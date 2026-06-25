El CJNG y Cártel de Sinaloa son la prioridad número uno de la DEA

En su mensaje, el funcionario advirtió sobre el impacto que esta droga sintética ha tenido en Estados Unidos y afirmó que la organización concentra sus esfuerzos en combatir a los grupos criminales señalados como responsables de su distribución.

"Los cárteles mexicanos, Sinaloa y CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. El pueblo estadounidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza, y eso es precisamente lo que estamos haciendo", comentó

Cole describió al fentanilo como un fenómeno sin precedentes debido a las consecuencias que ha provocado en miles de personas y comunidades.

"Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El pueblo estadunidense espera y merece que la DEA elimine esta amenaza y eso es exactamente lo que estamos haciendo", afirmó.

El titular de la agencia sostuvo que el combate a esta droga constituye el eje central de la estrategia antidrogas estadounidense. También aseguró que la DEA atraviesa uno de los momentos de mayor coordinación interna para enfrentar esta problemática.

“El fentanilo es una amenaza como nunca antes habíamos visto. Los cárteles mexicanos, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, son la prioridad número uno de la DEA. Ha destruido familias, ha devastado comunidades y ha puesto a prueba a las fuerzas del orden en todos los niveles. El… https://t.co/m5kt5pUspx pic.twitter.com/RILrnNNAMf — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) June 25, 2026

De acuerdo con Cole, la DEA ha destinado toda la capacidad de su estructura global para atacar las redes vinculadas al tráfico de fentanilo.

Indicó que, desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump, las autoridades estadounidenses han decomisado más de 14,000 kilogramos de esta sustancia y más de 62 millones de pastillas, una cantidad equivalente a más de 478 millones de dosis potencialmente letales.