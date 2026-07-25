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México

Aseguran dos "refinerías" clandestinas en Tamaulipas, presuntamente operadas por el crimen organizado

El Ejército hizo el hallazgo de los inmuebles y decomisó, además, casi 4 millones de litros de hidrocarburos y 11 tanques móviles de almacenamiento.
sáb 25 julio 2026 03:10 PM
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Refinería clandestina en Tamaulipas
La infraestructura asegurada por el Ejército en las refinerías clandestinas quedó en poder de la Fiscalía General de la República. (Foto: Vocería de la Octava Zona Militar)

Elementos del Ejército aseguraron dos "mini refinerías" clandestinas en Reynosa, Tamaulipas, probablemente operadas por grupos criminales para el tráfico ilegal de combustibles.

La Octava Zona Militar reveló ayer el primer hallazgo: un inmueble con infraestructura de procesamiento, almacenamiento y transportación de gasolina y diésel. Al interior encontraron y decomisaron 3.7 millones de litros de hidrocarburos; siete tanques verticales fijos, similares a los de una refinería, y 11 tanques de almacenamiento móvil con capacidad de hasta 80,000 litros cada uno.

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El segundo predio con características similares a una "mini refinería" fue reportado este sábado y fue asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR) tras un cateo realizado en conjunto con el Ejército, Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad.

En este inmueble se aseguraron 109,400 litros de hidrocarburos; equipo para almacenamiento y transportación de combustibles; tres tanques verticales, 12 motobombas, 18 tanques cilíndricos horizontales, dos pipas, un tanque móvil Frac Tank y un sistema de videovigilancia con antena de transmisión.

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Aunque en los dos casos participó la FGR, la información solo ha sido difundida, hasta ahora, por la Vocería de la Octava Zona Militar. Sin embargo, todo lo decomisado se trasladó a la la Mesa de Investigación en turno de la delegación estatal de la FGR en Reynosa. No se reportan detenidos todavía.

La ubicación exacta de las dos refinerías no fue difundida por las autoridades por motivos de seguridad.

El hallazgo de los dos predios, sin precedentes en Tamaulipas, refleja que el huachicol, como se conoce al robo de combustibles, es un delito vigente en México, a pesar de la estrategia gubernamental para acabar con este delito, que ha evolucionado del simple piquete de tomas clandestinas a operaciones más complejas y de mayor escala.

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