los municipios o ayuntamientos dan de alta elementos sin que tengan aún certificación y acreditación, sin certificación y acreditación no deberían siquiera aportar armas”, explicó.